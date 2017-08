Beszólt a magyaroknak és a lengyeleknek a szlovák miniszterelnök

Az előrehozott választásokkal szertefoszlott volna minden remény arra, hogy Szlovákia Európa magországaihoz tartozzon

Fico tegnapi kijelentése, amivel Szlovákiát világosan igyekszik megkülönböztetni az EU-orientáció terén Magyarországtól és Lengyelországtól, a fentiek után érkezett és így még inkább súlya van.

Fico annak kapcsán foglalt világosan állást az EU, illetve a formálódó mag-Európa mellett, hogy múlt héten koalíciós válság tört ki Szlovákiában: az eurószkeptikus koalíciós párt minisztere korrupciós botrányba keveredett, és a párt a kormányból való kilépéssel fenyegetett. Ez kisebbségi kormányzáshoz, majd feltehetőende ezt egy tegnapi újabb koalíciós alkuval sikerül elkerülni.- jelentette ki Fico az EurActive tudósítása szerint, majd a Reuters összefoglalója szerint ezen háttér alapján jelentette ki azt, hogyA magországok alatt azt a formálódó mélyebb integrációs közeget kell érteni, ami a német-francia elképzelések mentén alakul. Emmanuel Macron francia elnökké választásával Angela Merkel német kancellár is azt állapította meg a minap , hogy érdemes harcolni az EU-ért, de ezért erőfeszítéseket is kell tenni, azazEnnek a gondolatnak a jegyében került sor júliusban egy közös német-francia kormányülésre, amelyen mandátumot adtak a kormányfők egy közös munkacsoportnak arra, hogy augusztus második feléig dolgozzák ki az integráció mélyítésének lehetséges lépéseit. Akkor Merkel kimondta, hogy lehet szó közös eurózóna költségvetésről (belső költségvetés az EU-s büdzsé mellett) és ehhez külön eurózóna pénzügyminiszteri poszt létrehozására is. Jean-Claude Juncker bizottsági elnök a szeptember 13-i évadnyitó beszédében fogja vázolni a bizottsági elképzeléseket az integráció mélyítésének lehetséges irányairól, és ezzel párhuzamosan zajlik a német-francia tervek kidolgozása is, igaz ott a lendület majd a szeptember 24-i német választások után bontakozik ki.Közben az Európai Bizottság tavasz óta immár öt vitaindító anyagot hozott nyilvánosságra, legutóbb az integráció ötféle forgatókönyvéhez tartozó költségvetési összefüggésekkel, amelyeket Magyarország szempontjából mi is kiveséztünk. Amint rámutattunk: a belső eurózóna költségvetés plusz forrásokat is ígérhet Magyarországnak, amelyhez az eurón kívüli, de EU-tagok nem férnének hozzá és a jelek szerint ilyen anyagi ösztönzőkön keresztül szorítaná rá az Európai Bizottság (és a nagy tagállamok) a kisebb kelet-közép-európai országokat a csatlakozásra és szuverenitásuk valamelyes feladására.Ezzel párhuzamosan azonbanilletve a menekültek egyszeri kötelező szétosztásával kapcsolatos döntés miatti ellenkezés jegyében az Európai Bíróságon keresi Magyarország, Szlovákia és Lengyelország az igazát.A legutóbbi jel szerint a főtanácsnok indítványa bukást vetít előre ezen országok számára és mindezek mentén különöse beszédes, hogy Fico korábbi alkuja keretében vállalta, hogy Szlovákia 100 menedékkérőt befogadna Görögországból és Olaszországból, hogy elkerülje a másik három V4-ország számára kilátásba helyezett retorziót (anyagi büntetést, ha nem vállaljuk a befogadást).A kijelentések alapján ugyanis még inkább világos, hogy a V4-egység az EU-integráció témájában nem igazán tartható fenn: a szlovákok mindenképpen a német-francia tengely által alakított integrációs vonalhoz akarnak tartozni, ráadásul nekik már van eurójuk. Közben viszont a magyar és a lengyel kormány álláspontja egyelőre inkább a kivárással (jó a status quo), és az ellenséges/gyanakvó jelzővel illethető az integrációs elképzelések mentén.A cseheknél az őszi parlamenti választások "zavarnak be" a képbe, mert bár a miniszterelnöki esélyes Andrej Babis korábbi kormányfő ANO pártja egyelőre eurószkeptikus. A belső eurózóna költségvetés ígérete azonban az ottani álláspontot is elkezdheti megváltozatni a választások után, amint a témát egy minapi elemzésünkben szintén körbejártuk.