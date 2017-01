Már 2450 milliárdnál jár Orbán vidékjáró körútja

A Modern Városok Program megállapodás sorozata még 2015 tavaszán indult el, amelynek keretében a miniszterlnök egy-egy megyei jogú város vezetésével azokat a fejlesztéseket rögzítette, amelyek megvalósításához a kormány is hozzájárul, illetve uniós, valamint hazai költségvetési forrásokkal is támogatja. A beruházások jellemzően különböző infrastruktúra-fejlesztéseket, sport- és kulturális projekteket tartalmaznak az élhetőbb vidéki városok megteremtése érdekében és attól függ a támogatások forrása, hogy az EU mit enged elszámolni a 2014-2020-as ciklus terhére és mit nem. Az alapvető szabály az MVP kapcsán az, hogy amit lehet, azt minél nagyobb arányban az EU-s források terhére valósítsák meg az egyes városok.A program mögötti logikáról és a működéséről tavaly nyáron részletesen is beszélgettünk egy interjú keretében Csepreghy Nándorral, a Miniszterelnökség miniszterhelyettesével, illetve a tegnapi interjúban is szóba került az azóta bő 700 milliárd forinttal megemelkedő keretösszeg. Az alábbi táblázat segítségével azt mutatjuk be, hogy az eddig megkötött 19 megyei jogú városi megállapodás becsült forrásigénye most hogyan áll, illetve ebből 2016-ban mennyi forrást biztosítottak az egyes tárcák összesen a programok előkészítésére (tavaly összesen 50 milliárd forintnyi hazai költségvetési kifizetés történt a Miniszterelnökség fejezetben és további bő 5 milliárd forintnyi kötelezettségvállalás az Emmi fejezetének terhére). A táblázatból az is kiderül, hogyA projektek előkészítése, főként a nagyobb útépítések előrehaladása miatt idén jelentős összegű kifizetések várhatók, így a kifizetési arány idén intenzíven emelkedni fog. Ezzel együtt az MVP keretösszege is emelkedik még, hiszen a kormányfő január 30-án látogat Szegedre, illetve tavaszig még ellátogat Győrbe, Salgótarjánba és Hódmezővásárhelyre is, hogy ott is megkösse a városok vezetésével a megállapodásokat.A Miniszterelnökségtől megkaptuk az MVP 19 városával eddig megkötött megállapodások 210 projektjét is (részletes forrásbontással), így a következő időszakban ezeket cikksorozatban tervezzük bemutatni az aktuális adatok mentén.