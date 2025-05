Sosem gondoltad volna, miért nem rúgják ki a dolgozókat Magyarországon

Az elmúlt időszakban igencsak gyenge teljesítményt mutatott a magyar gazdaság. Az idei első negyedévre mindenki növekedést várt, ehhez képest visszaesett a GDP. De miért nem nő a munkanélküliség, ha ilyen kellemetlen hírek jönnek a gazdaságból?

Amire választ kaphat cikkünkben: Gyengén muzsikál a magyar gazdaság évek óta.

A vállalatok még kitartanak a dolgozók mellett.

Miért nem építenek le a vállalatok?

Mikor fordulhat meg a trend, mikor nőhet meg a munkanélküliség?

Mely szektorok vannak már most is bajban?

Hol növekszik a foglalkoztatottak száma?

A demográfiai kényszerpálya mikor válik aggasztóvá Magyarországon?

A magyar gazdaság az elmúlt két évben a technikai recesszió és a szerény növekedés között ingadozott. Az idei első negyedévére várt mérsékelt GDP-növekedés is elmaradt, a gazdaság újra zsugorodott. Emiatt pedig újra felmerült a kérdés, hogy mi vár a magyar dolgozókra? Jön-e a leépítési hullám, ha nem nő a gazdaság?

Nézzük meg, mi történt eddig! Az elmúlt két évben a nehéz gazdasági helyzet ellenére a munkanélküliségi ráta csak kismértékben emelkedett, a foglalkoztatás szintje kifejezetten magas maradt, sőt, egyes szektorokban továbbra is munkaerőhiányról beszélnek.

Ez a jelenség – amikor a vállalatok nem bocsátanak el munkavállalókat a kereslet visszaesése ellenére sem – munkaerő-felhalmozás (labour hoarding) néven ismert. De vajon meddig fenntartható ez a stratégia?

A munkaerő-felhalmozás akkor lép fel, amikor vállalatok a gyenge gazdasági környezet ellenére megtartják alkalmazottaikat, bízva a konjunktúra közelgő visszatérésében.

Ez gyakran rejtett kapacitásfelesleget jelent: a munkavállalók termelékenysége ideiglenesen csökken, mivel kevesebb munkájuk van a dolgozóknak, de a vállalat mégsem építi le őket, hogy a későbbi élénküléskor ne kelljen újra toborozni, betanítani.

Egy kicsit hasonló ez ahhoz, mint amit a rendszerváltás előtt "kapun belüli munkanélküliségként" ismertünk, és ami elméletileg kifejezetten távol van a versenypiaci közegtől. Valójában azonban úgy tűnik, piacgazdasági viszonyok között is létezik ez a jelenség.

Magyarországon az elmúlt években a munkaerőpiac szűkössége (feszes munkapiac), a demográfiai trendek, illetve a kivándorlás is arra ösztönözték a cégeket, hogy ragaszkodjanak a meglévő munkavállalóikhoz. A vállalatoknak pedig számos érvük van, hogy a következő hónapokban is fenntartsák a "kapun belüli munkanélküliséget".

Munkaerőhiány és demográfiai nyomás

A munkaerőpiacon az elmúlt közel egy évtizedben tartós munkaerőhiány alakult ki. Sok álláshely jelenleg is betöltetlen, mert nincs elegendő, megfelelő képzettségű munkaerő. Ezért a vállalatok félnek elbocsátani, mert tudják: ha egyszer elveszítik a munkaerőt, különösen a jó képességű vagy betanított dolgozókat, nehéz lesz pótolni őket; még akkor is, ha a gazdaság időközben visszapattan.

A fő trend ugyanis az, hogy az aktív korú népesség száma csökken az elmúlt évtizedekere jellemző alacsony születésszám miatt, miközben a magyar dolgozók kivándorlása növekszik.

Tavaly több mint 40 ezer magyar hagyta el az országot, miközben kevesebb mint 30 ezer tért haza. Ezzel sorozatban a harmadik éve költözött több honfitársunk külföldre, mint amennyi visszavándorolt Magyarországra.

