Kiszáll az állam, de a Gránit Bankot eddig is a menedzsment irányította

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úr gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Gránit Bankban, és miniszter úr személyesen tájékoztatott, hogy nyílt értékesítési eljárásban fogják az állam tulajdonában lévő részvénycsomagot értékesíteni.Számomra mindig egyértelmű volt, hogy az állam tartósan nem kíván tulajdonos maradni a bankszektorban és az is elég világos volt, hogy az állam nyereséget kíván realizálni, amelyet a Bank teljesítménye alapján, teljesen reálisnak tartok. Miniszter úr kiemelte, hogy a piaci befektetői elvnek megfelelően a GRÁNIT Bank teljesítette a Kormány pénzügyi elvárásait. A GRÁNIT Bank az elmúlt hét évben látványosan növelte üzleti aktivitását, 2014 óta nyereséget termel. Elmondta, hogy a kisebbségi állami részvénycsomag értékesítése része annak a stratégiának, miszerint a kormány a jövőben nem kíván tulajdonosként szerepet vállalni a bankszektorban, a meglévő részesedéseit pedig értékesíteni fogja.A Gránit Bank folyamatosan növekvő és profitot termelő középbankká vált és jelenleg is a magánbefektetők többségi irányítása alatt működik. Minden tulajdonosnak, így a magyar államnak is köszönöm, hogy mindvégig támogatták a menedzsmentet a digitális üzleti modell megvalósításában. A tulajdonosok elkötelezettsége, a menedzsmentbe vetett bizalom nélkül a bank nem tudott volna ilyen jelentős eredményeket elérni. Varga Mihály miniszter úrnak és munkatársainak a magam nevében külön is köszönöm a támogatásukat, biztatásukat, szakmai észrevételeiket, amelyet mindig objektív kritériumok mentén és transzparens módon nyújtottak.Miniszter úr a mai napon részletesen tájékoztatta a sajtó munkatársait, ahová én is meghívást kaptam, hogy az értékesítés a vagyonvédelmi törvény alapján nyilvános értékesítési eljárás keretében fog megtörténni, a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően két szakaszban . Az első fázisban a potenciális befektetők hozzájuthatnak a részletes tájékoztatóhoz és a részletes banki áttekintéshez, amelynek alapján indikatív ajánlatot nyújthatnak be.Az indikatív ajánlatok alapján a kiíró a pályázati kiírásban szereplő szempontrendszer alapján eldönti, hogy kiknek az indikatív ajánlatát fogadja el. Akik továbbjutnak, azok hozzáférést kapnak az adatszobához, valamint lehetőségük van menedzsment-interjúk lebonyolítására. A kötelező érvényű ajánlatok alapján a nemzetgazdasági miniszter ugyancsak a pályázati kiírás alapján megfogalmazott kritériumok szerint kihirdeti a nyertes pályázót, aki a különböző hatósági engedélyek és egyéb a bank alapszabályában rögzített eljárást követően válhat részvényessé.Ezt a döntést miniszter úr ma jelentette be, a kérdést tehát még korainak tartom. Megjegyzem persze azt is, hogy az érdeklődők minden bizonnyal nem nálam, hanem az értékesíteni kívánt részvénycsomag tulajdonosánál fognak érdeklődni, de én minden esetre optimista vagyok.A Bankban az elmúlt időszakban történtek piaci tranzakciók, amely alapján az a várakozásom, hogy az állam nyereséggel fog kiszállni. Én személyesen mindig is a verseny híve voltam, azt tapasztalom, hogy a nyílt versenyeztetéssel lehet a legmagasabb árat elérni.Ebben nincs változás, a bank továbbra is tervezi a tőzsdére lépést, de a konkrét időpontot sok tényező alapján kell meghatároznunk.A bank az indulása óta folyamatosan növekszik, a mérlegfőösszeg 2017 júliusára elérte a 260 milliárd forintot, amely éves átlagban 66 százalékos növekedésnek felel meg, adózás előtti eredménye meghaladta a 400 millió Ft-ot. A hitelállomány megközelítette a 110 milliárd forintot ez év júliusának végén, amely éves átlagban 109 százalékos növekedést jelent az induláskori értékhez képest. A portfólió minősége ráadásul kiváló, a nem teljesítő hitelállomány mindössze 0,15%, amely a konzervatív kockázatkezelési elveknek és a hiteldöntéseket megelőző alapos szakmai munkának az eredménye.A kezdetektől fontos missziónak tekintettem, hogy a bank innovatív szolgáltatásokat vezessen be a piacra, amelyekkel ügyfeleink a pénzügyeiket még kényelmesebben, egyszerűbben, ugyanakkor biztonságosan intézhetik.Az online számlanyitás kezdeményezése digitális platformon már 2011. óta lehetséges a lakossági ügyfeleink részére, kicsit később vezettük be a videóbank szolgáltatást, amely a személyes ügyintézés élményét nyújtja az ügyfeleknek. A biztonságos internetes videókapcsolaton keresztül a bank ügyintézőjével lehet megbeszélni