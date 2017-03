Lakásba fektetnéd a pénzed? Felejtsd el a belvárost

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A saját tulajdonú lakásban lakók aránya Magyarországon még mindig magasabb, mint az európai átlag, Budapesten azonban már valamivel országos átlag alatti értékek jellemzők, vagyis arányosan is többen bérelnek lakást az ország többi településéhez képest. A következő években van esély arra, hogy a saját lakás vásárlása helyett még többen döntsenek a bérlés mellett, közeledve ezzel a nyugat-európai fővárosokhoz, ahol már most is sokszor csak a lakosság felének van lakás a tulajdonában. Ez a folyamat erősítheti az igényt a kiadó lakások iránt a munkahelyek, vagyis az irodák közelében.

Jelenleg Budapesten több tízezer négyzetméter iroda épül, ami nem csak a városrészek látképét, hanem azok lakáspiaci helyzetét is átalakíthatja. Az irodafejlesztők szempontjából a legnépszerűbb helyszín továbbra is a Váci úti irodafolyosó, azonban más városrészekben is sorra húzzák fel a legmodernebb komplexumokat. Irodapiaci szakértők szerint a reptérre vezető utak és az autópályák elágazásainál alakulhatnak ki a főváros és környékének új irodaközpontjai, Budapesten ugyanis a hasonló méretű városokhoz képest ezek eddig mellőzött helyszínek voltak. Ilyen terület például az Üllői út, ami már most több befektető érdeklődését felkeltette, a reptér közlekedésének fejlesztése pedig egy újabb lökést adhat egy új gazdasági folyosó kialakulásának.

Az autópályák közelsége szintén erős hívószó, így a logisztikai ingatlanok terjedése mellett irodaközpontok, sőt azokhoz kapcsolódóan lakások kialakítása is terítéken van. Erre példa Biatorbágyon a Tópark 'BE MY CITY' projekt, ahol jelenleg 55 ezer négyzetméternyi irodafejlesztés, és azzal együtt 350 lakás létrehozása van folyamatban.

Egy modern iroda közelében fekvő lakás különösen akkor lehet jó befektetés, ha egy olyan nemzetközi cég bérel benne területet, aminek a munkavállalói gyakran cserélődnek akár rövidebb időre külföldről érkező dolgozókkal. Rövidebb tartózkodás idején ugyanis logikus döntés a lakásbérlés, a stabil cég pedig garancia a fizetőképes keresletre. A szolgáltató szektor (SSC) dolgozóinak száma a HIPA (Nemzeti Befektetési Ügynökség) adatai szerint 2016-ban elérte Budapesten a 37 ezer főt, érdemes tehát körülnézni, hogy hol vannak az ilyen vállalatok székhelyei és milyen a lakáskínálat a közelben, hosszú távon ugyanis jövedelmező befektetés lehet egy ottani lakás megvásárlása.