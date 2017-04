Bréking: felkerült Magyarország a Tesla térképére!

Pörög az autóértékesítés, muszáj fejleszteni

Megduplázza a Superchargerek számát a Tesla

Jól megy a Teslának, elektromos autóik egyedülálló hatótávolsága, Autopilot funkciója, vezeték nélkül frissülő szoftvere és dögös megjelenése újabb és újabb vásárlókat hódít meg. Ennek köszönhetően 2017 első negyedévében több autót értékesített, mint előtte bármikor , így reális esély van arra, hogy a cég teljesíteni tudja 2017 első félévére vonatkozó eladási terveit. Az év második felében pedig - jelen állás szerint - megkezdődik majd a Model 3-as értékesítése is, amelyre közel 400 ezer darab előrendelés érkezett.Az értékesítések dinamikus növekedésével párhuzamosan viszont a Teslának figyelnie kell arra is, hogy biztosítsa ügyfelei számára az üzemeltetéshez szükséges kellő méretű töltőinfrastruktúrát. Abban az esetben ugyanis, hogyha nincs elegendő számú töltő, viszont a forgalomba helyezett Teslák száma érdemben emelkedik, az komoly feszültségekhez vezethet a tulajdonosok körében. A Tesla azért fejlesztette ki saját villámtöltőjét, a Superchargert, amelynek maximális teljesítménye most már eléri a 135 kWh-t, hogy vásárlói minél gyorsabban fel tudják tölteni járműveiket. Abban az esetben viszont, ha a megnövekedett sorok miatt erre adott esetben órákat kellene várniuk, az egészen biztosan nem tenne jót a Tesla üzletének.Természetesen mindezzel Elon Musk, a Tesla vezére és csapata is tisztában van, így most egy nagyszabású töltőinfrastruktúra-fejlesztést jelentettek be, amelynek keretében megduplázzák majd a töltőik darabszámát. A Tesla célja az, hogy a tulajdonosoknak soha ne kelljen várniuk arra, hogy feltölthessék autójukat.Annak érdekében, hogy ez a terve megvalósuljon, 2017-ben több mint 5 ezer Superchargert telepítenek majd globálisan, így azok száma meghaladja majd a 10 ezer darabot. A Superchargerek mellett bővítik nyilvános töltőhálózatukat, a 15 ezer töltőpontnak köszönhetően több mint 25 ezer helyen tudnak majd áramot vételezni az elektromos járművek tulajdonosai.

Forrás: Tesla

Magyarország a Tesla térképén

A Tesla nagyszabású töltőhálózat-bővítésének van hazai vonatkozása is, ugyanis a cég honlapján elérhető térképen fel lett tűntetve egy magyarországi helyszín is. A tervek szerint 2017 végén már üzemelni fog az első Tesla Supercharger Győrben.

Forrás: Tesla

Nagyon fontos, hogy Magyarország szó szerint felkerült a Tesla térképére

A helyszín bizonyára sokak számára nem okoz meglepetést, ugyanis már 2015 márciusában arról lehetett hallani, hogy a Tesla Győrben építheti fel első nyilvános Superchargerét nálunk. Akkor még szó volt egy balatonlellei töltőről is, illetve arról, hogy ezeket egy Szeged és Kecskemét közötti Supercharger egészíti majd ki. 2015-ben a már meglévő európai töltőhálózat bővítése miatt jártak nálunk a Tesla mérnökei és információnk szerint 2015 novemberében Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter találkozott a Tesla európai töltőinfrastruktúrájáért felelős vezetőjével is, Supercharger mégsem épült nálunk.Az ok állítólag az volt, hogy nem volt megteremtve az üzleti alapja annak, hogy töltőt telepítsenek. Magyarul ingyen kellett volna adniuk az áramot, mert a hiányos jogszabályok miatt jelenleg senki nem szedhet pénzt azért, hogy biztosítja az elektromos járművek üzemeltetéséhez szükséges energiát. Jó hír viszont és erősítheti a Tesla idei megjelenését Magyarországon, hogy az illetékesek már dolgoznak az elektromos járművek által vételezhető áram árszabályozásán és várhatóan 2017 végére elkészülhet az új szabályozás, így üzleti alapja lehet a töltőinfrastruktúra fejlesztésének.Néhány hete írtunk arról , hogy Magyarország is harcolhat a Tesla Európába tervezett akkumulátor- és elektromos autó gyáráért, az első Gigafactory Europe-ért, amely az előzetes becslések szerint 5 milliárd euróból valósulhat meg és közvetlenül, illetve közvetve 17 ezer új munkahelyet teremthet. Cikkünkben külön kiemeltük, hogy annak érdekében, hogy érdemben tudjunk versenyezni a többi országgal a tervezett üzemért, fontos lenne az is, hogy felkerüljünk végre a Tesla térképére, a szó szoros értelmében. Pár hete ugyanis hivatalosan még a tervek között sem szerepelt Supercharger üzembe helyezése hazánkban, a szomszédos országokban viszont vagy már működik Supercharger, vagy a Tesla idei tervei között szerepelt annak telepítése. Mindezt figyelembe véve látható, miért olyan fontos, hogy végre felkerült Magyarország a Tesla térképére.