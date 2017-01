Sorra zárnak be a mozik Budapesten?

Hiába tűnik soknak a Budapesten lévő bevásárlóközpontok száma, a szomszédos fővárosokhoz képest kevés a rendelkezésre álló egység.

A statisztikák szerint a bevásárlóközpontokban üzemelő mozik továbbra is népszerűek a lakosság körében.

A plázastop néven ismertté vált törvény ellenére nem várható a mozik funkcionális átalakítása.

Sok vagy kevés bevásárlóközpont van ma Budapesten?

A 90-es évek második felében Budapesten is megépültek az első modern bevásárlóközpontok, melyek többségében az üzlethelyiségek mellett mozikat is kialakítottak. Ennek köszönhetően ma már számos moziterem közül lehet válogatni, összehangolva az optimális helyszínt az adott film vetítésének időpontjával. Azonban míg az ezredforduló környékén sorra nyíltak az bevásárló- és szórakoztatóközpontok, addig az utóbbi 4-5 évben a plázastopként ismertté vált törvény következtében megállt az állomány bővülése. Arra azonban, hogy egy forgalmas üzletházban bezárjon a mozi korábban nem volt példa.Elsőre úgy tűnik, a fővárosban sok bevásárlóközpont van, hiszen ma már szinte mindegyik kerületnek van egy nagyobb méretű plázája, ugyanakkor a 2011-ben elfogadott, majd 2015-ben módosított plázastop néven elhíresült törvény óta nem épülnek az országban nagyméretű bevásárlóközpontok. Kelet-Közép-Európa fővárosait nézve például Belgrád és Szófia áll csak Budapest mögött, az ezer főre jutó bevásárlóközpont-terület tekintetében. Ezzel szemben Prágában és Varsóban közel kétszer, Pozsonyban pedig két és félszer annyi bevásárlóközpont-terület jut egy lakosra, mint Budapesten, de Zágráb is kezd elhúzni a magyar főváros mellett. Míg Budapesten ez 580 négyzetméternyi területet jelent, addig Prágában és Varsóban meghaladja az ezret.

Még mindig szeretjük a mozit

Növelhető egy üzlethelyiség a mozik rovására?

A bevásárlóközpontoktól függetlenül nem jellemző mozik üzemeltetése, ezért a mozikra is igaz, hogy az utóbbi években az állományuk száma stagnált. A meglévő állomány forgalma azonban a szakértők véleménye szerint is változik."Általános tendencia, hogy a magyarok egyre többet járnak moziba és a 2017-es évben érkező filmek alapján joggal várhatjuk, hogy idén újabb rekordok dőlnek meg a nézőszámok tekintetében" - mondta el a Portfolio megkeresésére. A mozik bezárása tehát nem indokolható a csökkenő nézőszámmal, vagy a filmek iránti érdeklődés hiányával. Ami a MOM Parkot illeti, a mozikat üzemeltető cég nem tudott megállapodni a bevásárlóközponttal a tavaly év végén lejárt szerződés megújításáról, ezért döntöttek úgy, hogy január 12-én bezárják a mozit.A tavalyi évben egyébként a magyar mozik közel 13,5 millió nézőt fogadtak, ami 18,5 milliárd forintos bevételt jelentett. A legnépszerűbb filmet több mint 650 ezren látták, de összesen 44 film volt, aminek nézőszáma meghaladta a 100 ezret.A MOM Parkban korábban volt példa arra, hogy mozik átalakításával nyerjenek helyet üzlethelyiségeknek, így a plázastop miatt a kérdés indokolt. A mozitermek üzlethelyiségekké való átalakítása azonban gazdaságilag nem tűnik logikusnak."Nem mondhatjuk azt, hogy a bevásárlóközpontok az üzlethelyiségeiket a mozitermek számának csökkentésével kívánják növelni. A bevásárlóközpontok számára ez két okból sem érné meg. Egyrészt egy moziterem üzlethelyiséggé történő átalakítása jelentős költségekkel járna, így önmagában is gazdaságtalan lenne a beruházás, másrészt a mozik általánosságban nyereségesen üzemelnek, péntek esténként és a hétvégéken jelentős mennyiségű látogatót vonzanak, így fontos részei a bevásárlóközpontoknak." - mondta elA mozik tehát nem fognak a közeljövőben tömegesen bezárni, mivel a kellő számú néző továbbra is rendelkezésre áll a nyereséges működéshez. A szakértők egyetértenek abban, hogy a mozi még mindig nagy vonzerővel bír a bevásárlóközpontok látogatottsága tekintetében. A MOM Parkhoz hasonlóan tehát a Mammut bevásárlóközpont esetében is feltehetően a két cég közötti megállapodás nehézségei állnak a filmvetítések leállításának hátterében.