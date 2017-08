Állították, Magyarország nagy dobása lehet - De széthullik a 3000 milliárdos üzleti álom

Túl szép, hogy igaz legyen





Az állítólagos tervező nem is ismeri a cég csodakamionját

A nulla károsanyag-kibocsátással dolgozó nyergesvontató sorozatgyártása 1-1,5 év múlva kezdődik. A tervezését és a formatervet is dr. Zalavári József (egykori Ikarus buszok főtervezője) a BME tanára vezényelte.

A BME nevével folyamatosan visszaélnek

Az új jármű tervezésébe öt különböző egyetem kapcsolódott be, köztük a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) is, illetve több hazai mérnöki cég is részt vett a fejlesztésben, amely nyolc évig tartott. Elkezdődött a befektetők felkutatása és elkészült a végleges formaterv is, így hamarosan láthatjuk a kamion látványterveit.

A Siemens is akarata ellenére került feltüntetésre

A Siemens és az említett cég között nem áll fent partneri kapcsolat. Jelezni fogjuk feléjük, hogy logónkat a jövőben ne használják fel ilyen célra.

Hirtelen eltűntek a "partnerek"

Vagyis az eTruck Motor Zrt. még mindig igyekszik fenntartani azt a hamis látszatott, hogy elismert cégekkel és intézményekkel áll partneri kapcsolatban.

Múlt kedden közölt cikket a Világgazdaság Benke Gáborral, az eTruck Motor Zrt. vezérigazgatójával, aki olyan nagyszabású vízióval állt a nyilvánosság elé, hogy rögtön 11 pontban írtunk arról , miért nem lepődnénk meg, ha csak egy óriási médihackről lenne szó. Ahogy azt sem tartottuk kizártnak, hogy az egész projektcéget azért hozták csak létre, hogy a segítségével különböző pályázatokon indulhassanak.Hiszen ki sajnálná a pénzt egy olyan kezdeményezéstől, amely olyan jövőbemutató területen gurítana nagyot, mint az elektromobilitás. Egy tisztán elektromos meghajtású, 1200 kilométer hatótávolságú kamionért, amely kedvező árú és fillérekből üzemeltethető, nyilvánvalóan egymást taposnák a megrendelők. A hatalmas érdeklődésnek köszönhetően pedig gombamód nőhetnének ki a földből országszerte a gyárak, hogy a vásárlói igényeket időben kielégítsék. A csodálatos üzleti lehetőség mellett pedig külön plusz pont, hogy a cég állítása szerint az egész kezdeményezésben partnerként megjelenik a világszerte elismert Siemens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, vagy éppen a híres formatervező, dr. Zalavári József.A helyzet tisztázása érdekében azonnal megkerestük az ügyben érintetteket, hogy segítsenek megválaszolni az általunk feltett kérdést: csoda vagy ordas átverés az új magyar sikersztori?Az érdeklődést a híres formatervezőnél, dr. Zalavári Józsefnél kezdtük. Az eTruck Motor Zrt. nem csak weboldalán szerepeltette a BME egykori tanárának cégét partnerként, hanem egy korábbi közleményében, amelyet a Vezess.hu tett közkincsén , az alábbiakat írták még májusban:Zalavári kérdésünkre viszont elmondta, hogy a cég által közzétett "spy videoban" szereplő kamiont nem ismeri és nem áll semmilyen partneri kapcsolatban az eTruck Motor Zrt.-vel. Benke Gábor kérésére egyszer személyesen is találkoztak, amely során formatervezési kérdésekben kérték a szakmai tanácsát, de üzleti kapcsolat nem jött létre közöttük.A cég azt is folyamatosan hangoztatja, weblapján büszkélkedett vele, hogy partneri kapcsolatban állnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, legutóbb a Totalcar által szombaton közölt írásban szerepelt az intézmény neve:A gond csak az, hogy Zalavári Józsefhez hasonlóan a BME sem kötött partneri megállapodást a vállalattal. Az egyetem elmondta nekünk, hogy Benke Gábor valóban megkereste őket az elektromos kamion ötletével és kérésére munkaprogramtervet dolgoztak ki, valamint árajánlatot is adtak a hajtásláncra vonatkozóan, szerződéskötésre viszont nem került már sor.Ezek után már biztos nem lepődik meg senki, hogyha eláruljuk, a Siemens is akarata ellenére került fel az eTruck Motor Zrt. partnerei közé. Megkeresésünkre a cég a következő választ adta:Azt követően, hogy beszéltünk az érintettekkel, jelentősen megfogyatkoztak az eTruck Motor Zrt. partnerei, ami nem csoda, hiszen mindenki jelezte, megteszi a szükséges lépéseket ennek érdekében. Mostanra csak a König Bankkal és az Uber Transszal áll partnerségben a cég, amely nem túl nagy sportteljesítmény, figyelembe véve, hogy megegyezik a tulajdonosi köre a cégeknek. A König Bank ráadásul már nem is létezik, neve König Investmentsre változott, amely úgy van partnerségben a vállalattal, hogy valójában a többségi tulajdonosa annak. És el kell mondani azt is, hogy csak félmunkát végzett a cég, hiszen bár a jogtalanul szerepeltetett logók eltűntek, szövegesen még mindenki fel van tüntetve partnerként.

