Durranhat a "lakáslufi", ha nem jön időben a döntés

Az OTP Ingatlan Zrt, az új lakásokra vonatkozó áfakulcs csökkentésének, valamint az élénkülő keresletnek köszönhetően megnyíló lakásépítési lehetőségeket kihasználva számos lakóingatlan-fejlesztést indított el, illetve készít elő országszerte. Jelentős, már kivitelezés alatt álló beruházással rendelkezünk Győrben (Olimpia Sétány), Balatonlellén (Lelle Resort), illetve Budapest (Tetris Ház, Somfa Liget V. ütem) több kerületében is, amelyeket az elkövetkezendő hónapokban további beruházások követnek.Jelen pillanatban mintegy 670 lakás építése zajlik a cég beruházásban, amely szám a következő hónapokban körülbelül 1000 lakásra fog emelkedni, de kiemelendő még a jövő év nyarán átadásra kerülő József Nádor téri 525 férőhelyes mélygarázs projekt is.A mai ingatlanfejlesztői piacon a munkaerőhiány mutatkozik az egyik legjelentősebb problémának, amely már a tervezési időszakban megmutatkozik, de a teljes projektet végigkíséri, így mind fejlesztői, mind vevői szempontból az építőipari munkaerőhiányt, illetve ennek következményeit, a jelentősen emelkedő kivitelezési költségeket, illetve a kivitelezői minőség romlását látjuk a legnagyobb problémának, illetve kockázatnak.A KSH legfrissebb adatai szerint a cégek 43 ezer betöltetlen álláshelyet jelentettek be az első negyedév során, amelyből az építőipar is jelentősen kiveszi a részét. Ebben a tekintetben rekordról beszélnek és kiemelendő, hogy az adat csak a bejelentett álláshelyeket jelenti, a valós szám ennek a többszöröse is lehet.Megítélésem szerint a kivitelezési költségek emelkedése a piac valamennyi szereplőjét érinti, amely okozhat csúszásokat, de talán azokat a fejlesztéseket érintheti a legrosszabbul, ahol az elmúlt egy-másfél évben tervezőasztalról előértékesítették a lakásokat, ezzel ugyanis befixálták az eladási árakat, viszont a kivitelezői tendereket csak az elmúlt félévben írták ki. Ezekben az esetekben az értékesítések óta végbement áremelkedést már nem tudták érvényesíteni, viszont a kivitelezési költségek áremelkedését elszenvedik. Várakozásaim szerint az érintett projektek esetében lehet számítani jelentősebb csúszásra, sőt akár arra is, hogy a beruházó mégsem valósítja meg a fejlesztést. Ezért is fontos, hogy a vevők a vásárlás előtt tájékozódjanak és csak megbízható, komoly referenciákkal rendelkező beruházótól vásároljanak, főleg, ha tervasztalról történik a vásárlás.A sorra induló lakóingatlan fejlesztéseknek köszönhetően mára elmondható, hogy Budapesten jelentős kínálattal találkoznak a lakáskeresők az új építésű lakások piacán, amelynek eredményeként éleződik a verseny a vevőkért. A jó elhelyezkedésű, megfelelő műszaki tartalommal rendelkező lakásokra azonban még mindig jelentős kereslet mutatkozik, főleg, hogy az azonnal elérhető újszerű lakások száma nagyon csekély, ebből adódóan az áraik viszont magasabbak, mint a fejlesztés alatt álló új építésűeké.

Fontos kiemelni, hogy a növekvő kínálat lehetőséget biztosít a vevők részére a válogatásra, így ezt kihasználandó javasolt is, hogy a vevők több szempont szerint hasonlítsák össze a preferált lokációban megvalósuló beruházásokat a megalapozott döntéshozatal érdekében.Várakozásainknak megfelelően a növekvő kínálatból adódóan valamelyest lassult a tempó, jó esélyt látok arra, - illetve bízom is abban - hogy egy egészséges szintre beállhat a piac, amely hosszú évekre kiegyensúlyozott fejlesztői működést, illetve kínálatot biztosíthat. A lakások egy jó része még mindig tervezőasztalról kerül értékesítésre, de ez egy bizonyos szintig az egészséges piacnak is alapja, úgyhogy ebből messzemenő következtetéseket nem szabad levonni.Azt gondolom, hogy kevés, - viszonylag egyszerűen és költségek nélkül bevezethető - gazdaságélénkítő intézkedésnek volt olyan szembetűnő hatása, mint az új lakások áfacsökkentésének. Budapesten gombamód nőnek a toronydaruk az induló fejlesztéseknél, hetente jelentenek be újabb lakóingatlan-fejlesztéseket a beruházók, így talán jogosan bizakodunk abban, hogy az áfacsökkentés bejelentése óta történt fejlesztői aktivitás meggyőzi a döntéshozókat az intézkedés sikerességéről, amelynek egyenes következménye lehet a hosszabbítás.Jól szemlélteti az intézkedés hatását, hogy míg az áfacsökkentés előtt elvétve indult egy-egy lakóingatlan-fejlesztés, mára Magyarország piacvezető ingatlanos portálján több mint 75 új fejlesztésű projekt hirdeti magát, amelyek mind az intézkedés eredményeként indulhattak/indulhatnak el. Fontos lenne ezt az irányt folytatni, hiszen ebből valamennyi piaci szereplő profitál.Fontos látni, hogy amennyiben 2020. január 1. napjától ismét 27 százalék lesz az új lakások áfakulcsa, akkor a fejlesztői aktivitás drasztikusan vissza fog esni, hiszen a jelenlegi kivitelezési költségek mellett még a mai értékesítési árakkal sem lehet jövedelmező beruházást indítani 27 százalékos áfakulcs mellett. Azt is szeretném azonban kiemelni, hogy a hosszabbítással kapcsolatos döntést mihamarabb meg kellene hozni, mivel a lakóingatlan-fejlesztés jelentős időigénye következtében, a döntés hiányában kialakuló kiszámíthatatlan adózási viszonyok között, a beruházók a jövő évtől már nem fognak új fejlesztésekbe kezdeni, hiszen az nem lesz befejezhető a kedvezményes áfakulcsra vonatkozó törvényben előírt határidőig.

Az említett kapacitáskérdések és az adózási környezet alakulása mellett, amit biztosan látunk az a technológia fejlődése, amely megmutatkozik a beruházások műszaki tartalmában, illetve az értékesítés módszerében is. Kulcskérdés lesz, hogy a fejlesztők közül kik rendelkeznek elegendő kapacitással, szakmai tudással, illetve anyagi lehetőséggel ahhoz, hogy a technológia fejlődésével elterjedő új megoldásokat beépítsék a beruházásaikba, illetve alkalmazzák az értékesítés keretében.