a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos tudnivalókat és ez a csatorna a dokumentumok biztonságos továbbítását is lehetővé teszi. Ebbe a virtuális bankfiókba bárki betérhet, az ügyfelek banki tranzakciókat is végezhetnek, azt is mondhatnám, egy személyes bankfiókjuk van a mobiljukon, számítógépükön.A bank tavaly vezette be a GránitPay mobilfizetési szolgáltatását, amely a Mastercarddal együttműködve kialakított újgenerációs megoldással teszi lehetővé a mobiltelefonnal történő fizetést. Ez a bevezetéskor európai viszonylatban is újdonságnak számított.A bank éppen a mai napon vezette be az új pénzmosási törvény által lehetővé tett online ügyfél azonosítási rendszerét, amely megoldással az ügyfél bárhonnan, a bankfiókban történő megjelenés nélkül tud bankszámlát nyitni és az egy forradalmi változás, hogy az ügyfélazonosítás és a szerződés aláírása is megtörténhet a videóbankon keresztül.A bank indulásakor néhányan kétkedtek abban, hogy Demján Sándor jó időben vásárolt-e bankot, hiszen 2010 a válság mélypontja volt. Én magam ezt kihívásnak tekintettem, és elvállaltam a bank irányítását, sőt, szinte azonnal részvényeket vásároltam az alapító tulajdonostól. Kedvezőnek ítéltük meg az időzítést azért, mert az internet penetráció és az okostelefonok elterjedése átlépte azt a kritikus határt, amely szükséges volt a digitális stratégia sikeréhez. Másrészt pedig az időzítés tekintetében számunkra jól jött az is, hogy a válságban és azt követően a bankok többsége a rossz portfólió kezelésére összpontosított, míg a Gránit Bank a szolgáltatások fejlesztésére és az ügyfélszerzésre tudott fókuszálni.Mindez azt eredményezte, hogy a bank a negyedik teljes üzleti évétől nyereséges, és ez annak fényében igen kedvező, hogy egy zöldmezős bank nyereségtermelő szakaszának eléréséhez általában 6-8 év szükséges a nemzetközi benchmark szerint.A válság egyértelműen megmutatta a magyar bankrendszer erősségeit, de a devizahitelek nagy aránya miatt a sérülékenységét is. Az MNB által 2013-tól megvalósított monetáris politikája nélkül - gondolok itt első sorban a következetes kamatcsökkentési ciklusra, a devizahitelek forintosítására, és a bevezetett makro és mikroprudenciális intézkedésekre -a magyar bankrendszer nem tudott volna ilyen gyorsan növekedési pályára állni. A bankrendszer nagyra értékeli, hogy a Magyar Nemzeti Bank ezeket az intézkedéseket a Bankszövetséggel egyeztetve, a bankszektor véleményének figyelembe vételével alakította ki. A bankrendszerben - hét szűk esztendő után - 2016-ban véget ért a konszolidációs időszak, miután ismét nyereségessé tudott válni a szektor, és ez várhatóan a következő években is fennmarad. A bankszektor tőkehelyzete nemzetközi viszonylatban is stabil és a hitelezési aktivitás is megélénkült az elmúlt időszakban, amelyet a Magyar Nemzeti Bank hitelt ösztönző programjai (Növekedési Hitelprogram, Piaci Hitelprogram, stb.), illetve a Kormány intézkedései (bankadó mérséklés, ÁFA, stb.) hatékonyan támogatnak.Minden bizonnyal a válság hatásának tudható be az is, hogy több, a magyar piacon kisebb piaci részesedéssel rendelkező külföldi szereplő teljesen kivonult vagy csökkentette az üzleti fókuszát, és ezért jelentős ügyfélállományok kerültek többnyire magyar szereplőkhöz. Ma a bankrendszer nagy kihívása, hogy hogyan csökkenthető jelentősen a nemzetközi viszonylatban is magas költségarány. A klasszikus racionalizálási lépéseknél - mint például a fiókbezárások, vagy a létszámcsökkentés - hosszabb távon jelentősebb hatása lehet az új, digitális technológiák alkalmazásának. Ezt felismerve, valamint a változó ügyféligényeket is felmérve ma már szinte minden bank komoly erőfeszítéseket tesz a digitális szolgáltatások fejlesztése érdekében.A mobileszközök és a szélessávú internet elterjedése, az ügyfelek viselkedésének megváltozása lehetőségeket teremt a nem hagyományos banki szereplők számára is. A különböző fintech vállalkozások, startupok, de például a telekommunikációs cégek is egyaránt üzleti potenciált látnak a korábban kifejezetten bankok által uralt szolgáltatási területeken, innovációra kényszerítve ezáltal a régi szereplőket.A verseny élénkülésére számítok tehát és amennyiben ezt a szabályozói oldal is támogatja, akkor a pénzügyi szolgáltatások átalakulása felgyorsulhat a következő időszakban. Ennek a folyamatnak végső soron az ügyfelek lesznek a nyertesei, akik egyre inkább digitális csatornákon kényelmesebben, gyorsabban, biztonságosabban és alacsonyabb költségekkel intézhetik pénzügyeiket.