Beszólt Magyarországnak és Lengyelországnak a szlovák miniszterelnök

Az előrehozott választásokkal szertefoszlott volna minden remény arra, hogy Szlovákia Európa magországaihoz tartozzon

Fico tegnapi kijelentése, amivel Szlovákiát világosan igyekszik megkülönböztetni az EU-orientáció terén Magyarországtól és Lengyelországtól, a fentiek után érkezett és így még inkább súlya van.

Fico annak kapcsán foglalt világosan állást az EU, illetve a formálódó mag-Európa mellett, hogy múlt héten koalíciós válság tört ki Szlovákiában: az eurószkeptikus koalíciós párt minisztere korrupciós botrányba keveredett, és a párt a kormányból való kilépéssel fenyegetett. Ez kisebbségi kormányzáshoz, majd feltehetőende ezt egy tegnapi újabb koalíciós alkuval sikerül elkerülni.- jelentette ki Fico az EurActive tudósítása szerint, majd a Reuters összefoglalója szerint ezen háttér alapján rögzítette azt, hogyA magországok alatt azt a formálódó mélyebb integrációs közeget kell érteni, ami a német-francia elképzelések mentén alakul. Emmanuel Macron francia elnökké választásával Angela Merkel német kancellár is azt állapította meg a minap , hogy érdemes harcolni az EU-ért, de ezért erőfeszítéseket is kell tenni, azazEnnek a gondolatnak a jegyében került sor júliusban egy közös német-francia kormányülésre, amelyen mandátumot adtak a kormányfők egy közös munkacsoportnak arra, hogy augusztus második feléig dolgozzák ki az integráció mélyítésének lehetséges lépéseit. Akkor Merkel kimondta, hogy lehet szó közös eurózóna költségvetésről (belső költségvetés az EU-s büdzsé mellett) és ehhez külön eurózóna pénzügyminiszteri poszt is járhat. Már előtte és például tegnap is azt szorgalmazta Wolfgang Schäuble német pénzügyminiszter, hogy az eurózóna állandó válságkezelési alapját, az ESM-et az európai IMF-fé, azaz az utolsó mentsvárrá kell "turbózni", amely baj esetén állna a(z eurózóna) tagállamok segítségére.Jean-Claude Juncker bizottsági elnökés ezzel párhuzamosan zajlik a német-francia tervek kidolgozása is. Igaz ezen a síkon a lendület majd a szeptember 24-i német választások után bontakozik ki. Az már látszik, hogy a 2020 utáni közös uniós költségvetés kifizetéseihez az eddiginél több, a jogállamisági kritériumok meglétét is feltételként akarják szabni mind a németek, mind a Bizottság.Közben az Európai Bizottság tavasz óta immár öt vitaindító anyagot hozott nyilvánosságra, legutóbb az integráció ötféle forgatókönyvéhez tartozó költségvetési összefüggésekkel, amelyeket Magyarország szempontjából mi is kiveséztünk. Amint rámutattunk:és a jelek szerint ilyen anyagi ösztönzőkön keresztül szorítaná rá az Európai Bizottság (és a nagy tagállamok) a kisebb kelet-közép-európai országokat a csatlakozásra és szuverenitásuk valamelyes feladására.Ezzel párhuzamosan azonbanEmellett a menekültek egyszeri kötelező szétosztásával kapcsolatos döntés miatti ellenkezés jegyében az Európai Bíróságon keresi Magyarország, Szlovákia és Lengyelország az igazát. A legutóbbi jel szerint a főtanácsnok indítványa bukást vetít előre ezen országok számára.hogy elkerülje a másik három V4-ország számára kilátásba helyezett retorziót (anyagi büntetést, ha nem vállaljuk a befogadást).A kijelentések alapján ugyanis még inkább világos, hogy a V4-egység az EU-integráció témájában nem igazán tartható fenn: a szlovákok mindenképpen a német-francia tengely által alakított integrációs vonalhoz akarnak tartozni, ráadásul nekik már van eurójuk. Közben viszont a magyar és a lengyel kormány álláspontja egyelőre inkább a kivárással (jó a status quo), és az ellenséges/gyanakvó jelzővel illethető az integrációs elképzelések mentén. Azt persze Orbán Viktor kormányfő is érzékeltette már, hogy tisztában van vele: ősztől nagy jelentőségű változások kezdenek kibontakozni az EU-ban.A cseheknél az őszi parlamenti választások "zavarnak be" a képbe. Bár a miniszterelnöki esélyes Andrej Babis korábbi kormányfő maga is eurószkeptikus egyelőre, de a belső eurózóna költségvetés ígérete az ottani álláspontot is elkezdheti megváltozatni a választások után, amint a témát egy minapi elemzésünkben szintén körbejártuk.