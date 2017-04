A nő, aki megmutatta, hogy bukott vezetőként is lehet százmilliókat keresni

Június 8 lesz az a nap, amikor a Yahoo megszűnhet jelenlegi formájában létezni. Ekkor döntenek ugyanis a részvényesek arról, hogy eladják-e a Verizonnak az internetes üzletágat 4,48 milliárd dollárért. Valószínűleg meg fogják szavazni a tulajdonosok a lépést, ami egyben azt is jelenti, hogy véget ér Marissa Mayer nem túl sikeres 5 éves pályafutása a Yahoo élén.De nem fog üres kézzel távozni a vezérigazgatónő, sőt, nagyon is bőkezűen megjutalmazzák. A Verizon-felvásárlás kapcsán a részvényeseknek eljuttatott dokumentumok szerint a közgyűlés után a Marissa Mayer tulajdonába kerülő részvények, opciók és egyéb értékpapírokérnek a hétfői záróárral számolva.Ebben nincsenek benne a fizetések és a bónuszok, amiket az elmúlt öt évben kapott Marissa Mayer, illetve azok a Yahoo-részvények, amelyeket már eladott. A CNBC számításai szerint eddig már 200 millió dollár körüli összeget kereshetett a Yahoo-nál a cég korábbi közleményei szerint.Mindezt úgy, hogy az idei részvénykompenzációjáról lemond Marissa Mayer az adatlopási botrány kezelése miatt. Pár hónapja derült ki, hogy még 2013 augusztusában több mint 1 milliárd Yahoo-felhasználó adatait lopták el, ami minden idők legnagyobb adatlopása a világban. Nem ez volt az egyetlen ilyen eset a Yahoo-nál, volt egy 500 millió felhasználót érintő adatlopás is. A problémák ott kezdődtek, hogy erről mélyen hallgatott a Yahoo, nem csak a felhasználók nem tudták, de a Verizonnal is elfelejtette közölni a felvásárlási tárgyalások során Marissa Mayer.Annak ellenére, hogy Marissa Mayer gyakorlatilag elbukott, hiszen nem tudta feltámasztani a gyengélkedő internetes üzletágát, a Yahoo részvényei több mint háromszorozódtak azóta, hogy 2012-ben átvette a vezérigazgatói posztot. Az internetes üzletág (e-mail, hírek, keresés) továbbra is gyengélkedik és lemarad a Google mögött, viszont az olyan hosszú távú befektetések, mint az Alibaba, vagy a Yahoo Japan sokat hoztak a konyhára.Az internetes üzletág eladása után tulajdonképpen ez a két befektetés marad meg az Altaba néven futó utódvállalatnál, illetve egy szabadalmi portfolió. Az Alibaba-részvényes jelenleg közel 44 milliárd dollárt ér, a Yahoo Japan pedig 9,5 milliárd dollárt. De a várakozások szerint 15 milliárd dollár adót kell majd kifizetnie a cégnek, ha eladja őket.