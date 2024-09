Orbán Viktor kijelölte a célt: 3-6%-os gazdasági növekedés kell

Portfolio 2024. szeptember 25. 11:35

"A gazdasági semlegesség politikájának első és talán legfontosabb eleme, hogy nekünk a 3 és a 6 százalék közötti gazdasági növekedési tartományban kell hosszabb távon is helyet foglalnunk" – rögzítette Orbán Viktor a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott előadásában. A miniszterelnök úgy látja, hogy jövőre és 2026-ban ebbe a 3-6%-os tartományba tartozik majd a magyar GDP-növekedés, aztán a sáv felső szélét is meg tudjuk célozni. Ezt azonban nem laza fiskális politikával képzeli el, mert leszögezte, hogy "az államadósságnak csökkennie kell, ehhez fegyelmezett költségvetési politika kell". Ezzel együtt bejelentette, hogy jövőre duplázzák a gyermekek után járó adókedvezmény mértékét, jönni fog a munkáshitel, és a kkv-k számára egy átfogó tőkejuttatási programot indítanak. A beszédében a kormányfő a gazdasági semlegesség koncepció alapelveit, tartalmát, és politikai kereteit is felvázolta, az alábbi hírfolyamban folyamatosan tudósítottuk a főbb információkat.