Hamarosan újranyit a mozi a MOM Parkban

Néhány hete írtuk meg, hogy a MOM Parkban bezár a Cinema City, most pedig kiderült, hogy nem maradnak mozi nélkül a bevásárlóközpont látogatói, új üzemeltető veszi át a létesítményt. A nemzetközi hátterű CINEMApink, jelenleg kétszáz mozitermet üzemeltet Törökországban, és idén kezdi meg a nemzetközi terjeszkedést. Új CINEMApink mozik nyílnak többek között Cipruson, Grúziában, Szlovákiában és Magyarországon is. Mozi kialakítása megújul majd a mostani átalakítás során, egy bowlingpálya is kialakításra kerül. A mozi újranyitása pár hónapon belül várható.