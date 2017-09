A bútoráruházak is hatalmasat kaszálnak a lakáskiadási bizniszen

A lepukkant lakásokra is rámozdulnak

Minden út a bútoráruházba vezet

Augusztusban és szeptemberben kifejezetten sok olyan családdal találkozni üzleteinkben, akik egyetemista gyermekük számára keresnek bútorokat. Ez a forgalomban is észrevehető, bár osztályonként eltérő. A kisbútor és a nappali osztályon nem kiugró a változás, de például a hálószoba osztályon jóval erősebb az augusztus az átlagosnál.

Ráfért a szektorra

A magyarországi bútorpiacot a 2008-ban kitört válság rántotta magával: a bútorok eladásai a többi kereskedelmi termékhez képest is hatalmasat zuhantak. A piac nagysága a 2007-es 164 milliárd forintnyiról, 2013-ra 98 milliárdosra zsugorodott, majd onnantól lassú gyarapodás jellemzi. A KSH bútor árucsoportra vonatkozó kiskereskedelmi eladási adatai szerint a tavalyi forgalom már elérte a 141,5 milliárdot, ami még mindig nem éri el a válság előtti szintet.

Listával küldik bevásárolni a lakástulajdonosokat

Nagyjából tizedével nő az ingatlanpiaci forgalom az iskolakezdés idején az egyik legnagyobb piaci ingatlanközvetítő statisztikái szerint . Az élénkülés fokozottan érinti a felsőoktatási intézmények közelében fekvő ingatlanokat, ami meglátszik az árakon is. Nem véletlen, hogy az albérletet keresők már a lakásvételt is fontolgatják, miközben a piacon a kifejezetten airbnb-zésre utazó befektetők is igen aktívak A rutinos eladók ezért az egyetemi szemeszterek közeledtével hirdetik meg bérbeadásra, vagy értékesítésre szánt ingatlanjukat, hiszen a kora őszi hónapokban az egyetemisták új hulláma jelenik meg a piacon. Mivel a főváros népszerű diáknegyedeiben durván másfélszeresére emelkedtek a bérleti díjak a korábbi évekhez viszonyítva, okkal merül fel a szülőkben a lakásvásárlás is. Ráadásul az ingatlant társbérletként üzemeltetve kitermelhető a hiteltörlesztés egy része is.A lakáspiaci élénkülés a korábban háttérbe szorult felújítandó ingatlanok iránti keresletet is felrázta. Az idei év első nyolc hónapjában a felújítandó lakások iránt 43 százalékkal többen érdeklődtek, mint az előző év azonos időszakában - derül ki az ingatlan.com legfrissebb, az őszi lakásfelújítási szezon kezdetén készült elemzéséből.Az említett piaci fejleményeknek - albérletet kereső diákoknak, a befektetői lakásvásárlásoknak és az airbnb-zésnek - a bútoráruházak örülnek a legjobban.- írta meg a Portfolio érdeklődésére a KIKA lakberendezési üzletlánc."Leginkább az egyszerűbb, alacsonyabb árú termékeket keresik. A "Szuper ár"-ral megjelölt termékeink kiemelkedő ár-érték arányuk miatt nagyon keresettek, ezek a legtöbb esetben 10 ezer forint alatti kiegészítők, a különféle textilektől kezdve, az étkészleteken át egészen a tárolódobozokig" - tették hozzá.Arra már a hosszútávra tervező lakáskiadók is rájöttek, hogy a nagymama bútorainak lecserélésével és egy kis korszerűsítéssel több tízezerrel is felnyomható a havi bérleti díj, de különösen igaz ez az airbnb-zőkre. Ahogy egyre több lakás kerül fel a közösségi szállásmegosztó oldalra - amíg 2012-ben 3-400 budapesti lakás volt elérhető az Airbnb-n, 2017 nyarára ez 9000-re ugrott - úgy élesedik a verseny a turistákért. Aki pedig szeretné maximalizálni a kiadott éjszakák számát, az visszatérő vendég lesz a bútoráruházban, mert a pozitív visszajelzések nem jönnek maguktól.

Bármelyik megoldás legyen is, fontos, hogy új bútorok legyenek, de lehetőleg ne túl drágák. A bútoráruházakban kapható kínálat mind árban, mind minőségben megfelel a célnak

"Számításba kell venni, hogy egy ilyen lakás - a hosszútávú kiadással szemben - fokozott igénybevételnek van kitéve, előfordulnak károk. Ezekre a helyzetekre az Airbnb oldalán van lehetőség megtenni a kárbejelentést, azonban ezt a vendég távozása utáni 48 órában kell, igazolva a kár mértékét. Itt elég a sérült bútorról feltölteni egy képet és belinkelni a bútoráruház honlapján elérhető terméket, amely tanúskodik a berendezés értékéről. Egy egyedi design bútor esetében azonban már korántsem ilyen egyszerű 48 órán belül előkeríteni a számlát"

"Amikor megkeres minket egy tulajdonos, hogy vállaljuk el a lakását, először adni szoktunk neki egy listát, hogy mi az, amit mindenképpen be kell szereznie. Ez inkább olyan kiegészítőket tartalmaz, mint az ágynemű, konyhafelszerelés, kávéfőző, törölközők és fürdőszobai kellékek. A lakás berendezéséről csak ezután egyeztetünk" - mondta a Portfolio kérdésére Varga Tamás, a rövidtávú lakáskiadás menedzselésével foglalkozó Four Reasons Apartments ügyvezetője. A berendezést a tulajdonos maga is intézheti, ilyenkor csak tanácsokkal látják el, de kérésre átvállalja a cég a feladatot, akár lakberendező bevonásával is.- tette hozzá a cég ügyvezetője. Bár előfordul, hogy egy nagyon jó elhelyezkedésű lakás "fel van turbózva" drága és egyedi design bútorokkal, és ennek megfelelően jóval az átlag fölötti áron lehet kiadni, de nem ez a jellemző.- hívta fel a figyelmet a szakértő. Antik bútorok esetében pedig egy független becsüst kell fizetni, hogy felmérje és igazolja a bútor értékét. Mindezt 48 órán belül.Ettől eltekintve persze érdemes egy-egy különleges bútorral, tematikákkal stílust adni a lakásnak, amivel kitűnhet a versenytársak közül, de az alapberendezés beszerzését a bútoráruházakból javasolja a szakértő és figyelmeztet: aki airbnbzésre adja a fejét, gyakori vendég lesz ezekben. Időnként ugyanis érdemes készletfrissítést tartani, elővenni a listát és pótolni az összetört poharakat, tányérokat, cserélni az elhasználódott lepedőket és törölközőket is.Bár az airbnb-zés hatása inkább csak a budapesti áruházak esetében tapasztalható, az ingatlanpiaci nyüzsgés országszerte érezteti hatását. A Bútorszövetség soproni tagvállalatánál, a Homm Bútornál is megélénkült forgalomról számoltak be. "Augusztustól szeptember végéig érzékelhető az iskolakezdés hatása, ilyenkor az íróasztal és a forgószék a legkeresettebb termék, de a lakáskiadással foglalkozók körében folyamatosan népszerűek az ágykanapék, amelyek főleg a kis alapterületű lakásokban nyújtanak helytakarékos megoldást" - mondta el a Portfolio kérdésére a cég egyik alapító-tulajdonosa, Varkoly Zoltán. Ha az Airbnb hatása nem is számottevő a városban, sok új építésű lakás épül, amelyek többségét befektetésnek vásárolják. Ezeket pedig szintén be kell bútorozni.