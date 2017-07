Trump a lányával helyettesítette magát a G20 csúcstalálkozón

Donald Trump amerikai elnök a lányát ültette be a világ vezetői közé szombaton Hamburgban a G20-csoport csúcstalálkozóján, amikor egy időre távozott a délelőtti munkatanácskozásról - erősítette meg a tanácskozáson részt vevő több delegáció.Először Szvetlana Lukas, az orosz elnök főtanácsadója, a csúcsértekezlet előkészítésében közreműködő orosz szakértők vezetője számolt be erről a Twitteren közétett, fényképpel illusztrált bejegyzéseiben. A fotón az látható, hogy Donald Trump helyén lánya, Ivanka Trump ül a kerekasztalnál, a brit kormányfő és a kínai elnök között."Ivanka kíséri Trump elnököt" - írta előbb az orosz diplomata, majd a fényképet kísérő üzenetében hozzátette: "és helyettesíti Trump elnököt a G20-ak tárgyalóasztalánál, amikor (az elnök) kétoldalú találkozókra távozik".Más delegációk is megerősítették ezt az értesülést.Ivanka Trump tanácsadói tisztséget tölt be az édesapja mellett. Státusa azonban bírálatokat vált ki, főleg külföldön.

Forrás: AFP / fotós: Patrik Stollarz