Ahogy az alábbi ábrán látszik, a munkavállalási korú népesség csökkenését egyedül a nyugdíjkorhatár növelése tudta átmenetileg megállítani az elmúlt két évtizedben. Feltevésünk szerint a következő években újra csökken a munkavállalási korú népesség száma, hiszen a korhatár emelése véget ért.

Ahogy a fenti ábrán látszik, hamarosan "összezár" a foglalkoztatottaknak és azoknak a munkavállalási korúaknak a száma, akik nem tanulnak vagy épp nem nevelnek gyermeket.

Ez pedig azt jelenti, hogy még az aktivitás növelése mellett sem igazán lesz több bevonható dolgozó.

Mindezt a cégek is tudják, érzik, tapasztalják, így jobban ragaszkodnak a munkavállalókhoz, mint eddig bármikor.

Magas toborzási és betanítási költségek

A fenti aggodalmak mellett a munkaerő-felvétel nem csak adminisztratív teher, hanem közvetlen költség is, álláshirdetés feladása, kiválasztás, interjúk szervezése. Ezt követi a betanítás folyamata, ami hosszú hónapokig is tarthat.

Ebben az időszakban a dolgozók termelékenysége alacsony, valójában ráfizetés a cégnek.

Benne van a pakliban az is, hogy a kiválasztás rosszul sikerül, és valójában nem megfelelő dolgozókat veszünk fel. Ilyenkor jöhet az elbocsátás és a folyamat újrakezdése. Ezek a költségek sokkal nagyobb terhet jelentenek hosszú távon, mint az átmeneti bérfizetés kihasználatlan munkaerőre.

Erre legutóbb a Covid-válság során jöhettek rá sokan. A világjárvány alatt globálisan – így Magyarországon is – az első sokkra reagálva sok vállalat azonnali, tömeges leépítéseket hajtott végre, miután összeomlott a kereslet. A tapasztalatok azonban azt mutatták, hogy bár a gyors elbocsátás rövid távon pénzügyileg indokoltnak tűnhetett, hosszú távon nagyobb költségekkel és versenyhátránnyal járhatott, mintha csak megtartották volna a dolgozókat a nehezebb időkben is. Utólag persze könnyű okosnak lenni, a lezárások pillanatában nem lehetett tudni, meddig tart a gazdasági káosz, éppen ezért a legfőbb tanulság a kormányoknak szól: csak úgy lehet leállítani a gazdaságot, ha közben mentőövet nyújtunk a cégeknek.

A kilábalásba vetetett hit fontos

A labour hoarding mögötti pszichológiai hajtóerő az optimizmus. Az elmúlt több mint két évben nagyon sokan gondolták úgy, hogy szépen fokozatosan meg fog lódulni a kereslet. Aztán rendre csalódniuk kellett. Tavaly sok cég már a „visszapattanásban” reménykedett, mégsem jött el a gazdasági élénkülés.

Idén tavasszal ugyanez a dilemma áll fenn, különösen a rossz GDP-adatok után. Az év elején még a 3%-os GDP-növekedés sem volt kizárt, a vámháború kirobbanása és a romló globális folyamatok miatt azonban egyre inkább 2% körvonalazódott, az első negyedéves gyenge teljesítményről szóló jelentések után pedig könnyen lehet, hogy inkább 1% körül alakul.

Trump vámháborúja, a gyenge külső kereslet, az alacsony hazai fogyasztói bizalom, a relatív magas megtakarítási ráta és a beruházási hajlandóság hiánya egyre nagyobb árnyékot vet.

Ha ezekben a tényezőkben rövid időn belül fordulat következne be, akkor a most megtartott munkaerő azonnal „hadra fogható” lesz; szemben azokkal, akik leépítenek, majd kapkodva próbálják újraszervezni a munkaerőt.

Tartós kereslethiány és szerkezeti problémák

Mindeközben azonban egyre több érv van amellett, hogy a vállalatok az elbocsátások mellett döntsenek. Bár sok vállalat ciklikus visszaeséssel számol, több ágazatban valójában strukturális problémák mutatkoznak. Ráadásul a ciklikus visszaesés is egyenetlenül érinti az egyes szektorokat. Az építőipar jelentős állami megrendeléseket veszített el a költségvetési beruházási visszafogás miatt, miközben a lakásépítések száma mélyponton van. Az autóipar válsága egyre tartósabb, így nem meglepő módok az akkumulátorok gyártása is visszaesik, miközben ma már egyre több iparágban gond van. Az ipar teljesítménye pedig bőven alatta van már a 2021-es szintnek.

