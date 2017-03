Giccsadó fenyegeti a te lakásodat is?

Mi okozza a problémát?

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Hány lakást érintett eddig?

Csak Óbuda van veszélyben?

Az évente félmillió forintos adót azon lakóingatlanok esetében veti ki az önkormányzat, amelyeknél az épület a főbb építési előírásoknak megfelel ugyan, de a rendelet által előírt övezeti és településképi előírásokat figyelmen kívül hagyja, vagyis jelentősen elüt a szomszédos épületektől, megbontva ezzel az egységes utcakép látványát.Azáltal, hogy a 300 négyzetméter alatti lakóépületek építése egyszerű bejelentéssel lehetségessé vált, felmerült a veszélye az utcaképbe nem illő házak terjedésének. A településkép-védelmi adó bevezetésének elsődleges célja a jogkövető magatartás elősegítése volt - mondta el a Portfolio megkeresésére Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. Az adó az épített környezet megóvását segíti elő, aminek különösen az olyan történelmi hagyományokkal bíró településrészeken van jelentősége, mint Békásmegyer-Ófalu.Lakásfejlesztések esetében előfordulhat, hogy egy családiházas övezetben többlakásos társasház épül, ami önmagában nem szabálytalan, de a beruházó a maximális területkihasználás érdekében nem lakáscélú helyiségeket is lakáscélúvá alakítja utólag, amivel viszont már szabályokba ütközik. Erre példa az a terveken garázsként szereplő helyiség, amit az építkezés során esetlegesen lakószobává alakítanak át, így növelve a hasznos alapterületet. Ezzel viszont a lakáshoz tartozó parkolóhely megszűnik, így sok esetben csak az utcán lesz lehetőség parkolásra, ami már zavaró lehet a szomszédok számára is. Az ellenőrzést tehát az ehhez hasonló esetek megelőzése is indokolja.Ha valaki építkezni akar a III. kerületben, akkor az építési szándék egyszerű bejelentését követően 15 napon belül az elsőfokú adóhatóságnál be kell jelentkeznie. Ezt követően 60 nap áll rendelkezésre a főépítészi vélemény beszerzéséhez, ami után - ha az kiadásra került - egy bevallást kell benyújtani az adóhatósághoz, ami alapján eldől, hogy keletkezik-e adófizetési kötelezettség. Ezt követően a lakóház felépítése - a használatbavételi engedély kiállítása - után 30 napon belül a tulajdonosnak újabb bevallást kell tennie és főépítészi véleménnyel igazolnia, hogy a tervek szerint létesült lakóház is megfelel az ÓBVSZ (Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendelet) előírásainak. Ekkor dől el véglegesen, hogy kell-e települési adót fizetni.Az önkormányzat eddig 61 adóalanyt regisztrált, azonban ebből a főépítészi vélemények alapján 60 esetben az építtetők jogosultak voltak a mentességre, ugyanis a figyelmeztetés hatására módosították eredeti elképzeléseiket. Tényleges adófizetési kötelezettsége csak annak keletkezik, aki a jogi szabályozástól eltérően, a városképbe (utcaképbe) nem illeszkedő módon, továbbá esetlegesen a szomszédok rendeltetésszerű joggyakorlását sértve épít - 300 négyzetmétert nem meghaladó összes hasznos alapterületű - lakóházat, lakóépületet. A főépítészi vélemények alapján eddig ez egy esetben fordult elő, tömeges alkalmazásról tehát nem lehet beszélni.Az önkormányzat szerint az adó jelentős visszatartó erővel bír az esetleges szabálytalanságokkal szemben. Az építészek és a fejlesztők ennek hatására többször is egyeztetnek előzetesen és a tervezés során mind a Főépítészi és Várostervezési Irodán, mind az Építési Hatósági Osztályon, hogy a terveik és az épület biztosan megfeleljen az előírásoknak.A giccsadót egyelőre csak a III. kerületi önkormányzat vezette be, azonban az új építésű projektek száma alapján nem biztos, hogy ez az egyetlen veszélyeztetett kerület. Jelentősen több projekt zajlik családiházas övezetben a XI. kerületben, de hasonló nagyságrendben építkeznek a II. kerületben is.

Az egyszerű bejelentéssel építhető 300 négyzetméter alatti lakóépületek esetében tehát nem kizárt, hogy a jövőben más kerületek is hasonló intézkedéseket vezetnek be a túlzásba eső építkezők szabályozásának érdekében.