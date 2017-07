Barcelona is nekiment az Airbnb-nek

A népszerű szállásmegosztó cég megegyezett a barcelonai vezetéssel, hogy leveszi mindazokat a meghirdetett szállásokat az oldaláról, amelyek kiadását a város nem engedélyezte. Amennyiben az Airbnb nem teljesíti a megállapodást, 600 ezer eurós bírságot szabhatnak ki rá - írja a lap 2016-ban 1,3 millió látogató vette igénybe a szállásmegosztó által kínált szobákat és lakásokat, ez 167 millió eurós bevételt hozott a barcelonai vendéglátóknak és becslések szerint 860 milliót a helyi üzleteknek. A város azonban megelégelte a turistaáradatot és a polgármester intézkedéseket helyezett kilátásba az idegenforgalom korlátozására. A rövid távra kiadott szállások itt is megemelték a hosszú távú bérleti díjakat. Bár még mindig szívesen fogadják a turistákat, de a befogadóképességük már a határon van. Az Airbnb egy másik problémát is hordoz magában, a hirdetett ingatlanok több mint fele nem magánszemélyek szabad lakása vagy szobája, hanem valójában kereskedelmi szálláshelyek. Az illegális hirdetések száma 6-8 ezerre becsülhető, ezek miatt az elmúlt időszakban 2 ezer eljárást indított a városvezetés.Nem Barcelona az első, turisták által kedvelt város, ahol korlátozzák a cég működését. A Portfolio kiemelten foglalkozik az Airbnb-t érintő kérdésekkel, korábban már írtunk róla, hogy 2016 őszén New York államban illegálisnak minősítették a 30 napnál rövidebb időtartalmú lakásbérbeadást . Az intézkedésre azért került sor, mert a pár napos ingatlankiadások jelentősen megdrágították a hosszú távú lakások bérleti díjait is, ezzel nehéz helyzetbe hozva a helyi lakosokat.Budapesten is felmerültek javaslatok a lakásszállodák működésének szigorítására. A szállodák szorgalmazták volna, hogy a közösségi célú lakáskiadásoknál is alkalmazzanak hasonló kötelezettségeket (riasztó, füstérzékelő, tűzvédelmi rendszer), mint aminek nekik is meg kell felelni a szolgáltatásbeli hatósági előírások kapcsán. A társasházakban üzemeltetett airbnb-s lakások esetében felmerült, hogy módosítsák a szervezeti és működési szabályzatukat, ezzel korlátozva az Airbnb működését. Az eltérő életvitelű vendégek zavarhatják a lakókat, miközben magának a társasháznak nincs haszna a látogatókból.Az adózás kapcsán is merültek fel új lehetőségek. Jelenleg az egy lakást kiadó magánszemélyeknek szobánként 32 ezer forintnyi személyi jövedelemadót kell fizetniük, amihez hozzájön egy 6400 forintos egészségügyi hozzájárulás.