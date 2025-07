Félelmetes jelentés érkezett: öt éven belül kiszáradhat egy ország fővárosa?

Kabul lassan katasztrófa felé sodródik. Egy nemrégiben készült jelentés szerint – amelyet a Mercy Corps nevű nemzetközi segélyszervezet adott ki – hamarosan a világ első modern fővárosává válhat, amely teljesen kiszárad. A szervezet arra figyelmeztet, hogy a válság gazdasági összeomláshoz is vezethet. A népességnövekedés, a klímaválság és a folyamatos, túlzott vízkivétel kimerítette a talajvízkészleteket – állítják szakértők –, a város fúrt kútjainak majdnem fele már kiapadt.

Ez egy olyan vészhelyzet, „ami nem csupán vízügyi probléma” – figyelmeztetett Marianna Von Zahn, a Mercy Corps afganisztáni programigazgatója. „Ez egyszerre egészségügyi válság, gazdasági válság és humanitárius katasztrófa.” Alig három évtizeddel ezelőtt Kabul lakossága kevesebb mint 2 millió fő volt, de a tálib rezsim 2001-es megdöntése után a jobb közbiztonság és a munkalehetőségek emberek ezreit vonzották a fővárosba. Ahogy azonban nőtt a lakosság, úgy nőtt az igény az életet adó vízre is.

Kabul szinte teljes mértékben a talajvízre támaszkodik, amelyet a közeli Hindukus hegység hó- és gleccserolvadéka táplál. A Mercy Corps szerint azonban az évek óta tartó rossz vízgazdálkodás és a túlzott vízkivétel következtében a víztartalék rohamosan apadni kezdett. A szervezet adatai alapján úgy néz ki, hogy az afgán fővárosban évi 44 millió köbméterrel több talajvizet használnak el, mint amennyit a természet pótolni képes.

A város lakosságát igyekeznek elosztópontokon és lajtoskocsikról osztott vízzel ellátni. Egy Raheela néven bemutatkozó 42 éves nő azt mondja, nagyon megviseli őket a folyamatos vízhiány, minden litert be kell osztani, ráadásul

mivel a vízellátás nem ingyenes, a pénzük is elkezdett apadni. A helyzet olyan elkeserítő, hogy néha az ételre szánt pénzt is vízre kell költeniük.

Vannak olyan családok, akik egy lehelletnyivel szerencsésebbek: Ahmad Jaszin Kabul északi részén él egy tíz fős nagycsaládban. A házuknak volt kútja, de már kiszáradt. A helyi gazdasági helyzetet jól jellemzi, hogy Ahmad hat hónapig gyűjtögetett azért, hogy egy mélyebb kutat áshassanak. A munkálatok költsége forintban nagyjából 185 ezer forint volt. Különösen nehéz úgy gyűjtögetni, hogy Ahmad és testvére minden nap órákat áll sorban egy közeli mecsetnél, aminek még működik a kútja.

The Qole Hashmat Khan wetland in #Kabul has once again run completely dry . Once a habitat for over 190 bird species and a vital groundwater recharge basin, it has been deprived of water from the Logar River due to intensive irrigation use & drought. #ClimateCrisis, #drought https://t.co/BtJHhw1bHd pic.twitter.com/tW6t19gMga https://twitter.com/hashtag/Kabul?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw