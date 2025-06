Nagy bejelentés érkezett a magyar jelzáloghiteleseknek: tényleg olyan jó lesz nekik?

Hetedik alkalommal is meghosszabbította a kormány a legfeljebb 5 éves kamatperiódusú jelzáloghitelekre vonatkozó kamatstopot, mégpedig újabb fél évvel, ezúttal 2025. december 31-éig. Az intézkedés hat hónap alatt összesen 25-30 milliárd forintot, nagy átlagban egyenként 90-100 ezer forintot hoz az érintett háztartások konyhájára. Nyolc kérdés, nyolc válasz formájában elemezzük a döntést az alábbiakban.

1. Mit jelentett be Gulyás Gergely a kamatstopról?

Az a 15%-ot közelítő növekedés, ami átlagosan bekövetkezne a törlesztőrészletekben a kamatstop kivezetésével, a kormány szerint nem vállalható – mondta a miniszter a szerdai Kormányinfón. Hozzátette: tudomásul veszik, hogy a bankoknak ez az intézkedés nem tetszik, és hogy Alkotmánybírósághoz is fordultak az ügyben, hiszen idén mintegy 55, jövőre mintegy 50 milliárd forint veszteséget okoz számukra az intézkedés (nem tudni, a jövő évit honnan tudja a miniszter, hiszen „csak” idén december 31-éig hosszabbítják most meg az intézkedést, és a jövő évi kamatkörnyezettől is függ a tényleges banki költség- a szerk.). Gulyás Gergely szerint a bankszektor profitjából futja erre, így annak érdekében, hogy a törlesztőrészletek ne emelkedjenek és kiszámíthatók legyenek,

ÚJABB FÉL ÉVVEL, 2025. DECEMBER 31-ÉIG MEGHOSSZABBÍTOTTA A KORMÁNY AZ INTÉZKEDÉST.

2. Meglepő a döntés?

Nem, hiszen választási évhez közeledünk, még a piaci szereplők is arra számítottak, hogy meghosszabbítja a kormány az intézkedést, ami a választások miatt ráadásul várhatóan 2026. június 30-áig biztosan fennmarad, tehát még egy nyolcadik meghosszabbítás is esedékes. Az intézkedés megszüntetése

mintegy 50-60 milliárd forintos éves többletterhet jelentene a jelenlegi referenciakamat-szintek mellett az érintett háztartásoknak,

amit láthatóan nem szeretne bevállalni a kormány, még ha a gazdaság hitelezését végző kereskedelmi bankok számlájára teszi is ezt. A kamatstop meghosszabbítását már Orbán Viktor miniszterelnök is megelőlegezte múlt pénteken, ezért sem volt meglepetés:

3. Hány háztartást és mekkora hitelösszeget érint a kamatstop?

A kamatstop intézkedés 286 ezer családot érint, 1200 milliárd forintnyi hitelösszegben – ismételte meg Gulyás Gergely a Hitelregiszter adatait, amelyekről nemrég mi is írtunk.

Darabszám szerint 34,5%, tartozásösszeg alapján 19,1% a fennálló jelzáloghitel-állományon belül a kamatstopos hitelek aránya,

vagyis a tartozások kevesebb mint egyötöde része ma a kamatstopnak, az induláskor ez az arány még egyharmad felett volt. Azon lakáscélú vagy szabad felhasználású jelzáloghitelekről van szó, amelyek legfeljebb 5 éves kamatperiódussal rendelkeznek.

4. Hogy is működik a kamatstop?

Elnevezésével ellentétben kamatstop nem a kamatokra, hanem a referenciakamatokra húzott sapkát, amire a bankok a változatlan kamatfelárat felszámítják. A jelenlegi 6,5% körüli piaci BUBOR-szinthez képest például

az alig 2%-os, 2021 októberi referenciakamatszintet kell alkalmazniuk a kamatstop miatt a bankoknak a meglévő jelzáloghitelek törlesztőrészleteinek meghatározása során.

