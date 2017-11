Nagy tervet szőnek Brüsszelben, Magyarország máris felemelte szavát

Az eurózóna megerősítéséről van szó

pénzügyi segítségnyújtás a tagállamokban formálódó strukturális reformok végrehajtásához,

makrogazdasági stabilizáció, ha egy (több) tagállam gazdasági válsághelyzetbe jut

pénzügyi védőháló biztosítása a rövidesen kiteljesedő bankunió számára (a bankunió az eurózóna tagok számára kötelező és automatikus, a többiek csatlakozhatnak hozzá)

az euróövezeten kívüli tagállamokat az euróövezeti csatlakozásban technikailag és pénzügyileg is segítő eszköz.

Miféle büdzsé és mekkora méretben?

a tagállamok nagy része támogatja a sokszor csak fiskális kapacitásnak mondott, többek között a pénzügyi stabilizációt szolgáló “eurózóna költségvetés" felállítását.

Ez pedig afelé mutat, hogy a Juncker által is javasolt eurózóna stabilizációs eszköz(ök) nem az EU-s közös költségvetésben jönnek létre, hanem azon kívül.

A britek nélkül az összes uniós tagállam pénzügyminiszterei összeültek tegnap Brüsszelben, hogy a Gazdasági és Monetáris Unió elmélyítéséről, a fiskális szabályok egyszerűsítéséről és a bankunió kiterjesztéséről szóló terveket átbeszéljék, és a december közepi uniós csúcstalálkozóra előkészítsék a javaslatokat. Döntést még nem hoztak ezekről (az majd csak december 4-én várható, ami után a Bizottság 6-án leteszi az asztalra a konkrét javasaltait), deEnnek értelmezéséhez fontos visszaidézni, hogy Jean-Claude Juncker európai bizottság elnök a szeptemberi évadnyitó beszédében arra tett javaslatot, hogyA fenti negyedik elemről és potenciális következményeiről már aznap részletesen írtunk:Azóta ez a belengetett eszköz annyira "bejött" a horvátoknak, hogy részben emiatt máris bejelentették az euróbevezetési stratégiájukat 2022-es céldátummal:A tegnap pénzügyminiszteri ülésen tehát a 27 tagállam illetékesei kifejthették álláspontjukat a formálódó tervekről és ezek összegzésekor mondta azt Dijsselbloem, hogy:Arról, hogy ez mekkora lehetne, rendkívül eltérőek az álláspontok a Reuters összefoglalója szerint:A francia elnök az utóbbi mellett van, mivel érvelése szerint ez is szemléltetné az európai összefogást, a költségvetési szolidaritást. Ő külön eurózóna büdzsét is szorgalmazna, de Juncker a szeptemberi beszédében ezt elvetette és inkább a közös EU-s büdzsén belüli külön eurózóna büdzsésor létrehozását javasolta.A tegnapi tanácskozás alapján. A stabilizációs eszköz, illetve a bankunió mögötti pénzügyi védőháló ugyanis tipikusan olyan pénzügyi megoldások (eszköz/alap), amire remélhetőleg ritkán van szükség, de akkor lehet, hogy rögtön több százmilliárd eurós méretben. Márpedig egy ilyen méretű pénzügyi beavatkozást képtelen kezelni egy évente előre megtervezett éves uniós büdzsé, illetve egy hétéves keretköltségvetés (MFF).Éppen emiatt nem véletlen, hogy Klaus Regling, az állandó eurózón válságkezelési alap (ESM) vezetője hétfő este úgy nyilatkozott a Reuters szerint: ha a tagállamok tényleg támogatják az eurózóna fiskális kapacitást, akkor azt nem feltétlenül éves költségvetési etapokban kell elképzelni, sokkal inkább úgy, hogy egyszer felállítják (vagy elkezdik feltölteni) és szükség esetén történik belőle a lehívás.

Ecofin-ülés Brüsszelben, a képen balról jobbra Klaus Regling, az eurózóna állandó válságkezelési mechanizmus (ESM) vezetője, Valdis Dombrovskis euróért felelős uniós biztos és bizottsági alelnök, Pierre Moscovici gazdasági és pénzügyekért felelős uniós biztos

Ki finanszírozná és miből?

Nem működik a Stabilitási és Növekedési Paktum

az egyszerűbb szabályrendszerben a piaci erőknek is szerepet kell szánni.

