Nézegess videókat arról, hogyan hódítja meg Elon Musk a világűrt

.@SpaceX has successfully landed 8 rockets — watch them all in 60 seconds pic.twitter.com/ISZXfakXzC — Business Insider (@businessinsider) 2017. február 28.

Quick video recap of Falcon 9 launch of Inmarsat-5 Flight 4 pic.twitter.com/W8eVUEsH6r — SpaceX (@SpaceX) 2017. május 16.

With #Dragon cargo vehicle in grasp of the robotic arm, crew will maneuver it for installation. For updates, visit: https://t.co/m0lzYzBUvb pic.twitter.com/HKQIY8IKOP — NASA (@NASA) 2017. június 5.

Közel két és fél éve történelmet írt Elon Musk magánűrcége a SpaceX, mikor egy kísérelt után sikeresen fellőtte, majd landolt saját fejlesztésű Falcon-9-es rakétájával az amerikai Cape Canaveral-i bázison. Azóta ez már szinte rutinműveletnek számít, Musk és csapata összesen 8 rakétát küldött fel úgy sikeresen a világűrbe, hogy az vissza is térjen, amit a Business Insider jóvoltából meg is nézhetünk egy 60 másodperces videóban.A héten ismét nagy lépést tett az űrvállalat az egyik fő célja, a megengedhető űrutazás felé, miután a Dragon nevű szállítóhajóját felküldte a Nemzetközi Űrállomásra, így az űrsikló már másodjára jár a világűrben. Magáncégnek még soha nem sikerült többször ugyanazt az űrjárművet felküldeni az űrállomásra.Itt épp a Nemzetközi Űrállomásra kapcsolódik a szállítmányozásra tervezett Dragon űrhajó, mely többek között kísérleti állatokat, köztük mintegy 40 egeret, 400 kifejlett muslicát és 2000 "minden órás" muslicabábot szállított.Természetesen a már rutinná vált Falcon-9 űrrakéta visszaszállásról is készült videó:Itt azonban nem áll meg a történet, ugyanis tavaly az űrvállalat közzétett egy 4 perces digitális animációt arról, hogy a nem is olyan távoli jövőben milyen módon juthat el az emberiség a Marsra, végleg birtokba véve azt.