Az Európai Bizottság kimondta: a magyar gazdaság túl torzított, veszélyben a növekedés

Magyarország üzleti környezetét erősen hátráltatja a szabályozói környezet kiszámíthatatlansága, a célzott és diszkriminatív gazdaságpolitika, valamint az innovációs bázis gyengesége – állapította meg 2025-ös országjelentésében az Európai Bizottság . A brüsszeli elemzések szerint a hazai kis- és középvállalkozások nem kapcsolódnak be kellő mértékben a tudásalapú gazdaságba, míg az állami beavatkozás egyre torzabb versenyhelyzetet teremt. A problémák közt sorolják, hogy a kutatás-fejlesztés alulfinanszírozott, a szaktudás hiányzik, a külföldi tőke pedig egyre óvatosabb. A brüsszeli elemzés meglehetősen komor képet fest a magyar gazdaság hosszú távú növekedési kilátásairól.

Az Európai Bizottság friss jelentésében azt állítja, hogy a magyar gazdasági környezet súlyosan torzult: a dokumentum szerint a vállalkozásokra kivetett szektorális különadók, hirtelen bevezetett árszabályozások és a piaci belépési akadályok az egyik legfőbb kihívást jelentik az új beruházások és az innováció számára.

A dokumentum idéz az Európai Beruházási Bank (EBB) által készített 2024-es felmérésből is ezt alátámasztandó:

emellett az energiaárak és a munkaerőhiány mellett a „jövő bizonytalansága” a leggyakrabban említett gátja a fejlesztési döntéseknek.

Az ad hoc szabályozás mélyreható probléma

A brüsszeli elemzés kimondja, hogy a szabályozói környezet bizonytalansága nemcsak az új beruházásokat, hanem a versenyt is visszaveti. A bizottsági értékelés példákat is hoz: így az egyes szektorokat célzó adókat (cementgyártás, biztosítások, gyógyszeripar), piacra lépési korlátozások (különösen a 400 négyzetméternél nagyobb boltok esetében), vagy az árszabályozás alkalmazása (agrártermékek) egyaránt azt jelzik, hogy az üzleti környezet nem semleges, vagyis vannak kivételezett és hátráltatott szereplők.

Kiemelik, hogy sokszor ezek a szabályozások nem is felelnek meg az EU-szabályozásoknak, így felidézik, hogy a 2024. szeptemberi, a Spar ügyében hozott uniós bírósági ítélet szerint az élelmiszerek árplafonja mellett bevezetett készlettartási előírások uniós jogba ütköztek. A Bizottság szerint az ilyen intézkedések visszafogják a külföldi befektetők érdeklődését, különösen a kiskereskedelemben.

A piac torzulása nemcsak szabályozási, hanem tulajdonosi szinten is megjelenik. A jelentés rámutat: az állami és „kormánybarát” tulajdonosi körök térnyerése a bankszektorban, a közműveknél és a médiában tovább gyengíti a verseny dinamikáját. Az összeolvadások versenyfelügyeleti vizsgálat alóli kormányzati mentesítése pedig egyre több olyan piaci tranzakciót enged át, amelyek hatása felmérhetetlen marad.

Ahogy arról a Portfolio-n többször is írtunk, a magas vállalatfelszámolási számot a Bizottság is kockázatnak látják: az alacsony üzletindítási és túlélési arány, valamint a háromszorosára nőtt csődeljárási gyakoriság 2024-ben az EU-ban is kiugró volt.

A magyar gazdaság kettős szerkezete az innovációs ökoszisztémán belül is meglátszik az uniós elemzés szerint:

az innovációs teljesítmény döntően néhány nagy, elsősorban külföldi gyártóvállalathoz kötődik, miközben a hazai kis- és középvállalkozások túlnyomó többsége nem folytat innovációs tevékenységet, és sokan nem is érzik szükségét ennek.

Kiemelik, hogy a GDP-arányos K+F kiadások 2023-ban 1,38%-on álltak, míg az uniós átlag 2,24% volt. Ennél is riasztóbb az állami R&D ráfordítás: 0,37%, ami nemcsak az EU-átlagtól (0,7) marad el, hanem a régió többi országáétól is (például Csehország: 0,63%; Szlovénia: 0,64%).

A problémát abban látják Brüsszelben, hogy az alacsony közfinanszírozás visszaveti a tudományos teljesítményt is.

A közpénzből finanszírozott kutatás alacsony szintje érzékelhetően rontja a tudományos eredmények nemzetközi súlyát is: a magyarországi tudósok által jegyzett publikációk közül mindössze 5,9% tartozik a világ leggyakrabban hivatkozott, legmagasabb presztízsű 10%-ába, szemben az uniós 9,6%-os átlaggal – állapítja meg a Bizottság.

A brüsszeli elemzés szerint ennek oka nemcsak az alulfinanszírozottság, hanem az instabil intézményi háttér is: a kutatóintézeti átszervezések, a megbízható teljesítményértékelés hiánya és az alacsony bérek miatt a kutatói pályának nincs vonzereje.

