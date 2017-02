Hiába nincs olimpia, ha százmilliárdok repülnek stadionra

Az eredeti tervek szerint a stadion egy a labdarúgás mellett 20 különböző sportág kiszolgálására alkalmas multifunkciós komplexumként épült volna meg, valamint annak részeként egy szálloda és egy konferenciaközpont is helyet kapott volna. Az már 2015-ben is látszott, hogy az eredeti tervek megvalósítása megemelné a költségvetést, ezért egy egyszerűsítés keretében a többi sportágat kivették a tervekből."A tervek egyszerűsítésével a projekt olcsóbbá válhat." - mondta el két évvel ezelőtt, a beruházás átvétele után Fürjes Balázs, kormánybiztos. 2014-ben az akkori terv egy 180 milliárd forintból megvalósuló stadion volt, ami szállodát, konferenciaközpontot, irodaházat, sportmúzeumot, diagnosztikai labort, üzleteket, éttermeket, mélygarázst, panoráma futópályát, konditermet, kisebb sportcsarnokokat és rendőrőrsöt is magába foglalt volna, de ennek műszaki megoldásai drágították és elnyújtották volna a kivitelezést.Akkor döntöttek úgy, hogy az egyszerűsítés miatt szűküljenek a tervezett funkciók, de maradjon a 100 milliárdos költségkeret. Ehhez képest mostanra az összeg szinte duplájára emelkedett, amivel a Puskás Ferenc stadion bekerült a világ legdrágább építés alatt álló stadionjai közé. A kérdés tehát az, hogy miért kérték az olimpia megrendezésétől való visszalépéssel szinte egy időben a tervezett költségvetés módosítását, illetve mi okozhatja a 90 milliárdos drágulást, ha a leendő stadion funkciójában semmit nem változott.