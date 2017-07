Addig matekoztak, míg eljutottunk oda, hogy olaj- és áramhiány fenyeget

A jelenség - ha nem is rövid távon - a nyersolaj mellett a finomított termékek piacán is hiányt okozhat - hangsúlyozza a Nemzetközi Energiaügynökség. Az IEA szerint mindemellett az a veszély is fennáll, hogy a politika és az egyéb szabályozók nem bátorítják kellőképpen a villamos energia szektorba történő befektetéseket sem, így félő, hogy a bővülő kereslet kielégítéséhez szükséges mennyiségű beruházás ezen a területen sem valósul meg.

A jövőbeni energiaellátás szempontjából aggasztó trend különösen súlyosan érinti a konvencionálisterületét. Ennek fő oka az, amely érthető módon nem motiválja kellő befektetési aktivitásra az iparágat.A beruházások csökkenése éppen a pangó olajárakat okozó krónikusmiatt a következő évekbenaz energiaellátásra nézve. Köszönhetően egyes országok jelentős túlkapacitásának jelenleg méga keresletbővülést.

Forrás: IEA, OECD

Az olaj- és gázkutatás és -termelés területére érkező beruházások utóbbi időben tapasztalható látványos visszaesése komoly aggodalomra ad okot a következő évek kínálatának alakulását illetően. (...) A jelenlegi beruházási szint kétségtelenül nem elégséges arra, hogy lefedje az olajkereslet közép távon várható bővülését, a makrogazdasági faktorokat és a jelenlegi kormányzati politikákat is figyelembe véve

Az olaj- és gázkutatás és -termelésbe. A visszaesés mögött zömmel ahatása fedezhető fel, azonban az IEA figyelmeztet: augyancsak jelentős mértékben járult hozzá a folyamathoz. Márpedig az olajiparnak folyamatosan újabb kutakat kell termelésbe állítania a kimerülő kutak helyébe, már csak azért is, hogy a kitermelést szinten tartja. Ugyanakkor az iparágon belülzajlik, amelynek célja a költségek nagymértékű csökkentése, a hatékonyság fokozása és a technológiai fejlesztés.- fogalmazott az IEA.a jelenlegi olajárszintek mellett szinte agonizál; az IEA adatai szerint az olajvállalatok 2016-ban körülbelülkisebb számú konvencionális olaj kutatás-termelési projektről döntöttek, mint 2013-ban. Azugyan tovább bővülhet az IEA várakozásai szerint, nagy valószínűséggel azonban ez ismajd ahhoz, hogy ellensúlyozza a konvencionális kitermelés visszaesését. Bár az olaj- és gázszektor az idei évben már aa várakozás szerint, ugyanakkor a konvencionális és pala-kitermelés várható alakulása továbbra isot vetít előre.

Forrás: IEA

Közben világszerteberuházás - 1 százalékkal kevesebb mint 2015-ben - érkezett2016-ban, vagyis. Az ágazat azonban az olajiparhoz hasonlóan: míg- részben a megújuló energiaforrások növekvő súlya miatt -jutott, konkrétan az áramtermelő kapacitásokra - magyarul. A csökkenés nagyrészt a széntüzelésű erőművekre fordított alacsonyabb összeggel magyarázható.

Forrás: IEA

Az IEA felhívja a figyelmet, hogy a jelenlegi üzleti modellek és politikák valószínűleg nem bátorítják. A megújuló energiaforrások az energiatároló technológiák és a hálózati összekötöttség fejlődése ellenére jelenleg még nem nevezhetők rugalmasnak a vízenergia kivételével, de a szén-, gáz-, valamint nukleáris erőművek is a flexibilis a körbe tartoznak.Tavaly összesen mintegyaz IEA adatai alapján. Az ügynökség szerint a kormányok részérőla flexibilis energiába történő beruházásokat illetően. Ezt a megújuló energiaforrások rohamosan növekvő szerepe mellett az energiabiztonság fenntartásának szükséglete is indokolja.A tavalyi év kedvező fejleménye volt ugyanakkor, hogy a háztartások és a közszféra összességében, ami2015-höz képest. Ahogyan az is egyértelműen pozitív hír, hogy a teljes 1700 milliárd dolláros beruházási összeg mintegy(vagyis alacsony üvegházgáz-kibocsátást biztosító)területén realizálódott, ami. Ezzel együtt, míg a szél- és napenergia egyre nagyobb befektetéseket vonz, addig a nukleáris és vízenergia területén a következő években lassulás várható, így az IEA szerint a kínálat e téren is elmaradhat a kereslettől, kedvezőtlenül befolyásolva a globális szén-dioxid-kibocsátás alakulását is.