A meghosszabbítás révén a 2022. január 1-je óta kamatstopos 3, 6 és 12 havi kamatperiódusú jelzáloghitelek már kereken 4 éve, a 2022. november 1-jén, utólag a kamatstopba bevont 3, 5 éves kamatperiódussal bíró jelzáloghitelek több mint 3 éve lesznek a kamatstop hatálya alatt idén év végén. E hitelek árazása mind a 2021. október 27-án érvényes referenciakamatot követi, a szerződéstől való eltérés terhét pedig a bankok viselik.

5. Mennyibe kerül már a bankoknak a kamatstop?

Az MNB legfrissebb számításai alapján az idei első félévben mintegy 28 milliárd forintjába kerül közvetlenül a bankszektornak az intézkedés. Így a Pénzügyi stabilitási jelentés alapján most már 413 milliárd forintos banki költségnél járunk (év végéig ez mintegy 440 milliárd forintre emelkedhet), igaz, a tényleges nettó banki költség ennél biztosan kisebb: a kamatstop a jelzáloghitelek néhány százalékánál megakadályozhatta a nemteljesítővé válást, és megóvhatta a bankokat a hozzá kapcsolódó banki céltartalék-képzéstől.

A 25-30 milliárdos egy féléves banki költség egyúttal azt is jelenti, hogy a háztartások nagy átlagban 90-100 ezer forintot nyernek a féléves meghosszabbítással.

6. Mennyivel nőnének a törlesztőrészletek, ha eltörölnék a kamatstopot?

A Gulyás Gergely által említett 15% nagyjából reális egy tipikus vagy átlagközeli adós esetében, de nagy a szórás. Az alábbi példába megnéztük a pontosabb számot a kamatstop hirtelen eltörlése esetén, 6,5%-os 3 havi BUBOR-t mint referenciakamatot és 3 százalékpontos kamatfelárat feltételezve. Mivel viszonylag régi hitelekről van szó,

a legtipikusabbnak mondható 5 éves hátralévő futamidőt figyelembe véve 11% körüli havi törlesztőrészlet-emelkedés következne be,

de a hosszabb hátralévő futamidejű hitelek és a nagyobb tartozások esetében létezhet egy olyan szűkebb réteg, amelynek 30% feletti, illetve elviselhetetlenül nagy forintösszegű adósságszolgálati sokkot kellene elviselnie. E fenti törlesztési hatást vagy sokkot kerülik el a háztartások a kamatstop fenntartásával.

7. Mennyien vannak, akiknek nagyon fájna a kamatstop kivezetése?

A jelzáloghitel-kamatstop kivezetésével potenciálisan sérülékennyé váló hitelállomány rendszerszinten nem jelentős, a háztartási hitelportfólió minőségére a kamatstop kivezetése kis mértékű kockázatot jelent – állapította meg legutóbbi Pénzügyi stabilitási jelentésében a jegybank. Az intézkedés hatálya alá jelenleg 286 ezer szerződés (1200 milliárd forint) esik, és becslésük szerint

A sérülékeny adósok száma mindössze 16 ezer fő, akikhez 137 milliárd forintnyi kamatstopban lévő hitelállomány kapcsolódik,

az adósok egyéb hiteleit is figyelembe véve pedig 24 ezer szerződés (185 milliárd forint) törlesztése válhatna problémássá.

8. Összességében előnyös a kamatstop?

Nem igazán. A kamatstop fent már említett, a háztartási adósságszolgálatot mérséklő előnyével szemben számos hátránya említhető a mérleg másik serpenyőjében, amelyeket 2022 őszén összegyűjtött az MNB is:

Gyengíti a monetáris transzmissziót.

Közvetlen veszteséget eredményez a bankok számára, amelyet tovább növelhet az érintett ügyletek addicionális értékvesztése a program kivezetésekor.

Negatívan hat a hazai pénzügyi kultúrára és növeli az erkölcsi kockázatot.

Jelenlegi formájában indokolatlanul sok előnyt biztosít a magasabb kockázatot vállaló, változó kamatozású jelzáloghitelek tulajdonosainak.

Továbbra is van (illetve 2022 őszén volt) mintegy 7 ezer olyan 5 évnél hosszabb kamatperiódussal rendelkező jelzáloghitel-szerződés, amelynek kamatfordulója a kamatstop érvényességi időtávjára esik, de a kiterjesztés után sem tartozik a kamatstop alá.