Arról is megemlékeznek, hogy 2024-ben a HUN-REN, vagyis a korábbi MTA-kutatóhálózatból létrejött kutatóintézeti rendszer, saját értékelést végzett a működése alatt álló intézmények teljesítményéről. Ez alapvetően hasznos lenne – hiszen fontos, hogy egy ország tudja, mennyire hatékony a közpénzből fenntartott tudományos hálózata.

Csakhogy Brüsszel is problémásnak tartja – illetve a hazai és külföldi kutatói közeg is felpanaszolta –, hogy sem az értékelés módszertanát, sem a konkrét eredményeket nem hozták nyilvánosságra. Azaz senki nem tudja kívülről ellenőrizni, milyen szempontok alapján történt az értékelés, milyen intézmények kaptak jó vagy rossz minősítést, és mi lett ennek a következménye a finanszírozásban. Az uniós összegzés is azt állítja, hogy az átláthatóság ilyetén hiánya gyengíti a kutatásba vetett bizalmat, és nehézséget okoz a tervezhetőségben, ami megintcsak versenyképességi hátrányt okoz.

A problémák között sorolják még fel, hogy a vállalati innovációs tevékenységek túlnyomó részét multinacionális cégek végzik, miközben a hazai vállalkozások többsége nem vesz részt a kutatás-fejlesztési értékláncban.

A legnagyobb vállalatok közül is csak egyetlen magyar cég szerepel az EU top 800 kutatásra költő vállalata között.

Bár a magyar állam sok pénzt ad a cégek kutatás-fejlesztési tevékenységére – GDP-arányosan az egyik legnagyobb összeget az EU-ban –, ennek ellenére a valódi innováció jelei, például az új szabadalmak száma, nemhogy nem nő, hanem inkább csökken. A szabadalmi bejelentések száma azt mutatja meg, hány új találmányt védenek le jogilag, tehát hány olyan ötlet születik, amit a cégek újdonságként hasznosítani is akarnak.

Magyarországon ez az arány 1,1 szabadalom minden ezer milliárd forintnyi (vagy euróban számított) gazdasági teljesítmény után, míg az EU-átlag több mint háromszor ennyi (3,2). Vagyis a sok támogatás ellenére nem születik annyi valódi, piacképes találmány, mint máshol Európában, ami arra utal, hogy a támogatott kutatások jelentős része nem hoz érdemi, hasznosítható eredményt.

A digitalizációs infrastruktúra erős, de hiányoznak a szakemberek

A digitális alkalmazkodás és technológiák terén vegyes a kép: míg az infrastruktúra szintje magas – az optikai szálas, vagyis FTTP-lefedettség 76,2%, az 5G-hálózat 83,7% –, a mesterséges intelligencia bevezetése 7,4%, amely elmarad az uniós átlagtól (13,9%). A kkv-k digitális intenzitása is alacsonyabb, mint az EU-átlag.

Az innovációs tőke egyik másik nagy korlátja az emberi erőforrás hiánya.

A Bizottság itt arra gondol, hogy a 25–34 évesek közül csupán 32,3% rendelkezik felsőfokú végzettséggel, a természettudományi, műszaki területen végzett, vagyis STEM-diplomások aránya mindössze 8,4 ezrelék (EU: 17,6).

A lakosság mindössze harmada érzi úgy, hogy képes lenne vállalkozást indítani – ez nemcsak oktatáspolitikai, hanem kulturális kérdés is.

A Bizottság megállapítása szerint nincs átfogó nemzeti stratégia a vállalkozói készségek oktatására, az ilyen képzés pedig szinte kizárólag pénzügyi ismeretekre korlátozódik az iskolai tantervekben.

A vállalati innovációt célzó támogatások értékelése és nyomon követése szintén hiányzik. A Bizottság már 2016-ban javasolta a kutatás-fejlesztési ösztönzők nemzetközi sztenderdek alapján történő rendszeres felülvizsgálatát, ez azonban a mai napig nem valósult meg. Az újonnan létrehozott Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) képzési programokat és tudásmegosztási kezdeményezéseket indított, de ezek hatása még nehezen mérhető.

A jelentés lényegében azt hangsúlyozza, hogy a vállalkozásbarát környezethez nem elég a digitális infrastruktúra és a közvetlen állami ösztönzők bőkezű folyósítása.

Kiszámítható jogszabályi háttér, széles társadalmi tudásbázis, nyílt piac és a politikai beavatkozástól mentes intézményrendszer nélkül a magyar gazdaság hosszú távon nem lesz képes elérni a fenntartható növekedést. A brüsszeli diagnózis tehát úgy foglalható össze, hogy a termelékenységi és innovációs kihívások nem egyszerű technikai problémák, hanem rendszerszintű reformokra lenne szükség.