Az NGM máris felemelte a szavát

a GMU bővítése során kiemelten fontos az egyenlő elbánás, valamint az egyenlő versenyfeltételek biztosítása, a jövő tervezésénél a teljes Európai Unió fejlesztésére kell figyelni.

az eurózóna gazdaságpolitikájának alakításánál kiemelten figyelni kell azon tagállamokra is, amelyek még nem használják a közös pénzt, de már teljesítik a feltételeket, mint Magyarország. Egy új, az euróövezeti országok számára segítséget nyújtó pénzügyi eszköz nem okozhat extra terhet az övezeten kívüli tagállamok számára, ezért annak létrehozása előtt tisztázni kell a felhasználás és a finanszírozás részleteit.

A gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés 16. cikke, amely 2013 januárjában, az aláíró felek által történt megerősítését követően lépett hatályba (az Egyesült Királyság, Csehország és Horvátország kivételével valamennyi uniós tagállam aláírta a szerződést), megállapítja, hogy a szerződés tartalmát 2018-ig integrálni kell az uniós jogba.

Nemcsak a stabilizációs eszköz(ök) mérete és jellege nem eldöntött, hanem annak finanszírozása se.az elektronikus kereskedelemre kirótt speciális adótól a tagállami befizetéseken keresztülRegling szavai szerint egyébként az ilyen jellegű befizetések, hanem akkor történnének, amikor ha van (egy tagállamban) és a felhasznált pénzt utólag visszapótolnák a most kitalált rendszer szerint a tagállamok.amelyet a tervek szerint európai IMF-fé (EMF) fejlesztenének. Így baj esetén nem szorulnának az eurózóna tagállamai rögtön az IMF-re és nem kellene a washingtoni szervezettel koordinálni a mentőcsomagok tartalmát és feltételrendszerét. Utóbbi rengeteg feszültséghez vezetett, többek között a görög mentőcsomagok idején. Az ESM beavatkozási kapacitása egyébként már 500 milliárd euró (ennél jóval kisebb összes tagállami tőkebefizetés mellett, amelyet a garanciavállalás "erősít fel").A hétfői ülés utáni tájékoztatón Dijsselbloem azt is mondta: a tagállamok gazdasági és pénzügyi koordinációját célzó(az eurózóna tagokkal szemben is),Ez is témája volt a tegnapi ülésnek és ennek kapcsán Dijsselbloem azt is jelezte:Ez arra utal, hogy egy korábbi német javaslatnak megfelelőenhogy egyre inkább törekedjenek az egészséges fiskális politika végrehajtására. Egy ilyen mechanizmus sokkal óvatosabbá tenné a befektetőket, hogy mely tagállamok állampapírjait vásárolják (akkor, amikor már az EKB is kifelé halad az eszközvásárlási programjából)., noha számos tagállam a maastrichti kritériumokban lefektetett 60%-os GDP-arányos adósságplafon duplája körüli államadósság mellett működik, igaz(így talán nem okoz akkora ijedelmet, hogy az eurózóna tagállamok szuverén csődjének lehetőségéről is folyik diskurzus)A hétfői Ecofin-ülés alapján tehát az látszik, hogy nagy még a bizonytalanság, a stabilizációs eszköz (ök) összetételéről, méretéről, a "helyéről" és a finanszírozásának módjáról, deEgyrészt az alábbi mondat utal arra, hogy a nagyobb (már eurót használó) tagállamok a kiebb, eurót még nem használó országok érdekeinek figyelmen kívül hagyásával dönthetnek:Emellettaz alábbi két mondat, amely szerint:Eszerint az NGM tart attól, hogy bár még nem eurózóna tagállam Magyarország, de a létrehozandó stabilizációs eszközök finanszírozásába nekünk is be kell szállni, például a munkanélküli járulékbevételek egy részének Brüsszelbe utalásával. Ez a félelem nem alaptalan, hiszen a szeptemberi Juncker-beszédről kiadott bizottsági értelmező anyag 4. oldala szerint Ez tehát azt jelenti, hogy az eddig kialakított bonyolult, kormányközi megállapodáson alapuló jogi kereteket át kell emelni az uniós joganyagba és ennek kapcsán, hogy olyan keretek is bekerülnek az uniós jogba, amelyek (jelenleg) nem feltétlenül állnak Magyarország érdekében, hiszen egyelőre nem vagyunk eurózóna-tagok, de szerződéses kötelezettségünk belépni.