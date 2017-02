Aranyáron mérik a budapesti új lakásokat

6500 új lakás van ma Budapesten a piacon, de ebből csak 400 az azonnal költözhető, a többi még építési vagy tervezési fázisban van

A fejlesztők többsége az 5 százalékos áfakulcs miatt csak 2019-ig tervez előre

Drasztikusan emelkednek az új lakások árai

A XIII. kerület a favorit

Az áfakulcs miatt sietnek a fejlesztők

Aki jelenleg új társasházi lakást vásárolna Budapesten, nagyjából 6500 ingatlan közül választhat. Ebből 400 azonnal költözhető, 3500 éppen épül, 2600 esetében pedig ugyancsak lehet már végszerződést kötni, mert a beruházás rendelkezik építési engedéllyel, ám a kivitelezés még nem kezdődött el. A hirdetett kínálatban messze a XIII. kerület vezet, a készleten lévő lakások harmada ott koncentrálódik.A konkrét projektindítások mellett a tavalyi a nagy bejelentések éve is volt. Mindeddig nem volt szokás, hogy a beruházók előre beharangozták volna a következő projektjeiket, most viszont elsősorban a nagyobb cégek egymásra licitálva fedik fel beruházási terveiket évekre előre, ezzel is próbálva magukhoz kötni a potenciális vevőket.Az OTP adatbázisában jelenleg pontosan 100 előkészítés alatt álló projekt van, nagyjából 11 500 megépítendő lakással. Van olyan fejlesztő, aki az 5 százalékos áfakulcs eredetileg 2019 végéig érvényben lévő határidején túl is tervez, a cégek többsége azonban rohamtempóban próbálja addig lezárni a még csőben lévő beruházásait. Ezután ugyanis, a növekvő adóteher miatt, valószínűleg áremelésre kényszerülnek, amit a vevők már nem feltétlenül tudnak vagy akarnak megfizetni.Még ha nem számolunk a jelenleg nagyon is érezhető munkaerőhiánnyal, vagy egyéb váratlan eseménnyel, egy 100-150 lakásos épület megépítése legalább másfél évet vesz igénybe. Ha a tervezést, engedélyeztetést, vagy az esetleges telekvásárlást is belekalkuláljuk, akkor már az idei évben mindenképp érdemes elindítani az új projekteket.A tavaly regisztrált 6400 eladott lakás mindenképp optimizmusra ad okot. Ez ugyanis egy év alatt 50 százalékos növekedést jelent és négyszerese a 2012-es mélypontnak, ugyanakkor még mindig elmarad a válság előtti csúcsévek tízezer feletti keresletétől. Ahogy kínálatban, úgy a keresletben is a XIII. kerület vezet, tavaly 1300 lakás talált ott gazdára. A XI. kerület 1250 lakással a második, amit a IX., XIV. és VIII. kerület követ 750 és 600-600 lakással.

Meredeken emelkednek az árak

"Míg adataink szerint 2016-ban háromezer társasházi lakás épült fel a fővárosban, idén már közel kétszer ennyi, 5600 átadására számítunk. Mindemellett 2018-as befejezési dátummal már most hétezer további lakást tartalmaz az adatbázisunk. Még ha ezek közül jócskán lesznek olyanok, amelyek átadása halasztódik, ez a szám az újabb és újabb projektek nyilvánosságra kerülésével inkább csak nőni fog" - mondta el. A favorit ebben a mutatóban is a XIII. kerület, ahol idén 1500 új lakás megépülése várható, míg jövőre újabb 2000-ről van már most információ.A lakásvásárlóknak rossz hír, hogy az árak tavaly óta meredeken nőnek. Míg 2015-ben 450 ezer forintos négyzetméterárak jellemezték Budapestet, tavaly ez már elérte a félmilliós limitet. Az idei átadású beruházások átlagára 560 ezer forint lehet, jövőre pedig 600 ezer közelébe nőhet. Jelenleg kéttucatnyi társasházi beruházás átlagos négyzetméterára van egymillió forint felett, a drágább budai, illetve a szűkebben vett pesti belvárosi elhelyezkedéssel. A jellemző azonban ezen a két területen a 700-900 ezer forint közötti négyzetméterár.A másik végletet a Pest peremi városrészek képviselik, ahol kisebb társasházakban, illetve sorházakban még általában négyszázezer forint alatt lehet egy négyzetméterhez jutni. A kínálat nagy részét adó tömegpiacon (VIII., IX., XI., XIII. és XIV. kerület) 500-600 ezer forint közötti négyzetméterárak jellemzőek, s a verseny már most is itt a legnagyobb. A konkurencia erősödése, illetve a vevői preferenciák változása újabb hívószavakat generáltak építtetői oldalról. Egyre több projekt honlapján, illetve lakáshirdetésben látni például az okosotthon megjelölést, illetve a fűtési rendszernél a hőszivattyús, padló- és mennyezeti hőszabályozással kombinált technológiát.