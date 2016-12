Nagyobb! Drágább! Magasabb!

A legmagasabb épületek

A rendelkezésre álló építési technológia a XIX. század végéig gátat szabott a kiugróan magas épületek elterjedésének. A századfordulóig ritkák voltak a 6 emeletesnél magasabb lakóházak. A felvonók hiánya és a kezdetleges vízpumpák nem tették lehetővé, hogy a felsőbb szinteken is komfortos lakásokat lehessen kialakítani. Bár elvétve lehetett találkozni akár 10 emeletes épületekkel is, a XX. század elején az Egyesült Államokban indult csak el tömegesen a magasabb toronyházak építése.1900-ban a templomokat leszámítva a világon mindössze három épület magassága haladta meg a 100 métert, az ezredfordulón azonban már több mint 3000 toronyház volt ennél magasabb. Jelenleg világszerte 10 és 20 ezer között van a 100 méternél magasabb épületek száma.

Burj Dubai, a világ legmagasabb épülete, Forrás: Shutterstock

A legnagyobb alapterületű lakóházak

Az 1901-ben felépített Philadelphia City Hall volt az első olyan épület, ami 167 méteres magasságával meghaladta az évszázadokon át legmagasabbnak számító templomok méretét, nevezetesen az akkori rekorder, ulmi nagytemplom 161 méteres magasságát. A philadelphiai épület azonban csak 7 évig őrizhette a világ legmagasabb épületének járó címet, mert 1908-ban felépült a New-York-i Singer building 187 méter magas tornya. Egészen 1908-tól 1974-ig New York különböző felhőkarcolói közül kerültek ki a világ legmagasabb épületei. Közülük is ki kell emelni az Empire State Building-et, ami 381 méteres magasságával 1931 és 1972 között, több mint 40 éven át tartotta a világ legmagasabb épületének rekordját. 1972-ben azonban felépült az egykori World Trade Center, majd két évre rá a Chicago-i Sears Tower vette át a legmagasabb épületnek járó címet. Az ezredforduló környékén Ázsia nagyvárosainak fejlődésével ott is megszületett az igény különlegesen magas felhőkarcolók építésére, így először Malajzia majd Tajvan fővárosában építettek egy minden addiginál magasabb épületet. A Taipei 101 egészen 2009-ig a legmagasabb épület volt a világon, amíg át nem adták Dubaiban a 828 méter magas Burj Kalifát. A következő években azonban várhatóan ez a rekord is megdől, mivel 2020-ban tervezik átadni Dzsidda városában az első 1 kilométernél is magasabb toronyházat.Egy átlagos család számára 100 négyzetméternyi lakótér általában elegendőnek bizonyul ahhoz, hogy kényelmesen élje benne mindennapjait. Ha a lehetőség engedi, sokan mégis jelentősen nagyobb házakat építenek ennél, az ezer négyzetméteresnél is nagyobb alapterület azonban még így is ritkaságnak számít.Arról, hogy melyek a világ legnagyobb lakóházai megoszlanak a vélemények, de általánosságban igaz, hogy az 5-6 ezer négyzetméteres házak már a legnagyobbak között vannak. Ezek többsége egyébként az Egyesült Államokban található, azon belül is vagy Kaliforniában Los Angeles, vagy Floridában Miami környékén. A legnagyobb méretű házak ott akár a 10 ezer négyzetméteres alapterületet is elérhetik.Konkrét példákat nézve a legnagyobbak közé olyan házak sorolhatók, mint korábban a szaúdi herceg által birtokolt Aspenben (USA, Colorado) található villa, amelynek alapterülete 5100 négyzetméter, de tartozik hozzá egy fél négyzetkilométeres telek is. A házat egyébként a hercegtől egy hedge fund menedzser vásárolta meg, 15 milliárd forintnak megfelelő dollárért. Szintén a legnagyobbak között szerepel az a kaliforniai épület, amelyet pár évvel ezelőtt vásárolt meg Bernie Ecclestone lánya - Petra Ecclestone - 24 milliárd forintnak megfelelő dollárért. A villa alapterülete nagyjából 5200 négyzetméter. A legnagyobb lakóházak között van az az 5400 négyzetméteres óceánparti villa is, amit 2004 és 2010 között Donald Trump birtokolt, majd egy orosz milliárdosnak értékesített. Ennél valamivel nagyobb Bill Gates háza, 6000 négyzetméteres hasznos alapterülettel és 33-34 milliárd forintnyi dollárra becsült értékkel.

