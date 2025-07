A szemünk láttára változik meg az NBA-csapatok versengése

Csiki Gergely 2025. július 05. 13:00

Rendkívül izgalmas volt az NBA legutóbbi szezonja, sorozatban a hetedik idényben avatták a hetedik új bajnokot, a verseny kiélezett, hatalmas meglepetéseknek lehettek szemtanúi a rajongók a rájátszásban is és újra 7 meccsen dőlt el a nagydöntő. Közben a pénzügyi szabályrendszer miatt újfajta ökoszisztéma kezd kialakulni a ligában, és azt is látni, hogy olyat csinálnak az NBA-csapatok, amit 30-40 éve nem láttunk. Ráadásul valósággal izzik a profi kosárlabda üzleti világa, a dollármilliárdok csak úgy repkednek, a tulajdonosváltások gyakoribbá váltak. Egy ilyen helyzetben értékeltük az NBA szezonját, kilátásait, üzleti oldalról is, már-már hagyományosan, sorozatban a harmadik alkalommal Tőrös Balázs tartalomgyártóval, a Portfolio Checklist hétvégi különkiadásában. Az NBA-szakértővel arról is beszéltünk részletesen, hogy – ha részvénybefektetésként tekintenénk 1-1 csapatra – mely franchise-okat érdemes longolni és melyeket shortolni jövőbeli kilátásaik fényében. Egyúttal hozott egy nagyon érdekes szakértői jóslatot is magával. Az biztos, a következő szezon is mozgalmas lesz, ezért érdemes követni az amerikai profi kosárlabdát, nem csak rajongóknak.