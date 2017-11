Kilőttek a vidéki lakásárak

Fordulat az árváltozásban

A lakásárak változása országos átlagban 2017 első félévének végén 15 százalékos emelkedést mutat az egy évvel korábbiakhoz képest. Reálértéken mindez 12,8 százalék volt, ami hasonló a tavalyi éves változáshoz, de 2017 egészére minimálisan 11 százalékra lassulhat az emelkedés. Országos átlagban a lakásárak szintje még a makrogazdasági fundamentumok által indokolt szint alatt vannak, Budapesten viszont már elérték az egyensúlyinak tekinthető szintet.A hazai lakáspiac földrajzi alapon és a települések mérete szerint is heterogén képet mutat. A korábban leginkább dráguló Budapesten 2017 első félévében 14,6 százalékra csökkent az éves szinten mért lakásár-növekedés, ami jelentős lassulás az egy évvel ezelőtti 27 százalékhoz képest. Ezzel szemben a községekben gyorsult a lakásárak növekedése és a piaci forgalom is bővült. A községekben a tavalyi 10 százalék alatti áremelkedés az idei év első félévére 26 százalékra nőtt, ennyivel drágultak éves szinten átlagosan a községekben értékesített lakóingatlanok.

Növekvő hitelezés

Jövőre várhatók a tömeges lakásátadások

További információkért kattints a képre!

A lakáspiac keresleti oldalát meghatározó tényezők az idei első félévben tovább javultak, a háztartások reáljövedelme 3-4 százalékos emelkedést mutat, míg az új kibocsátású lakáscélú hitelek volumene egy év alatt 34 százalékkal bővült. A lakáshitelezés GDP-arányos szintje azonban még mindig alacsony európai és régiós összehasonlításban is, így a jövőben tovább nőhet a hitelfelvételi volumen.A kiadott építési engedélyek 2016-os megugrása után az idén az új lakások átadásában is megindult a növekedés, az idei első félévben 42 százalékkal adtak át több lakást, mint egy évvel korábban. A jelenleg építés alatt álló lakások számából az következik, hogy 2018 végén lehet egy nagy ugrás az átadásokban, amikorra várhatóan a mostani fejlesztések elkészülnek. Míg 2017 egészére 3200, addig 2018-ra 7700 új lakás átadása várható Budapesten, de a beruházások több, mint 40 százalékánál csúszás várható.A fejlesztők számára továbbra is nehézséget jelent az építőipari munkaerőhiány. A lakásárak növekedési üteme továbbra is meghaladja az építési költségek növekedését, de a jövőben ebben fordulat lehet, ami mérsékelheti a mostani ösztönző erőt.