Szinte biztos, hogy nem a "gyártásérett" kamion hangját halljuk

Egyik ismert nagy gyártónak sincs gyártásérett modellje rajtuk, vagyis az eTruck Motor Zrt.-n kívül. A fejlesztések 2017 júniusában teljesen befejeződtek, a várt eredményeket is maximálisan túlszárnyalták

A videó rossz minőségű hanggal készült, zajos felvétel. Lehet akár manipulált, akár nem. Ilyen minőségnél és fájlnál nem állapítható meg egyik tényállás sem. A felvételen az e-autók kamu hangja hallható valószínűleg, azaz műhang

Míg egy másik helyről azt a választ kaptuk, hogy a felvételen halható "villanymotor hang" nem lehet a kamionnak a saját hangja, azt szinte biztos csak alájátszották a videónak.

Állítják, a kormány beállt a cég mögé

Több ellenzéki párttal is egyeztetett cégünk "sajnálatunkra", szintén a külföldi olaj érdekeket tartották szemelőt. Egyedül a Fidesz kormány állt mellénk az olaj bábokkal szemben, emiatt az olajból élő országok folyamatosan támadják a magyar kormányt.

Az eTruck a gazdasági minisztériumnak is fel van ajánlva, mint munkahely teremtés, mint gazdasági növekedés céljából a Magyar nép javára. Ami a költségvetését tekintve éves szinten 400 milliárd eurós gyártási összeget jelent, a jelenlegi magyarországi GDP 130 milliárdjához képest, háromszor nagyobb, mint az ország összterméke. Azonban gazdasági minisztériumot nem érdekli ez a befektetés!

Az eTruck Motor Zrt.-vel közvetlen kapcsolata nincs a Nemzetgazdasági Minisztériumnak. Ugyanakkor a kormányzat számára fontos az elektromobilitási háttéripar fejlesztése és az innováció támogatása, ebben igyekszünk minden vállalkozás törekvéseit támogatni. Az esetleges támogatásról - megkeresés esetén - kizárólag a projekt kockázati mérlegelése, illetve teljes körű vizsgálata után kerülhet sor.

Szijjártó Péter szavaira sokan felkaphatták a fejüket

Könnyen lehet, hogy az elektromobilitás fejlesztései hamarabb jelennek majd meg a kamionokban, mint a személyautókban. Ezért is itt az ideje, hogy a magyar gazdaság gerincoszlopát adó autóiparon belül ugyanúgy koncentráljunk a tehergépjármű iparra is

Valószínűleg véletlen, hogy pont most hívta fel a miniszter arra a figyelmet, hogy mennyire fontos lehet Magyarország szempontjából a tehergépjármű ipar, illetve a vártnál gyorsabban megjelenhetnek az elektromos kamionok.

- mondta Benke korábban.Mindez pedig azért nagyon érdekes, mert a cég által közzétett "spy videot", amelyen a cég álcázott kamionja látható, több profi hangmérnök ismerősünknek is elküldtük és arra kértük őket, hogy véleményezzék azt.- válaszolta egyikük.Vagyis egy olyan helyzettel állunk szemben, hogy egy kis magyar cég állítása szerint a világon egyedülálló módon sikeresen kifejlesztett egy elektromos kamiont és ahelyett, hogy azt egy nagyszabású esemény keretében bemutatná, inkább közzétesz róla egy rosszminőségű videót. Ráadásul a videón látható kamion és a menet közben hallható "villanymotor hang" kapcsolata erősen vitatható.A projekttel kapcsolatos furcsaságokat, illetve a cég hamis állításait látva nagyon meg lettünk volna lepődve, hogyha igaz lett volna Benke Gábor azon kijelentése, amely szintén a hétvégén megjelent cikkben olvasható:Annál is inkább, mert korábbi közleményében a vállalat még azt állította, hogy hiába ajánlották fel az ötletüket a Nemzetgazdasági Minisztériumnak (NGM), azt nem érdekelte a befektetés:Természetesen ezt az ellentmondást is szerettük volna tisztázni, ezért feltetettük a kérdéseinket a Nemzetgazdasági Minisztériumnak is az eTruck Motor Zrt.-vel kapcsolatban, ahonnan az alábbi válasz érkezett:Magyarul egészen biztosak lehetünk abban, hogy a hazai elektromobilitás ügyének előmozdításáért dedikáltan felelős NGM nem áll a vállalat mögött.- jelentette ki Szijjártó Péter a Hungaroringen hétvégén. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, Magyarországon már most is jelenlévő járműipari vállalatokat meg kell győzni arról, hogy a tehergépjármű gyártás területén is jobban számítsanak az országra.Azok, akik az elmúlt napokban figyelemmel kísérték az eTruck Motor sztoriját, felkaphatták a fejüket Szijjártó Péter kijelentései miatt.De hogy minél hamarabb a végére járjunk a történetnek, illetve válaszolni tudjunk arra a kérdésre, hogy a vállalat valóban élvezi-e a kormány támogatását, hétfőn elküldtük kérdéseinket a KKM-nek is. Amint válaszolnak, közzétesszük állásfoglalásukat az eTruck Motor Zrt. nem mindennapi sztorijával kapcsolatban.