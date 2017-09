Bogsch Erik: egyre nehezebb nekünk is megfelelő munkaerőt találni

Bogsch Erik szerint a különböző országok általában akkor voltak gazdaságilag sikeresek a történelemben, amikor az ipar meghatározó volt számukra.Az ipar súlypontjai manapság egyre inkább Ázsiára tevődnek át: az USA után Kína és Japán a világ legnagyobb gyógyszernagyhatalma. Ázsia előretörésének kulcsa az oktatás és a rá alapozott innováció. Rendkívül fontos Magyarország számára az elitképzés is, amiben van tennivalónk, a természettudományok esetében ezt a műszerezettségnek kell kiegészítenie.A gyógyszeripar problémái között többek között a munkaerőhiányt említette, egyre nehezebb ugyanis megfelelően kvalifikált embert találni. Míg 2014-2015-ben még viszonylag könnyen betöltötték a megüresedett álláshelyeket, ez ma már sokkal nehezebb. A versenyképes exporthoz szükség lenne egy kicsit alulértékelt árfolyamra is, miközben a hatósági követelmények egyre inkább fokozzák a költségoldali nyomást a gyógyszeriparban.2000-ben még 27% volt a hazai értékesítés aránya a Richternél, manapság ez 10% körüli. Németországban a fogamzásgátlók területén a harmadikak, illetve bevételeik tetemes része a nőgyógyászathoz kapcsolódik.Beruházás, K+F költségek, adók, járulékok és az állami tulajdonosnak járó osztalékok révén százmilliárd forintos nagyságrendű a cég hozzájárulása a nemzetgazdasághoz.Matolcsy György is beszélt az MKT Közgazdász-vándorgyűlésen, a jegybankelnök előadásáról itt számoltunk be: