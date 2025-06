Azerbajdzsánban terjeszkedik a Mol: 3000 négyzetkilométeren kutatnak olaj után

Sikerklub hazai kkv-nak Lépjen szintet vállalkozásával, éljen a hatékonyságnövelés teljes eszköztárával az AI-tól az energiahatékonyság-javításig!

Portfolio: Kezdjük a kitermeléssel, először a nemzetközi portfólióval, mert mostanában ez van a fókuszban. Miért pont Azerbajdzsánban terjeszkedik a Mol?

Marton Zsombor:

Az azeri light olajkeverék alkalmas arra, hogy hatékony alternatívát nyújtson az orosz forrásra, hiszen hasonló specifikációkkal bír.

A régióban már régóta jelen vagyunk - nagyon jó döntés volt még 2020-ban, hogy a Mol a történetének legnagyobb akvizíciójával a világ egyik legnagyobb olajmezőjében, az ACG-ben csaknem 10%-ot vásárolt Azerbajdzsánban, ez pénzügyileg és ellátásbiztonsági szempontból is sikeres projekt és befektetés volt, ráadásul sikerült a helyi olajvállalattal, a SOCAR-ral olyan bizalmi viszonyt kialakítani, ami alapot nyújthat jövőbeni terjeszkedésre. Az azeri vállalat ugyanis realizálta, hogy a Mol olyan szárazföldi kutatás-termelési tudás birtokában van, ami segíthet neki az offshore (tengeri) mezőkön túl az onshore-t, vagyis a szárazföldieket is kitermelni. Ez évtizedek óta az első olyan eset, hogy nem tengeri, hanem szárazföldi kutatási területet ad oda Azerbajdzsán egy befektetőnek.

Mikor érik be a SOCAR-ral kötött partnerségnek a gyümölcse, hogyan alakulhat a termelés felfutása olajban és gázban?

A terület 3000 négyzetkilométer, körülbelül egy Vas vármegyényi terület ami több mint hétszerese egy szokásos magyar koncessziónak. Feltételezzük, hogy van itt szénhidrogén, elsősorban olajat keresünk. A kezdeti fázisban, az első évben szeizmikai vizsgálatokat fogunk végezni 1300 négyzetkilométeren. Ezt követően legalább három kutat fogunk fúrni, de ha sok lehetőséget látunk, akkor többet is. Az első kutatási fázis után,

amennyiben találunk kőolajat és termelésbe állítjuk a kutakat, 30 évre kapjuk meg a kitermelési jogokat.

Ebben a fázisban még nem lehet megbecsülni, hogy mekkora volumenű kitermelésre lehet majd számítani. Az azeri light-hoz hasonló könnyű olajat várunk itt, de ez csak előzetes feltételezés.

Maradva Azerbajdzsánnál, tervezik növelni a részesedésüket az ACG olajmezőben?

Azerbajdzsánban minden kínálkozó lehetőséget mindig komolyan megvizsgálunk. Ezek általában gazdasági döntések lesznek a nap végén, azon múlik a történet, hogy milyen feltételekkel, milyen áron tudunk szerződést kötni. De alapvetően Azerbajdzsánban és a régióban is a növekedés a Mol célja.

Korábban említette, hogy középtávon a régiónkban kimerülő készleteket a nemzetközi portfólió növekedése fogja felváltani. Mennyire képes pótolni a Mol a kitermelt szénhidrogénkészleteit új felfedezésekkel, vásárlásokkal vagy technológiai fejlesztések révén?

Az elmúlt időszakban a kutatási sikerekkel jelentősen tudtuk lassítani a készletek csökkenését. A Molnak jelenleg körülbelül 300 millió hordó egyenértéknyi szénhidrogénkészlete van, az évi 33-34 milliós termelésünkkel számolva ez majdnem 10 évnyi készletet jelent. Hosszú távon akkor fenntartható ez a kedvező állapot, ha képesek vagyunk nemzetközi szinten olyan lehetőségeket találni, ahol vagy termelő mezőt vásárolunk, vagy a kutatással feltárt készleteket állítjuk termelésbe. Mind a kutatást, mind a termelő mezők akvirálását vizsgáljuk, amennyiben az a Mol stratégiájába illeszkedik.

Azerbajdzsánon túl Iraki-Kurdisztánban, Egyiptomban, Pakisztánban van hangsúlyosabban jelen a Mol. Ezeken a területeken van további terjeszkedési lehetőség? Más országokban keresik a belépési lehetőségeket?

A Mol tavaly stratégiai megállapodásokat kötött a török Türkiye Petrolleri-vel (TPAO), az azeri SOCAR-ral és a kazah KazMunayGas-zal is, - ezek mind olyan megállapodások, amelyek kinyitják az ajtót a jövőbeni terjeszkedéshez. Elsősorban azokban az országokban nézünk további lehetőségeket, ahol már jelen vagyunk,

elsősorban a Fekete-tenger, a Kaszpi-tenger vagy Észak-Afrika lehet a Mol jövőbeli terjeszkedésének fő célpontja.

