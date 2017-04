Vízre épült konténerházak - A lakásépítés alternatív módjai

A témáról részletesebben a Portfolio Ingatlanmagazin legújabb számában olvashatunk, ami a Portfolio Könyvesboltban vagy a nagyobb újságárusoknál vásárolható meg.

Minőségi lakás, kedvező áron

A globális szállítmányozásban használt konténerekről már a 80-as években kiderült, hogy olcsó kialakításuknak és strapabíróságuknak köszönhetően lakhatási célokra is alkalmasak. A XX. század végén még többnyire csak ideiglenes hajlékként vagy melegedőként szolgáltak többek között építkezéseken vagy nehezen megközelíthető helyeken, de az ezredforduló után már egyre többször alakítottak ki állandó lakásokat is belőlük.A konténerházak egyik előnye a hagyományos építéssel szemben a kedvező kialakítási költség. Egy téglaépítésű lakáshoz képest már harmad-, negyedáron hozzá lehet jutni egy lakás céljára is alkalmas konténerhez, ami praktikus megoldás, ha például hétvégi ház építésében gondolkodunk.

Forrás: Shutterstock

Figyeljünk a hátrányokra!

A konténerházak mellett szól a szabványos méret is, aminek köszönhetően akár több konténer is egybeépíthető, egyszerűen növelve ezzel a szükséges teret. A felépítés így sokkal gyorsabb, mint egy hagyományos ingatlan esetében, azokhoz hasonlóan viszont itt is megoldható az ingatlan közművekbe történő bekapcsolása, ami után a konténer akár összközműves házként is használható. A megfelelően vastag - 25 cm - szigetelés a szakértők szerint felér egy modern, bevakolt téglaház szigetelési mutatóival, és kellemes hőmérsékletet biztosít a téli hónapokban is.Egy konténer önmagában azonban még nem áll készen a lakhatásra, ahhoz számos kiegészítés szükséges, de vannak olyan kifejezetten lakáscélra készített konténerek is, amelyek tartalmazzák a komfortos lakhatás eszközeit. Ezeken már eleve van szigetelés, és fűtő-hűtő berendezések is tartoznak hozzá, belső terükben konyha, fürdőszoba és WC is található, az elhelyezés után pedig könnyen beköthetők az elektromos hálózatba, valamint a víz- és csatornarendszerbe is.A konténerháznak az előnyök mellett ugyanakkor vannak hátrányai is a hagyományos építéssel szemben. Az egyik ilyen a szerkezet élettartama. Hiába stabil ugyanis a vázszerkezet, magas pártartalom esetén a fémrészek hamar rozsdásodni kezdenek, illetve a nagy és gyakori hőmérséklet-ingadozás is hamar kikezdi az anyagát. Az sem mindegy továbbá, hogy ha használtan vásároljuk, mit szállítottak benne korábban. Előfordulhat, hogy a korábbi szállítások során kiömlött mérgező anyagok miatt lakhatási célra eleve alkalmatlan az egység. Végül a tetőszerkezetet kell megemlíteni, amely az erős vázrész ellenére meglehetősen kis teherbírású, így emeletes megoldások esetén annak megerősítése szükséges.

Forrás: Shutterstock

Mennyiért lehet konténerházam?

A lakó- és irodakonténerek forgalmazásával Magyarországon is számos cég foglalkozik, amelyek részletes leírást adnak a különböző típusok tulajdonságairól és megfelelő műszaki paramétereiről. Sok helyen akár használtan is vásárolható konténer, tovább csökkentve ezzel a fajlagos költségeket.A legtöbb hirdetési oldalon az építkezésen használt irodakonténereket 70-130 ezer forintos négyzetméteráron kínálják Magyarországon, így egy kisebb, 6-8 négyzetméteres egység félmillió forinttól vásárolható meg. Használtan viszont már 60-70 ezer forintos négyzetméterártól tulajdonosai lehetünk egy lakókonténernek, ami 30 négyzetméteres alapterület esetén 2 millió forintot jelent.Újonnan vásárolva ennél mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni. Az új, lakhatási célra is alkalmas konténerek jellemző négyzetméterára mintegy 200 ezer forinttól indul, ami azt jelenti, hogy egy 30 négyzetméternél valamivel nagyobb kétszobás lakást 6-7 millió forintért lehet megvásárolni. Ebben természetesen már benne van a teljes átalakítás, szigetelés és az alapvető berendezések is.

Forrás: Shutterstock

Ha megtetszett, egyeztess a hivatallal!

Ha már odáig jutottunk a tervezésben, hogy konténerház felállításán gondolkodunk, mindenképpen keressük fel a helyi önkormányzatot, hogy milyen szabályok vonatkoznak a konténerlakás kialakítására. Kell-e hozzá engedély, ha igen, pontosan mire, illetve hogyan lehet beköttetni a közműhálózatba a rendszert. Magyarországon a legtöbb esetben magánszemélyek vásárolnak konténerházat hétvégi hobbitelekre, állandó lakásként egyelőre kevésbé terjedt el.