A magyarországi Lego-üzemben is lesz leépítés

1400 alkalmazottat bocsát el a Lego

A lépésre a bevételek visszaesése miatt van szükség

A nyíregyházi üzemben 70 főt bocsátanak el

Nagy létszámleépítés a Legónál

A tavalyi rekordév után idén már csökkennek a Lego bevételei, ezért a menedzsment úgy döntött, hogy masszív létszámleépítésre kerül sor a világ egyik legnagyobb játékgyártójánál. A cégcsoport bevételei az idei első félévben 5 százalékkal 14,9 milliárd dán koronára csökkentek,

emiatt 1400 főt bocsátanak el a cégtől, ez a jelenlegi 18200 fős alkalmazotti létszám közel 7,7 százaléka.

2016 volt a csúcs

A magyar üzem is érintett

Nagyon elégedetlenek vagyunk a bevételek csökkenése miatt, mondta Jorgen Vig Knudstorp, a vállalat elnöke, aki hozzátette, sajnálják, hogy létszámleépítést kell végrehajtani, de a lépésre szükség van. Azt, hogy mekkora a baj a cégnél, jól mutatja, hogy a 8 hónap után leváltották a cég vezérigazgatóját, a brit Bali Paddát Niels B. Christiansen váltotta.Tavaly új rekordot ért el a Lego-csoport , a vállalat bevétele 6 százalékkal 35,8-ról 37,9 milliárd dán koronára emelkedett, az üzemi eredmény 12,1-ről 2 százalékkal 12,4 milliárd koronára nőtt, a cég adózott eredménye 9,2-ről 9,4 milliárd koronára emelkedett.A vállalatnak 2008 óta Nyíregyházán is van üzeme, az ottani gyár árbevétele a 2015-ös 29,7 milliárd forintról közel 33 milliárd forintra nőtt 2016-ban, az adózott eredmény 694,4 millió forintról 788,6 millió forintra emelkedett. A nyíregyházi gyárban a LEGO termékek gyártásának minden fázisa megtalálható, a műanyag nyersanyagtól egészen a raklapokra csomagolt késztermékekig. Itt gyártják a Lego Duplo termékek túlnyomó többségét, ám ezen kívül az új gyár megnyitása óta már kész Lego dobozok is kikerülnek a gyárból.A nyíregyházi Lego Manufacturing Kft. mintegy 70 munkavállalóját bocsátja el. Tóth Csaba, a társaság senior HR igazgatója az MTI megkeresésére közleményében azt írta, a Lego csoport szervezetének most bejelentett hatékonyabbá tétele a magyarországi gyárban mintegy 70 pozíciót érint, a cég csoportos létszámcsökkentést hajt végre a törvényi előírásoknak megfelelően. A HR igazgató megjegyezte: mivel a folyamat az elején tart, további részleteket nem hoznak nyilvánosságra."Ami a magyarországi gyárat illeti, továbbra is elkötelezettek maradunk amellett, hogy itt állítsunk elő Lego termékeket. A tavalyi évben megkezdtük a nyíregyházi gyár bővítését, ezt a bővítési projektet folytatjuk, a korábban jóváhagyott fázisokat megépítjük, és a jövőben is úgy határozzuk meg a dolgozóink számát, hogy eleget tudjunk tenni a Lego termékek iránti keresletnek" - írta Tóth Csaba.