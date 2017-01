Kiszámoltuk, milyen a magyarok álomlakása

Az idén is folytatódó lakáspiaci fellendülés jelei az Otthontérkép statisztikáin is látszanak. A keresések száma 20-25 százalékkal növekedett az elmúlt egy évben. Az előző évekhez hasonlóan továbbra is az látható, hogy a fővárosban a legtöbben a XI., II. és a XIII. kerületben szeretnének lakást vagy házat vásárolni, míg a legcsekélyebb az érdeklődés a XXI., XX. és XXIII. kerületek iránt. Előkelő helyen szerepel még a VI., a VII. és a VIII. kerület, de az V. például csak a középmezőnyben kapott helyet.

A keresési adatok szerint 2015 végéhez képest abban nincs változás, hogy, de keresettnek számít még a 7 és 12 illetve a 20 és 35 millió forintos kategória is. A lakás méretét tekintve, részesedésük a keresések között 30 százalékos. A második legkeresettebb kategóriának a 30-50 négyzetméteres lakások és házak számítanak, melyeket a 75 és 100 négyzetméter közöttiek követnek. Érdekesség, hogy még a 30 négyzetméternél kisebb lakásokra is sokan keresnek rá.A piaci fejleményeket látva nem meglepő, hogy. Az mind egyértelműbb, hogy az új építésű ingatlanokra nagyon ki van éhezve a piac, hiszen népszerűségük annak ellenére ilyen magas, hogy még mindig nagyon kevés új lakás épül. A felújított ingatlanok is rendkívül keresettek, míg felújítandókkal kevesen akarnak bajlódni.