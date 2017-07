Brutálisan erősen indult az idei év a magyarországi közbeszerzéseknél

A Közbeszerzési Hatóság feladatai számokban

1. Jogalkalmazók támogatása

Állásfoglalás kérése A Kbt. 187. § (2) bekezdés m) pontja szerint a Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása során az ajánlatkérők segítése érdekében - elvi jelentőségű jogértelmezési kérdésekben a közbeszerzésekért felelős miniszterrel szükség szerint egyeztetve - állásfoglalásokat ad. A törvényben meghatározott alapfeladata szerint a Hatóság az ajánlatkérők számára nyújt segítséget a lebonyolítási és előkészítési tevékenységének elősegítése érdekében. Ennek megfelelően gyakoriak voltak az állami-önkormányzati szférából érkező, jellemzően ajánlatkérői megkeresések.

2. Ellenőrzési feladatok

2016-ban 16442 hirdetmény és 239 bírósági határozat került iktatásra és feldolgozásra. Nemzeti hirdetmények: 11059 db, Bírósági határozatok: 239 db, Uniós hirdetmények: 5383 db.

A 2016-ban 384 alkalommal került sor hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására.

A jelentés megállapítja, hogy a 2015-ben megindított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások számához képest a 2016-ban indított eljárások száma 15 százalékkal csökkent és ezzel együtt az összes közbeszerzésen belül ezen eljárási típus aránya 11,7 %-ról 5,9%-ra esett vissza. Ez a 2015 őszén hatályba lépett új közbeszerzési törvény szigorításával is összefügghet és azért is van jelentősége, mert az Európai Bizottság az elmúlt években is több alkalommal bírálta az ilyen eljárások túlzottan magas számát, illetve arányát.

