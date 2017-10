30 éves a történelem legnagyobb tőzsdei összeomlása

Lekapcsoltak a villanyt

1987. október 19-én, a fekete hétfőn a Dow Jones Ipari Átlag 554,26 pontot, 22,6 százalékot zuhant, ami azt jelentette, hogy az amerikai cégek kapitalizációjából 500 milliárd dollár vált köddé egyetlen nap leforgása alatt. Ez a tőzsde történelmének legnagyobb egynapos zuhanása volt, és ekkor történt meg először, hogy a tőzsde vezetése jobbnak látta lekapcsolni a villanyt, és felfüggeszteni a kereskedést.

Mi volt a zuhanás oka?

Bár a válság kétség kívül hétfőn mutatta meg igazán erejét, azonban már az október 19-ét megelőző napokban sem dőlhettek hátra nyugodtan karosszékükben a befektetők, hiszen már szerdán 4 százalékos esést könyvelt el az index, a csütörtök 2 százalékos mínuszt hozott, a péntek pedig 5 százalékosat, mely után már sejtették a befektetők, hogy a hétfő sem kecsegtet semmi jóval.Az európai és ázsiai tőzsdék már hírnökei voltak a tengerentúli totális krachnak, hiszen európai idő szerint hétfőn hajnalban a hongkongi börze 10 százalékot meghaladó mértékben hanyatlott és Londonban is több mint 10 százalékot zuhant az index.Azonban itt még nem volt vége az esésnek, október végére az év eleji értékükhöz képest a hongkongi 45,5%, az ausztrál 41,8%, a spanyol 31%, a brit 26,45%, az amerikai 22,68%, míg a kanadai tőzsde 22,5%-al került lejjebb.A Fekete Hétfő létrejötteként azóta számos okot felsoroltak a szakértők köztük egyrészt a már említett Amerika és Irán között kiéleződő nemzetközi feszültséget, a részvények túlértékeltségét és a számítógépes portfoliófedezeti programokat...Sokak szerint jócskán túlvetté váltak a piacok erre az időszakra. 1987 nyarán erőteljes eladói nyomás alá kerültek az államkötvények és a befektetők a részvénypiacok felé fordultak, melynek eredményeképpen augusztustól számítva közel 40%-kal értékelődtek fel a főbb tőzsdeindexek. Ugyanakkor októberre már több mint 10%-os kockázatmentes hozammal kecsegtettek az államkötvények, így a profitrealizálás és az ismételt állampapírok felé való fordulás tálcán kínálta magát.Ugyanakkor a fentiek önmagukban még nem okoztak volna ekkora mértékű zuhanást. Ez így is volt, hiszen a történtekhez nagy mértékben hozzájárultak a fedezeti stratégiát folytató befektetők. A startégia lényege, hogy miközben az egyes részvényeket folyamatosan adják el a befektetők, közben pedig veszik az indexeket, mely ez esetben az S&P500 határidős index volt. A fentiekkel pedig mérséklik veszteségüket.Az előbb említettekkel több probléma is volt. Egyrészt mindezt egy előre beállított számítógépes program végezte, így már előre lehetett látni, hogy az 1987. október 19-ét megelőző heti esést követően a programok automatikusan beindulnak folyamatosan adva el a portfolióban lévő részvényeket és egyre alacsonyabb árakon véve az S&P500 határidős kontraktusokat. Továbbá, hogy ezt a startégiát többen is követték, mely egymást generáló folyamatos eladói nyomást eredményezett a részvénypiacokon.