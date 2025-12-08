  • Megjelenítés
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Podcast

A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?

Portfolio
Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői műsora. Az adás első részében arról volt szó, hogy a kormány olyan intézkedéscsomagot fogadott el, amely 2026-tól a teherforgalmat ismét a gyorsforgalmi úthálózatra tereli. Ennek keretében a főútvonalakon zajló teherszállítás után fizetendő díj mértéke akár másfélszeresére is emelkedhet. Az intézkedés várható hatásait Dittel Gábor­ral, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének ügyvezető főtitkárával vettük át. A második részben a hazai bankszektor első három negyedéves teljesítményét elemeztük: a 1200 milliárd forintos adózás utáni nyereség még elfogadható, 13,6%-os tőkearányos megtérülést jelent, azonban az osztalékbevételek nélkül már csak 8,1%-nak felel meg. Palkó Istvánnal, a Portfolio pénzügy rovatának vezető elemzőjével beszéltük át, mennyire aggályos ez a tendencia, és mire számíthatunk jövőre.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Teherforgalom és útdíj – (01:33)
  • Bankszektor – (13:40)
  • Makronaptár – (29:52)

Címlapkép forrása: Shutterstock

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megérkezett a Fitch ítélete Magyarországról – Hogy reagál a forint?
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility