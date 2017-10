Kicsinálhatja a lakosság a hatalmas budai lakóparkfejlesztést

Néhány további komment, amivel érvelnek a petíció aláírói a projekt ellen:



"Két gyermekünkkel mi is a környéken lakunk, ide járnak a gyerekek óvodába, bölcsődébe. A tervezett beruházás nyomán a környék teljesen elveszítené jellegzetes hangulatát, a Feneketlen-tó parkja, a Diószegi út, a játszótér, az egész környék zsúfolt, forgalmas és túltelített lenne. Egy kisebb lakásszámú társasház vagy esetleg valamilyen szabadidős tevékenységet biztosító terület kialakítása, megépítése minden tekintetben kívánatosabb lenne!"



"Építészként és a Gellérthegyvédő Egyesület tagjaként aggódva figyelem a Gellérthegy környékének fokozatos átalakulását. A hegy területén a zöldfelület csökkenése, ezzel párhuzamosan a hegy lábánál a beépítettség növekedése Buda centrális zöldövezetének leépüléséhez vezet. A Buda Gardens olyan változást hoz szemléletmódban a környéken, ami ebben a folyamatban nagyságrendi rombolást okoz."



"Aláírom, mert a környéken lakom, és tiltakozom a beruházás irreális mérete miatt, amely tönkreteszi a környék vonzerejét és élhető mivoltát."



"Mert felháborító a lakópark terve. A Villányi U 24/a ban lakom minden ablalom az EMI-re néz teljes élhetetlen lesz a lakás évekig ráadásul most egy 9 hónapos babával vagyok itthon aki miatt megvettük a csöndes lakást a feneketlen tónál."

Mostanában bőven adnak okot a fejlesztők a lakosságnak morgolódásra. Elég, ha csak a múlt hét slágertémáját említjük, ahol össztűz zúdult a tervek szerint az újbudai BudaPart projekt keretében megvalósuló Mol-Campus minifelhőkarcoló ötletére, ami a gigantikus 120 méteres hazai rekordmagasságot is elérheti amikor elkészül. De korábban a sokak szerint szintén az ingatlanfejlesztők kottájából játszó "gátpártiak" Római-partra tervezett, azóta több körös bizonytalanságba süllyedő projektje is hatalmas mozgolódást eredményezett, és végén még akár sikerrel is járhat. És hát a Liget Budapest Projekt nagyszabású városfejlesztési és rehabilitációs beruházás körül is forrt eleget már a levegő. És ez csak néhány azok közül, amik egyes csoportok érdekét, életképét, elképzeléseit valamilyen oknál fogva sértik, és ennek hangot is adnak.Most azonban Újbudán és nem egy park, egy gát, vagy egy 120 méteres magasház miatt emelték fel a szavukat többen, hanem egy békés lakóparkprojekt miatt. A petíciót aláírók közül többen a meglévő ingatlanjaik elértéktelenedésétől félnek, mivel véleményük szerint a környék elveszíti zöld jellegét, és túl zsúfolt lesz. Mondjuk azt mi nem teljesen értjük, hogy ez lerobbant C kategóriás félig irodai, félig ipari jellegű blokk mivel jelent jobb épített minőséget egy környék számára, mint egy modern, vélhetően jobb egzisztenciával rendelkező új lakókat vonzó lakópark. Forgalmat a jelenlegi funkció is generált, hiszen dolgozni, ügyet intézni jártak ide az emberek, zöld meg eddig sem volt itt. de természetesen mindenki gondolhatja az ellenkezőjét.A petíció felvezetőjében az áll, hogy "2017 augusztusában értesültek arról, hogy "egy fejlesztőcsoport erőszakosan átalakítaná (350 lakásos lakóparkkal, az ehhez és a tervezett egyéb funkciókhoz szükséges 500 férőhelyes mélygarázzsal) Szentimreváros ezen részét. A környékre jellemző épületeket nagyságrendekkel meghaladó brutális beépítés alapvetően megváltoztatná a kertvárosias, ligetes lakóhelyet, és csökkentené a helyi ingatlanok értékét. A kizárólag a Diószegi útról megközelíthető óriásépületek szűkebb-tágabb környezetében lehetetlenné válna a közlekedés, alapvetően megváltozna a már jelenleg is túlterhelt játszótér környezete és intim világa." petíciót azonban egyre többen írják alá, ráadásul olyanok is, akik ismertek, elismertek a saját szakmájukban. Ilyen például Dr. Entz Géza művészettörténész, a Gellérthegyvédő Egyesület elnöke, volt államtitkár, az Országos Műemlékvédelmi Hivatal egykori elnöke; Hegedűs Péter Europa Nostra-, Pro Architecura- és Ybl-díjas építészmérnök; Makovecz Imréné Szabó Marianne Munkácsy-díjas iparművész, az MMA tagja; valamint Dr. Nagy Gergely c. egy doc. Forster Gyula-, Kós Károly-díjas építész, az ICOMOS MNB tiszteletbeli elnöke, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetettje, vagy Dr. Szaló Péter a Magyar Urbanisztikai Társaság elnökségének tagja.Szaló egyébként még kommentárt is fűzött az aláírásához. Az írta,A valasz.hu korábbi írásából az derül ki, hogy "a projekt helyszíneként kiszemelt "kivett üzem, gazdasági épület, udvar" besorolású telek, melyet tavalyig nagyobb részben a Miniszterelnökség által felügyelt ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. birtokolt. A földhivatali adatok alapján egyértelmű: a területrészt nem közvetlenül az államtól vette a Horizon (pontosabban a Buda Gardens Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap), hanem egy Walnut Estate nevű részvénytársaságtól. Feltűnő viszont, hogy utóbbi csak néhány napig volt a telek meghatározó tulajdonosa; ahogy megszerezte az állami ÉMI-től, tovább is adta azt."Hogy a petíciónak lesz-e eredménye az majd elválik. Mindenesetre érdekes, hogy egy kvázi ipari területként a zöldövezet közepén beragadt területet felszámolni vágyó lakóprojekttel szemben gyűjtik a civilek az aláírásokat.