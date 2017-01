Akkor kell venni, amikor vér folyik az utcán

Felülsúlyozásra ajánlják a török részvénypiacot a Bank of America Merrill Lynch feltörekvő piaci elemzői. Az árazási szintek viszonylag alacsonyak, miközben a vállalatok profitnövekedési kilátásai jók - indokolják.

Egyiptom után a török piac a második legvonzóbb a régióban profitnövekedési kilátás-árazás alapján. Historikus viszonylatban olcsók a török részvények és a fejlődő piacokhoz képest is évek óta nem volt már ekkora diszkont.

A török részvénypiac P/BV-je 2006-os válság óta nem látott mélységbe esett, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy az eladósodottság nőtt, az EV/EBITDA a nem pénzügyi vállalatoknál szignifikánsan magasabb, mint a korábbi krízisek során.

De azért meg kell válogatni, hogy milyen részvényekbe fektetünk, a bankokra például nem túl optimisták a stratégák. A török bankokkal kapcsolatban semleges, vagy negatív a véleményük, viszont az exportorientált cégek között és a fogyasztási javak szektorban vannak olyan részvények, amiket szeretnek.A török bankokkal kapcsolatban a legnagyobb kockázatot a romló eszközminőség jelenti a GDP-növekedés lassulása és a török líra gyengülése miatt. A forrásköltségek emelkedése és a tőkemegfelelési ráták csökkenése szintén kockázatot jelentenek a török bankszektorra. Nincs olyan török bankrészvény, amit most vételre ajánlanának a Bank of America Merrill Lynch elemzői. Tartásra javasolják az, aés apapírjait, az, aés arészvényeit pedig alulsúlyozásra ajánlják.A pénzügyi szektoron kívül azonban akadnak jó befektetési sztorik: a Tofas, az Arcelik és a Tupras részvényei a kedvencek. A tartós fogyasztási cikkeket gyártónevű céggel kapcsolatban a fő pozitívum, hogy a bevételek földrajzi eloszlása jól diverzifikált: a bevételek 30 százaléka Európában keletkezik, 40 százalékért felel Törökország, a fennmaradó 30 százalék pedig a többi fejlődő piacról érkezik. A bevételek emelkednek organikusan, de akvizíciók is segítik, 2017-ben például egy pakisztáni cég felvásárlása dobhatja meg a növekedést. Az alacsony árainak köszönhetően pedig piaci részesedést szerezhet Európában.olajcégnek kedvez a török líra gyengülése a dollárral szemben, de vonzó az erős, 7 százalék körüli osztalékhozama, valamint a 2017-re várt magas profitnövekedése, amivel felülteljesítő lehet a többi régiós olajfinomító cég között.A Bank of America Merrill Lynch stratégái alulsúlyozásra javasolják aautóipari cég részvényeit, valamint apapírjait, mert a két vállalat különösen érzékeny a GDP és a líra árfolyamának alakulására. Ráadásul a légitársaság minimálisan fedezi csak az idei üzemanyag-szükségletét, ami további kockázatot jelent a profitra.