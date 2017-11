Budapestből zöld oázis - Tényleg ez a jövő?

Hol vannak ezek a területek?

A rekreáció a szabadidő kulturált eltöltési formája, melynek során az aktív pihenés kerül a középpontba egy olyan környezetben, ami lehetőséget ad a jó közérzetre, a felfrissülésre, az egészség megőrzésére. Az aktív kikapcsolódás lehet például a séta, vagy a szabadban végzett sporttevékenység. Erre alkalmasak a mostanában divatos street workout parkok, vagyis a kültéri tornapályák is, amelyekből Budapesten is egyre több épül. Emellett azonban a zöldterületek aránya, a vízpart közelsége, a jó levegő vagy az aktív közösségi programok is fontos elemei a rekreációnak.Budapestnek több olyan része is van, ahol a lakásból kilépve egy kevésbé forgalmas parkosított rész fogad. A város nagyobb közparkjai - Városliget, Népliget - melletti lakások tipikusan ilyenek, de hasonló területek a Duna-part belvárostól kicsivel távolabbi részeinél is vannak, ahol a folyó mentén a futás, a séta vagy a kerékpározás lehetősége is adott. Hagyományosan ilyen a Római-part, de például az utóbbi években kiépült Kopaszi-gátat vagy Észak-Pesten a Vizafogó környékét is említhetnénk. Ki lehet emelni a budai hegyvidéket, ahol a Fogaskerekű Vasút, a Libegő vagy a Normafa környéke tipikusan ilyen terület. A legismertebb viszont mind közül a Margitsziget, ahova ugyan nem építhetők lakások, de a Margit híd vagy az Árpád híd környékéről gyalog is könnyen elérhető.

Kopaszi-gát, Kép forrása: Shutterstock

Kültéri tornapályák

A víz közelsége

BudaPart , További információkért kattints a képre!

Zöldterület, levegőminőség, technológia

Közösségi programok

Az idegen szóval street workout parkok vagy kültéri tornapályák Budapesten is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Sokszor felnőtt játszótérként említik azokat a helyeket, ahol különböző gépek segítségével a szabadban lehet tornászni és gyakran futópályák mellett elhelyezve segítik a futás utáni nyújtógyakorlatok elvégzését. Az ilyen területek pontos elhelyezkedését az alábbi térképre kattintva nézhetjük meg.A víz közelsége önmagában is kellemes környezetet biztosít az ott lakók számára, emellett viszont olyan vízisportokra teremt lehetőséget, mint a kajakozás, a kenuzás, vagy tavak esetében a csónakázás és a vitorlázás. Jó példa erre a Kopaszi-gát, ahol az öbölben többféle vízisportot is űzhetünk.Az élhetőség és a rekreáció egyik fontos része a zöldterületek aránya. Nemzetközi kutatások alapján a városlakóknak fejenként legalább 21 négyzetméternyi zöldfelületre van szükségük, ez azonban a belső kerületekben aligha teljesül. A külsőbb ingatlanfejlesztéseknél viszont sok helyen figyelnek már arra, hogy mindez megvalósulhassonA városok élhetőségére a technológiai fejlődés is egyre nagyobb hatással van. A modern közlekedési formák - elektromos autók - terjedése hosszabb távon javítja majd a városok levegőjének minőségét, az okosodó otthonok pedig szintén energiatakarékosabban, környezetbarát módon járulnak hozzá a városok élhetőségéhez. Egyes vélemények szerint a nagyvárosokra a jövőben a szennyezett környezet helyett egyfajta zöld oázisként lehet majd tekinteni.A technológiai fejlődéssel az emberek közti kommunikációs lehetőségek is rendkívül sokat javultak, éppen ezért ma már a személyes találkozás nélkül is számtalan formában átadhatjuk mondanivalónkat a másiknak. Ennek előnyei mellett viszont hátrányként jelent meg az emberek közti személyes kommunikáció csökkenése, az erre való igény viszont továbbra is jelen van. Az egyik legnagyobb Váci úti irodafejlesztésnél például a beruházás része, hogy a környéken lakóknak időről-időre programokat szervez a fejlesztő, biztosítva egyrészt a projekttel járó kellemetlenségek véleményezését, másrészt lehetőséget teremt vele arra, hogy a környéken lakók jobban megismerjék egymást és személyesen is beszélgetni kezdjenek. Hasonló programokat egyébként több önkormányzat is szervez, amikor egy-egy hévégén valamilyen téma keretében szabadtéri programokra hívja az ott lakókat.Amikor tehát egy lakásfejlesztő olyan szavakat használ, mint rekreáció, akkor ezekre a többletszolgáltatásokra és kedvezőbb adottságokra kell gondolni akár az elhelyezkedés, akár az építészeti megoldások, akár a közösségi programok tekintetében. Mindez együttes megléte pedig valóban hozzájárul az egészségesebb, teljesebb mindennapokhoz.