Döbbenetes sörhír a nyári kánikulában

Around the world, beer consumption is falling https://t.co/OFROKgoXkh — The Economist (@TheEconomist) June 27, 2017

Éppen a napokban számoltunk be róla, hogy a magyarországi sörgyárak teljes kapacitással üzemelnek, és ha kitart a hőség, a tavalyinál több millió korsóval több sör fogyhat ebben a negyedévben. Ráadásul még csak most indul a fesztiválszezon, elégedetten simogathatják a hideg söröskorsójukat a gyártók, ha az idei kilátásokról merengenek.Innen nézve egészen meglepő, hogy a világ söripara már sokkal kevésbé lehet boldog. Úgy tűnik ugyanis, hogy a globális fogyasztás túl van a csúcsán és a sör egyszerűen kezd kimenni a divatból. Pedig a nagykorú népesség még 1%.kal nőtt tavaly, ám ők 3,2%-kal kevesebbet ittak, így összességében közel két százalékkal zsugorodott a fogyasztás, írja az Economist 2016 a második egymást követő év, amikor csökkenést mutat a statisztika, korábban ilyet nem láttunk. A visszaesés három nagy piacra vezethető vissza. Kínában a drágább prémium sörök, a bor, illetve a pajcsiu ("rizspálinka") növekvő népszerűsége is visszaveti a fogyasztást, a brazil és az orosz piacon a recesszió szűkítette a vásárlóerőt.Egy tavalyi tanulmány (amely 1961 és 2009 között vizsgált 80 országot) azt is kimutatta, hogy ahogy a szegényebb országok fejlődnek, egyre népszerűbb lesz a sör. Ám amikor 27 ezer dollár körüli szintre ér az egy főre jutó GDP, a fogyasztás elkezd visszaesni.