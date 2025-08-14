  • Megjelenítés
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak

Orosz Márton
Már hallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében a Portfolio Prémium Banki Felméréséről beszélgettünk Árgyelán Ágnessel, Pénzügy rovatunk elemzőjével. 9700 milliárd forintos prémium banki vagyon és 670 ezer ügyfélszámla: a számok folyamatos növekedést mutatnak, ráadásul a „tagsághoz” havi szinten 400 ezer forintos fizetés is elég lehet. A műsor második részében arról volt szó, hogy – a COVID-éveket leszámítva – több mint egy évtized után először torpant meg a globális luxuspiac növekedése a Boston Consulting Group és az Altagamma kutatása szerint. A témában Lakatos-Török Györgyöt, a budapesti BCG partnerét, a fogyasztói trendek szakértőjét kérdeztük.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