Mindez meglátszik abban is, hogy az ipari termelésben foglalkoztatottak száma ha kismértékben is, de csökkent az elmúlt időszakban.

Az építőipar hektikus teljesítménye miatt nem meglepő módon a szektorban foglalkoztatottak száma is csökken.

De akkor miért nem csökken a foglalkoztatottság országos szinten? Azért, mert vannak olyan szektorok, amelyek még a nehéz gazdasági körülmények közepette is növekedési pályán vannak.

Erre a legjobb példa az IT-szektor. Itt a Covid-válságban sem láttunk visszaesést, de az IT az elmúlt két év szerény GDP-teljesítménye közepette is növelte a foglalkoztatottak számát. Úgy tűnik, Magyarországon az IT sokkellenálló-képessége egyrészt messze meghaladja a nemzetközi szinten megfigyelt trendet, másrészt a digitalizáció és az automatizáció folyamatosan keresletet generál ezekre a szakemberekre.

Nehéz hónapok jönnek

A kisvállalkozások kilátásait a beruházási források szűkössége és esetenként az exportpiaci nehézségek is rontják, de számukra a belső fogyasztói kereslet a legfontosabb, ez pedig (elsősorban a szolgáltató szektorban) kitartásra késztethetik a vállalkozásokat. Ezért a kkv-k foglalkoztatási szándéka elsősorban akkor roppanhat érdemben, ha az egyetlen növekedési motor, a háztartások fogyasztási dinamikája is alábbhagy. lyen esetekben a kapacitásfelesleg lehet átmeneti, és a labour hoarding akár hosszabb ideig is indokolhatónak látszik, bár a kkv-k gyengébb tőke- és likviditáshelyzete ennek gátját képezheti. A nagyvállalatoknak az exportlehetőségek korlátozottsága miatt kell aggódniuk. A vezetők elé táruló kép kép igen vegyes, az európai gazdaság élénkülésével kapcsolatos óvatos bizakodás ugyanúgy jelen van, mint a vámháború és a járműipari kihívások miatti borúlátás.

Ebben a helyzetben

a termelékenység csökkenhet, minél több a kapunk belüli munkanélküli, ami rombolja a versenyképességet.

A kihasználatlan munkaerő mindeközben demoralizálódhat – kevesebb a feladat és romlik a motiváció. Ráadásul ilyen esetekben egyes vállalatok úgy döntenek, hogy csökkentik a bért (a kevesebb munkaóra, túlóra, műszak miatt).

A vállalat költségszerkezete torzul a létszám fenntartása miatt, és nehezebbé válik az árverseny más piaci szereplőkkel,

miközben ezt a költségszerkezeti torzulást erősíti a gyors béremelkedést erősítő jövedelempolitika.

Különösen a kis- és közepes vállalatoknál a munkaerő-felhalmozás hosszú távon egyszerűen pénzügyileg nem fenntartható. Az elmaradó megrendelések idején azt gondolhatnánk, hogy idővel a leépítés nem opció, hanem kényszer. Ám nagyon úgy tűnik, hogy még a legkisebb cégek is igyekeznek kitartani a dolgozók mellett, amíg csak tudnak. Leginkább olyan esetben látunk leépítéseket jelenleg, amikor az teljesen elkerülhetetlen: nehéz pénzügyi helyzetbe kerül a cég, leáll a termelés vagy becsődöl a gyár (pl. Dunaferr). A magas foglalkoztatási szint mögött már látszódnak a feszültségek (ipari és építőipari leépítés), és minél tovább tart a gazdasági pangás, annál nehezebb időszak jön a cégeknek és a dolgozóknak egyaránt. A leépítés azonban továbbra is csak a végső opció marad: azért, mert a demográfiai trendek alapján egészen egyszerűen hamarosan elfogy Magyarországon a hadra fogható munkaerő.

