A milliárdos, akitől mára szinte mindenki félti az üzletét

Ezzel most a világ harmadik leggazdagabb embere Bill Gates és Warren Buffett mögött.

I won the lottery with my mom. Thanks for literally everything, Mom. pic.twitter.com/gEuVgxotdw — Jeff Bezos (@JeffBezos) May 14, 2017

Megállíthatatlanul terjeszkedik az Amazon-birodalom. A közelmúltban jelentette be a társaság, hogy megveszi az amerikai kiskereskedelmi láncot, a Whole Foods Marketet. Az 1994-ben alapított cég annak idején online könyvesboltként kezdte működését, mostanra a világ egyik legnagyobb internetes kereskedelmi vállalatává nőtte ki magát, médiacég és cloud szolgáltató is egyben. Gyakorlatilag nincs olyan termék, amit ne lehetne megvenni az Amazonon, és arra készülnek mostanában, hogy Európában autókat is fognak értékesíteni.Az Amazon mostanra egy 500 milliárd dolláros céggé nőtte ki magát és a vállalatbirodalom növekedésével párhuzamosan az alapító, Jeff Bezos is gazdagodott. Nemrég kis híján a világ leggazdagabb embere lett, amikor az Amazon árfolyama szárnyalni kezdett. Jelenleg 17 százalékos részesedése van az Amazonban és teljes vagyonát 85 milliárd dollárra becsli a Forbes.Jeff Bezos 1964. január 12-én született Új-Mexikó államban, Albuquerque városában, Jeffrey Preston Jorgensen néven. Szülei Jacklyn és Ted Jorgensen.Édesanyja még tinédzser volt a születésekor és a házasságuk mindössze egy évig tartott. Édesanyja második házassága már jobban sikerült. Amikor Jeff négy éves volt, Jacklyn hozzáment a kubai származású Miguel Bezoshoz, aki 15 éves korában egyedül költözött az Egyesült Államokba. Bezos örökbefogadta és a nevére vette a gyermeket.Anyai ágon telepesek voltak Jeff Bezos ősei, akiktől egy 101 négyzetkilométeres területet örökölt Texasban, ezzel pedig 2015-ben Texas egyik legnagyobb földbirtokosának számított. Nagyapja az amerikai atomenergia bizottság regionális igazgatója volt, de korán nyugdíjba ment, hogy a földbirtokon dolgozhasson. Bezos gyerekként sokszor töltötte ott a nyarait és segédkezett a munkákban.

Forrás: AFP / Fotós: Joe Klamar

Már gyerekkorában megmutatkoztak mérnöki képességei, még csak egy totyogó kisgyerek volt, amikor egy csavarhúzóval szétszerelte a saját kiságyát. Később is nyilvánvalóvá vált tudományos ás technológiai érdeklődése, egyszer például egy elektromos riasztót szerelt fel, hogy távol tartsa a szobájától a testvéreit.A család először Houstonba, majd Floridába költözött, ahol Jeff Bezos már középiskolás korában elkezdett a floridai egyetem egyik tudományos képzési programjára járni. A Princeton Egyetemen végzett mint informatikus-mérnök. Pályakezdőként a Wall Streeten kezdett dolgozni informatikusként, majd a Fitel nevű kereskedelmi cég hálózatának kiépítését végezte.Az Amazont 1994-ben alapította. Az üzleti tervet akkor dolgozta ki, amikor New Yorkból Seattle városába vezetett. Tipikus garázscégként indult, a saját garázsából indította el, miután otthagyta jól fizető New York-i állását egy hedge fundnál. És innen indult az internetes kereskedelem úttörő cégének története.

Forrás: AFP / Fotós: Peter Endig

Nem kérdés, hogy az Amazon Jeff Bezos vagyonának elsődleges forrása, de sokat keresett a Google-ön is. A Google egyik első befektetői között volt, még 1998-ban tett 250 ezer dollárt az internetes keresőbe. Ezért végül 3,3 millió darab részvényt kapott, ami most több mint 3 milliárd dollárt ér. Kockázati tőkés vállalata, a Bezos Expeditions olyan cégekben rendelkezik részesedéssel, mint az Airbnb, a Twitter, vagy az Uber.Bezos szenvedélyesen rajong az űrkutatásért is. Egyetemi évei alatt például a Princeton "Diákok az űrkutatásért" szervezetének elnöke volt. 2000-ben megalapította a Blue Origin startupot, aminek célja nem merül ki abban, hogy embereket utaztassanak az űrben, de űrhoteleket, parkokat, kolóniákat és 2-3 millió fős kisvárosokat képzelnek el. A Blue Originről sokáig nem is lehetett tudni, 2006-ban derült fény a létezésére, amikor Texasban vásároltak egy nagyobb területet teszteléshez és kilövéshez. Terveit annyira komolyan veszi Jeff Bezos, hogy tavaly mintegy 1 milliárd dollár értékben adott el Amazon-részvényeket, hogy finanszírozhassa űrtechnikai vállalatát.

Forrás: AFP / Blue Origin

Ami Jeff Bezos magánéletét illeti, házas és négy gyermek apja.

Forrás: AFP / Fotós: Mandel Ngan