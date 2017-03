Mit adtak nekünk az EU-források?

(parlamenti államtitkár, miniszter-helyettes, Miniszterelnökség) szerint vita van arról, hogy az EU-források nélkül egyáltalán lett volna-e GDP-növekedés. A kormány szerint igen, de kétségtelen, hogy nem ilyen mértékben. Ugyanakkor függőségi viszonyt, egyfajta drogos állapotot okozhatnának az EU-források, ha nem lenne célja a kormánynak, hogy a támogatás nélkül is rentábilis projekteket támogassa.

Mit hoz az új ciklus?

A KPMG kormány számára készített tanulmánya azt támasztja alá, hogy az uniós transzferek szerepe a mezőgazdaságban jórészt a jövedelempótlás és a cégek fenntartása volt. Próbálják ezért a kis- és közepes méretű, de üzemgazdaságosság szempontjából még fenntartható vállalkozásokat helyzetbe hozni a mostani ciklusban, a nagyobbakat pedig állami vagy pénzpiaci eszközökkel segíteni. Fontos cél lett a keleti piacok visszaszerzése is technológiai fejlesztés, a kis szereplők együttműködésének erősítése révén. Teljesen más attitűddel fejlesztenek a tulajdonosok, mint a bérlők, ezért elő kell mozdítani a tulajdonszerzést. Az elhíresült minapi Oettinger-nyilatkozatra reagálva Csepreghy azt mondta, az csak annak a beismerése, amiért a kormányt másfél éve keresztre akarják feszíteni (miszerint igen jelentős része az itteni EU-forrásoknak különböző csatornákon visszaáramlik Nyugat-Európába, cégeken keresztül, így nem is igazán nettó befizetők például a németek összgazdasági szinten - a szerk.). Ahhoz, hogy Nyugat-Európa 2020 után is növekedjen, szükség van Kelet-Európa támogatására - vonta le mindebből a következtetést Csepreghy.(ügyvezető, HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ) szerint a források hatása sokkal kisebb annál a gazdaságra, mint amit sokan feltételeznek, ezt mutatja az is, hogy a 2016-ra várt gazdasági összeomlás elmaradt (miközben a kifizetett EU-pénzek volumene jelentősen lassult). A pénzek 45%-a az építőiparnak ment az előző ciklusban, ez például tompította a bércsökkenést. A külkereskedelmi nyitottságunk jelentősen befolyásolja, a forrásokból mennyi folyik ki az országból és azt mondta: nem érdemes azon fennakadni, hogy az itteni EU-források jelentős része különböző csatornákon visszaáramlik a nyugati országokba. Az viszont lényeges, hogy a fejlesztések során létrehozott technológia itt marad (igaz van jelentős amortizációs következménye is).(ügyvezető, Equinox Consulting Kft) az elemzésekből arra következtet, hogy a kohéziós politika kedvezményezettjei körében jelentős a hatás a GDP-re, akár növekedés sem lett volna az EU-s támogatások nélkül a előző ciklusban, nagy a függőség (a Bizottság elemzése szerint kb. 5%-kal növelte a GDP szintjét az előző ciklus forrástömege 2015 végéig). Az európai, illetve régiós értékelési eredmények alapján sok szempontból rosszul állunk, az üzemi eredmény szintjén pedig a nem támogatott vállalkozások helyzete jobb, mint a támogatottaké, maga a támogatás pedig nem hoz szignifikáns eredményjavulást. - emelt ki néhány, sokak számára meglepő következtetést Kadlok.(MSc, ügyvezető igazgató, Rekontir BPM Kft.) szerint egy nagyvállalat esetében sokkal jobban működik, hogy EU-forrás nélkül is megvalósítja a tervezett beruházást, mint a kisebbeknél. Dicsérte a kormány a kifizetéseket és a munkavégzést gyorsító ösztönző rendszerét, viszont szerintük nem kellene az innovációs potenciált lefogni azzal, hogy a kis árbevételű cégeket nem engedik indulni - különösen, ha a tulajdonos más üzleti területen már bizonyított (Csepreghy Nándor erre azzal reagált, hogy megvizsgálják). A turizmusban, a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban nagyon pozitív hatása volt az elmúlt 7 év EU-pénzeinek, utóbbiakat a jövőben is érdemes dotálni - hangsúlyozta.Kovács Zoltán többek között az építőipar és az ingatlanpiac várható felfutását emelte ki 2018-2020 között, amelynek több vonatkozásához is alkalmazkodnia kell az EU-források szétosztásának. Azt javasolják, hogy az építőipar drágulását kövesse le a pályázati rendszer (pl. elszámolható költségek terén), a közbeszerzési rendszert pedig valamilyen transzparens, rugalmasabb rendszer váltsa fel a kkv-k esetében - fogalmazta meg a javaslatát.Balás Gábor szerint korábban a pénzek több mint fele a közszférában jelent meg, itt még erősebb a támogatásfüggés, mint a vállalkozásoknál, ráadásul a visszacsatolás is gyengébb, így erre mindenképpen gondolni kell a jövőbeli tervezés során. A gyorsított kifizetés egyszerre old meg és egyszerre okoz problémákat - jegyezte meg a felpörgetett kifizetés és a hatékony forrásfelhasználás dilemmája kapcsán. Azt mindenképpen pozitívumnak tekinti, hogy a pályázók számára egyszerre áll rendelkezésre a teljes pályázati paletta (lényegében 200 feletti pályázat), így valóban azon indulnak el, ami nekik való és nem olyanra ugranak fel, ami nem igazán az ő fejlesztési elképzeléseiknek felel meg.Kadlok Nándor a legérdekesebb kihívásnak a visszatérítendő EU-támogatásokat nevezte, amelyek hatásairól egyelőre kevés az ismeretük. A visszatérítendő és a nem visszatérítendő támogatások hatásossága közötti különbséget nem az dönti el, hogy egyikről vagy másikról van szó, hanem hogy a konkrét projektekhez, pályázatokhoz milyen feltételeket köt a kiíró.Csepreghy Nándor szerint a Brexit miatt teljesen reális az, hogy a britek 2019-től már nem fognak befizetni érdemi pénzt a közös kasszába, hiába akar tehát a Bizottság még 2019-2023 között kb. 60 milliárd eurónyi tételt befizettetni a britekkel. Éppen ez, tehát a 2014-2020-as ciklusbeli magyar forrásvesztés elkerülése is motiválja a kormányt arra, hogy minél hamarabb fizesse ki itthon a pénzeket, hogy az emögötti számlákat minél hamarabb ki tudja fizettetni Brüsszellel. A 2020 utáni ciklusban a visszatérítendő források szerepe, jelentősége egészen biztosan tovább fog növekedni - vetítette előre Csepreghy.