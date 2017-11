Luxusutazások, kokain, prostituáltak - Akár 20 évet is kaphat

Akár 20 év börtönt is kaphat a New York-i állami nyugdíjalap korábbi portfóliómenedzsere, aki a vádak szerint kenőpénzt fogadott el luxusutazások, kokain és prostituáltak formájában azért cserébe, hogy két brókernek 3 milliárd dollár értékű ügylet megkötését segítse elő az alappal.A 37 éves korábbi kötvényüzletág-vezető 2014 januárja és 2016 februárja között dolgozott a 184,5 milliárd dollárt kezelő alapnál, ahol azért felelt, hogy 53 milliárd dollárnyi vagyont kötvényekbe fektessen.A vád szerint a vagyonkezelő a Sterne Agee és az FTN Financial Securities korábbi két alkalmazottjától is kenőpénzt fogadott el, amelynek értéke ajándékok formájában meghaladta a 100 ezer dollárt. A hatóságok szerint az ajándékok utazásokat, étkeztetéseket, sport belépőjegyeket, drogokat és készpénzt jelentettek, ezért cserébe pedig az alap kötvény portfóliómenedzsere a két brókercéggel kötött jelentősebb összegű ügyleteket. A megállapodás a két brókercégnek több millió dolláros díjbevételt hozott, amelyből a két bróker 35-40%-ban részesedett.Az ügy miatt az említett két brókert is perbe fogták, egyiküket már bűnösnek is találták, neki 1000 órát kell ledolgoznia közösségi szolgálatban, ami 8 órás munkaidővel számolva több mint 4 hónapot jelent.