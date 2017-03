A Tesla miatt összeomolhat a használtautó piac

Minden korábbi autónál biztonságosabban lehetnek a Tesla autói

Ez drámaian átalakíthatja a biztosítási, de a használtautó piacot is

Egyrészt megváltoztatja majd azt, ahogy például a biztosítótársaságok árazzák a termékeiket, hiszen lesznek a nagyon biztonságos, szinte már önmaguktól is közlekedni képes autók, és lesz egy nagy járműtömeg, amely jóval kisebb biztonságot nyújt majd, ez pedig a biztosítótársaságokat is arra kéztetheti, hogy különbséget tegyenek a Tesla és más autók között.



Másrészt pedig drámai hatásai lehetnek a Teslának a használtautó piacra is, hiszen azok az egymással is kommunikálni tudó, szenzorokkal felszerelt, önvezetésre már majdnem képes autók, amelyeket többek között a Tesla gyárt, nagyban különböznek a hagyományos járművektől, amelyeket a fogyasztók egyre kevésbé akarnak majd megvásárolni. Sőt még az is elképzelhető, hogy bizonyos országokban vagy városokban egyszerűen illegális lesz a használatuk, így a használtautó piacon az áruk is drasztikusan visszaeshet.

A Morgan Stanley elemzője, Adam Jonas már eddig is kifejezetten optimista volt a Teslára, a vállalat részvényeire 305 dolláros célárat adott, ami 20 százalékkal magasabb a tegnapi záróárfolyamnál, és természetesen vételre ajánlja a vállalat papírjait. Most egy újabb adalékkal szolgált, hogy miért is ennyire optimista a Teslára.Szerinte a Tesla új modellje, a Model 3 tízszer biztonságosabb lehet a mostani autóknál, 90 százalékkal kevesebb balesetet okozhatnak ezek az autók az utakon, mint a hagyományos gépkocsik. Az ok pedig egészen egyszerű, arról van szó, hogy egyre több vezetéstámogató rendszerrel rendelkeznek a Teslák, amelyek pedig rengeteg információval szolgálnak a vállalat számára, ezeket kiértékelve válnak folyamatosan egyre biztonságosabbá a vállalat autói.Jonas szerint a Teslák már most is naponta átlagosan körülbelül 5 millió mérföldet tesznek meg, ez az érték pedig a következő 15 hónap során megduplázódhat, majd 2025 - 2030 között ez napi 400 millió mérföldre emelkedhet, ami nagyjából a négyszerese annak, mint amennyit az Uber teljes globális autóparkja megtesz jelenleg.Ráadásul Jonas szerint a Tesla új modellje, a Model Y - ami valószínűleg egy kompakt SUV lesz- lehet a Tesla legnagyobb darabszámban eladott autója, ez pedig tovább növelheti a vállalat autóparkját, ami szinte végtelen mennyiségű adatot fog szolgáltatni a Teslának.Annak, hogy a Tesla autói jóval biztonságosabbak lehetnek a mostani autóknál, két fontos hatása lehet:A problémát az jelenti, hogy a korábban készült autók nagy része gyakorlatilag alkalmatlan arra, hogy az új technológiákkal felszereljék őket, ezért azok abban a világban, amikor a részben önvezető autók már elterjedtek lesznek, nehezen találnak majd gazdára a hagyományos használtautók.