Mukesh Ambani indiai lakóháza, Forrás: Shutterstock

A legdrágább lakóházak

A világ legnagyobbjának tartott magánháza azonban az indiai Mumbaiban épült fel. Az ország leggazdagabb embere Mukesh Ambani által építtetett ingatlan 27 emelet magas. A hatszintes parkolóház valamint a mozi mellett olyan részei is vannak, mint az uszoda, a jégterem, vagy a többszintes függőkert, nem is beszélve a tetőn található helikopterleszállókról. A háznak nem csak a magassága ambiciózus, hanem a 36 ezer négyzetméteres alapterülete is, az egyes szintek közötti mozgást pedig 9 lift biztosítja.Négyzetméterárak tekintetében a világ legdrágább városai közé London, New York és Hong Kong sorolható, de meg kell említeni Monacot is, ami még az említett három metropolisznál is drágább. Emellett Svájcban, a francia riviéra településein vagy a japán fővárosban is találunk kiugróan magas négyzetméterárakat. Ha azonban az abszolút árakat nézzük, akkor azok lesznek a világ legdrágább házai, ahol a magas négyzetméterárak nagy alapterülettel párosulnak, amelyre leginkább Londonban és az Egyesült Államokban vannak példák.London városrészeiből is kitűnik Kensington, ahonnan egyszerre több ingatlant is ki lehet emelni, ha a lakások értékéről van szó. Itt található többek között az az ingatlan, amit Leonyid Kucsma egykori ukrán elnök lánya vásárolt meg, de itt van háza Roman Abramovics orosz milliárdosnak is. A 35-40 milliárd forintos házakban a teniszpályák és az uszoda mellett, utóbbiban egy autómúzeum is helyet kapott. Kensington népszerű a külföldi milliárdosok körében. Az orosz és ukrán tulajdonosok mellett itt vásárolt házat magának az indiai acélmágnás Lakshmi Mittal is, akinek háza a becslések szerint 62 milliárd forintot ér.A tengerentúlról az Oracle társalapítójának Larry Ellisonnak kaliforniai házát érdemes kiemelni, aminek értéke eléri a 200 millió dollárt. Ennél is drágább azonban az a 25 hektáros telken álló New-York-i ház, amelynek energiaellátását saját erőműve oldja meg. A ház a becslések szerint 75 milliárd forintot ér.A legdrágább magánházak közül kitűnik kettő, amelyek az előzőeknél is jelentősen drágábbak. A francia riviéra egyik luxusvillájának, a Saint-Jean-Cap-Ferrat félszigeten található Villa Leopolda-nak az érdekessége, hogy a kastélyhoz tartozik egy 15 ezer növényfajnak helyet adó trópusi üvegház. A házat legutóbb 1 milliárd euróért, azaz 300 milliárd forintnál is drágábban kínálta eladásra tulajdonosa. Ennél a becslések szerint valamivel még többet ér a már szóba került indiai 27 emeletes luxusház, ami a jelek szerint nem csak a legnagyobb, hanem a legdrágább ház is egyben.

A francia riviéra legdrágább villája, Forrás: Shutterstock

A magántulajdonban álló házakra is igaz, hogy az emberi fantáziának sokszor csak a pénztárca szab határt. Van azonban egy olyan épület Londonban, ami technikailag szintén lakóháznak tekinthető, a valóságban azonban kicsi az esély arra, hogy valaha is eladó sorba kerüljön. A Buckingham Palota 775 szobás épületének érétkét 1,55 milliárd dollárra, vagyis 430 milliárd forintra becsülik.