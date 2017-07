Retteghetnek a bolti eladók: átalakítja az új őrület a munkahelyeket

Online kereskedelem növekedése

Az elektronikus vásárlást kínáló cégek által alkalmazott dolgozók száma megduplázódott az elmúlt 5 évben, megelőzve ezzel más típusú kereskedelmi szektorokat az alkalmazottak számában. Az előző 15 évet tekintve az áruházakban és más kiskereskedelmi szektorokban dolgozók száma 25 százalékos csökkenést mutat. Ugyanezen időszak alatt, az online kereskedelemben dolgozók száma megtriplázódott, amely kihat a hipermarket-jellegű elosztóközpontok és a raktárterületek magasabb munkaerőigényére is. 2016-ban a szektorok közötti munkaerő arányának átrendeződése szembetűnő, de összességében a kereskedelemben dolgozók száma nem változott jelentősen, hiszen a 80 százalékos munkahely-bővülés a hipermarketekben (big-box-okban), és a háromszorosára növekedett online kereskedelmi munkahelyek száma kompenzálta a tradicionális szektorban bekövetkezett csökkenést.

Kiskereskedelmi állások százalékos változása az elmúlt 15 évben, forrás: Bureau of Labor Statistics, The New York Times

A dinamikusan növekedő online kereskedelmi munkahelyek száma még így is csak kis részét teszik ki a teljes kereskedelmi szektorban létrejött 645 ezer álláshelynek. Az áruházakban, és a hasonló üzleti egységekben 448 ezer munkahely szűnt meg 2016-ra, 15 év alatt. Ezeket azonban bőven kompenzálta a 178 ezer online kereskedelemben létrejövő, és 841 ezer hipermarket és big box által kínált munkahely. Összesítve 645 ezer új állás jelent meg az Egyesült Államok egész kiskereskedelmi szektorában 2016-ban.

Kiskereskedelmi állások nettó változása az elmúlt 15 évben, forrás: Bureau of Labor Statistics, The New York Times

E-kereskedelemben magasabbak a bérek

A kevésbé munkaerő intenzív e-kereskedelmi cégek mintegy háromnegyedére igaz, hogy 4 vagy annál is kevesebb munkavállalóval dolgoznak, és átlagosan magasabb bért fizetnek a dolgozóiknak, ezzel ösztönözve őket, hogy aktívan részt vegyenek az eladások számának növelésében. Az ilyen típusú cégek által termelt érték is növekedést mutat, amelynek egy része a nagyobb számú munkavállalónak, míg a meghatározóbb része az általuk kapott magasabb bérnek köszönhető.

E-kereskedelem aránya a kiskereskedelemben, forrás: Bureau of Labor Statistics, The New York Times

Magyarországon is ez várható

Magyarországon is hasonló hatásokra lehet számítani a kereskedelmi szektor folyamatos átalakulásával. Az e-kereskedelem növekedésével a tradicionális kiskereskedelmi munkahelyek száma lecsökkenhet, miközben a logisztikai központoknál és a hipermarketekben (főleg a kettő kereszteződésében, lsd. házhozszállítás) kapacitásbővítés várható, amely várhatóan megnöveli a kiskereskedelmi munkahelyek teljes számát.A Portfolio Ingatlan már korábban foglalkozott a digitalizáció, az e-kereskedelem és a robotizáció hatásaival a munkaerőpiacon a Portfolio Smart City 2017 -es konferenciáján, ahol Koncz Róbert MRICS, a Prologis magyarországi PM vezetője úgy nyilatkozott, hogy a digitalizáció és az e-kereskedelem térnyerése munkahelyek megszüntetése mellett teremt is munkahelyeket, a vállalatoknak pedig a lehetőséget is meg kellene látni a jelenlegi munkaerőhiányban, egy ilyen időszakban ugyanis ideje végrehajtani a régóta halogatott technológiai újításokat, ami a munkabér-kiadások növelése nélkül növelhetik a produktivitást.