Ezeken felül a stratégiai partnereinkkel akár olyan országokban is találhatunk izgalmas lehetőségeket, ahol még nem vagyunk jelen.

Ezeknek a lehetőségeknek a materializálódása időigényes folyamat, például a Samakhi-Gobustan projekt (a SOCAR-ral kötött kutatási projekt - a szerk.) esetében is közel másfél év volt, mire a mostani helyzetig eljutottunk. Rengeteg lehetőséget vizsgálunk, de csak azokat fogjuk megvalósítani, amik illeszkednek a Mol-csoport stratégiájához és a kompetenciarendszerünkhöz, illetve növelik az ország és a régió ellátásbiztonságát. A stratégiai együttműködés azt jelenti, hogy nem csak pénzügyi tranzakció alapján szállunk be valahová, hanem konkrét kompetenciával és szakértelemmel járulunk hozzá a mező működéséhez.

Mik azok a fő szempontok, amik alapján a Mol eldönti, hogy egy új országban fog olaj után kutatni?

Nincs egy recept mindenre, hiszen minden ország és minden blokk más karakterisztikákkal bír. Értékelnünk kell a geológiai kockázatot, a biztonsági kockázatot, a megtérülést, a kereskedelmi feltételeket, az adott ország fizetőképességét. Ezeknek a kombinációját kell néznünk. Azokat a lehetőségeket keressük, ahol olyan kockázati térkép van, amit a Mol magabiztosan tud kezelni. Ezért tudunk sikeresen működni olyan országokban is, mint Pakisztán, mert ismerjük a stakeholdereket és az országot, és a biztonsági nehézségek ellenére is sikeresen operálunk már 26 éve. Az elmúlt évek ellátásbiztonsági kihívásai nyomán

a terjeszkedési terveinkben előnyt élveznek azok a lehetőségek és országok, ahonnan adott esetben el is tudjuk hozni a régióba a kitermelt szénhidrogént.

Ezáltal a kutatás-termelés divízió fókuszába került a régiós kőolaj és földgáz diverzifikáció is. A nemzetközi terjeszkedésünkkel Magyarországot és a régiót is tovább szeretnénk erősíteni és ebben szerencsére a magyar külpolitika is partner.

Térjünk át a hazai piacra: milyen tervei vannak a Molnak a magyarországi termelés növelésére?

A termelésbe állítási körülmények világviszonylatban nagyon kedvezőek Magyarországon, rendkívül gyors az engedélyeztetési eljárás nem csak a termelésben, de a vezetéképítésben is.

Egy olaj vagy gázkút akár 3-6 hónapon belül termelésbe állítható, ami világszinten egyedülálló, hiszen egyes EU-s országokban is akár 3-6 évről beszélhetünk.

Ennek ismeretében könnyű meghozni azt a döntést, hogy továbbra is aktívan ruházzunk be Magyarországon, az összes megtérülő projektet igyekszünk a lehető leghamarabb megvalósítani.

Ami pedig a konkrétumokat illeti: három fronton növekszünk Magyarországon. Egyrészt a meglévő koncesszióinkon és területeinken fúrunk, idén is több mint 10 kutat fogunk lemélyíteni. Az elmúlt évek magyarországi kutatási sikerei bizonyítják, hogy még mindig komoly lehetőségek rejlenek az országban. Sorban fedezzük fel az új szénhidrogén-mezőket, a vecsési, turai és somogysámsoni olajtalálatok mellett nagyon sikeres a sekélygáz programunk, néhány év alatt 27 új gázkutat fúrtunk és 24-et termelésbe is állítottunk. Másrészt tavaly megvásároltuk az Endrőd környéki gázmezőket és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúrát, ami a közép-magyarországi gáz portfóliót erősíti. Harmadrészt indulunk újabb koncessziós körökön, tavaly 8 blokkból 5-re adtunk be pályázatot, ebből négyet meg is nyertünk, kettőt egyedüli pályázóként, kettőt pedig a TPAO-val közösen. Ami az időzítést illeti, az új koncessziókhoz kapcsolódó első kutakat 2027-ben fogjuk fúrni, sikeres találat esetén pedig a termelés 2028-ban indulhat.

Mi az oka annak, hogy Magyarországon ilyen gyorsan, 3-6 hónap alatt termelésbe lehet állítani egy új kutat?

Az engedélyezési környezet minden lehetőséget megad arra, hogy ha egy vállalat kellően proaktív, agilis, hatékony és szinte mindent párhuzamosít, akkor ezt a 3-6 hónapot tudja tartani. Mind az olaj, mind a gáz esetében gyakorlatilag azonnal tudjuk szállítani a termelést.

A hazai termelés részaránya a teljes portfólión belül jelenleg körülbelül 40 százalék. Említette, hogy az egyik fontos cél, hogy minél több legyen a hazai termelés. Az is cél, hogy az aránya növekedjen?

Ezt így nagyon mesterségesnek gondolnám, mert elvihetné úgy a gondolkodást, hogy valamit valaminek a terhére kell növelni. Az itthoni stratégiánk az, hogy a meglévő mezőkből és kutatási blokkokból a lehető legtöbbet hozzuk ki. Mi lennénk a legboldogabbak, ha a magyarországi és a régiós termelést tudnánk növelni a portfólión belül. De a nemzetközi portfólióban is van nagyon sok olyan projekt betervezve és már folyamatban is, amelyek növelni fogják a termelést. Talán azt lehet mondani, hogy

mind a kelet-közép-európai régióban, mind a nemzetközi vonalon azt várjuk, hogy középtávon növekedjen a kitermelés, organikus és inorganikus módon.

Az Upstream szegmens a Mol-csoport egyik legnagyobb pénzáramot generáló és EBITDA-termelő üzletága. Melyek az eredményeket leginkább meghatározó tényezők, milyen megtérülési szempontokat vesznek figyelembe a projekteknél?

Három fő kockázatunk van: az olaj/gázár kockázat, a rezervoárok geológiai kockázata és a szabályozói kockázat. Magyarországon jelenleg a beruházásokat ösztönző a szabályozói környezet, a geológiai kockázat pedig alacsony, így az árkockázat az ami a leginkább releváns. Emellett a Mol nagyon hatékonyan termel, egyszámjegyű dollár kitermelési költséggel tudunk operálni a régióban.

Az olajár kockázatra nincs ráhatása a Molnak - hogyan látja most az olajpiaci helyzetet, mennyibe fog kerülni egy hordó Brent jövőre?

Már öt éve is azt mondtuk volna, hogy ezt lehetetlen megjósolni, ma pedig tényleg lehetetlen. Az iparági előrejelzések szerint valószínűleg a hordónkénti 60-80 dolláros sávban lesz az ár, de lesznek olyan időszakok, amikor geopolitikai vagy OPEC döntések miatt rövid távon eltérhet ettől.

Nekünk azt kell biztosítani, hogy a lehető legalacsonyabb költségen megtérüljön a beruházás, mivel nem 2-3-4 évre, hanem 15 évre tervezünk.

Amikor meghozzuk a döntést egy kút lefúrásáról, akkor a költségek 80-90%-át rövid időn belül beruházzuk, amit aztán kb.15 év alatt termelünk ki.

Van konkrét költségfedezeti szint, azaz egy olyan hordónkénti olajár, ami alatt tartósan nem termel profitot az üzletág?

Minden projektnél máshogy alakul a megtérülés - amit mindenképpen szeretnénk megtartani, az nem a break-even olajár vagy gázár, hanem inkább az, hogy mennyi az egységenkénti pénzáram (unit cash-flow), amit elvárunk portfólió szinten egy hordó olajtól. Ez a stratégiánkban 20 dollár, és ezt ma tudjuk teljesíteni a jelenlegi portfólióval, és azt gondoljuk, hogy ez hosszú távon is fenntartható.

Milyen költségcsökkentő, racionalizáló intézkedésekhez nyúlhat a szegmens egy kedvezőtlenebb energiaár-környezetben?

Regionálisan kevés olyan energiavállalat van, amely olyan alacsony költségszint mellett termel, mint a Mol, ez a folyamatos hatékonyságnövelésnek köszönhető. Ezt a versenyelőnyt, ezt a tudást exportáljuk külföldre is, a nemzetközi partnerekkel azért is hatékony az együttműködés, mert látják, hogy nemcsak a kutatásban vagyunk sikeresek, hanem a termelésoptimalizációban is.

Ami a konkrétumokat illeti: itthon is és a nemzetközi portfólióban is használunk 3D szeizmikát, nem csak kutatási blokkokban, hanem meglévő mezőknél is, a felvett adatok feldolgozásához mesterséges intelligenciát is használunk. Ennek nehéz számszerűsíteni a költségcsökkentő hatását, inkább arról van itt szó, hogy a Mol kutatási sikerességi rátája akár százalékokban is növekedhet ezeknek köszönhetően. Konkrét, megtakarításban mérhető hatékonyságnövelés pedig például a felszíni technológiában és a karbantartásban jelentkezik. Optimalizálni tudjuk az energiafogyasztást és a vegyszeradagolást, ugyanis a mesterséges intelligencia előre jelezheti a gépek meghibásodását, ami segít a pótalkatrészek beszerzésének tervezésében. Ez különösen fontos, mivel itthon közel 1000 kutat üzemeltetünk 200 mezőn.

