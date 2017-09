Elvesztette előkelő helyét a Goldman a nemzetközi ranglistákon

A befektetési bank 2017 első felében, a JPMorgan és a Citigroup után a Bank of America Merrill Lynchcsel holtversenyben harmadik lett a szektor teljesítményét elemző Coalition listáján. Az értékelés a tanácsadásból, valamint az ügyfelek megbízásából kibocsátott kötvényekből és részvényekből származó bevételeket vizsgálja. A 2007 óta létező lista történetében először csúszott a második hely alá a Goldman.A bank kötvénykereskedelemben szerzett bevételei 40 százalékkal csökkentek, amivel az 5. hely környékére csúszott vissza. A Barclays múlt heti konferenciáján Harvey Schwartz, a Goldman Sachs elnöke elismerte, hogy a bank alulteljesített a FICC eszközök (kötvénypiac, devizapiac, árupiac) kereskedelmében, ahol a szektorátlag 17 százaléknál lényegesen rosszabb eredményt ért el.Azonban Schwartz felvázolt egy tervet, amelytől 5 milliárd dolláros bevétel növekedést vár. A cél az alacsony kockázatvállalású ügyfelek - az intézményi befektetők és a hedge fundok - visszacsábítása a Goldmanhoz. Emellett a bank új tehetségeket akar magához vonzani és bővíteni szeretné finanszírozási tevékenységét is. A Goldman vezére kiemelte, hogy a befektetési bank az M&A és tőkepiacokon továbbra is az egyik legjobb bevételt elérő pénzintézet.A bank az európai piacokon is rontott a helyezésén, ugyanis leelőzte a Deutsche Bank, amivel 2016-ban még a második helyen osztozott. Az év első felében a JPMorgan után a Deutsche már egyedül áll a második helyen és a Goldman a harmadik helyre szorult. Ez nagyon jó hír a német bank számára, ami a globális ranglistán 2011-es második helyezése óta folyamatosan lejjebb csúszott és 2016-ban már csak a hatodik volt. Ram Nayak, a Deutsche kötvénypiaci igazgatója kijelentette, hogy a bank visszanyerheti előkelő helyezését a nemzetközi ranglistákon.A legfrissebb részvénykereskedelmi ranglistákon a Goldman a harmadik helyre csúsztak vissza.