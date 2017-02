A Volkswagen egyelőre képtelen maga mögött hagyni a dízelbotrányt

Portfolio Online Tőzsde - részvénykereskedés biztonságban: stabil, banki háttér, BEVA garancia



Az utóbbi hónapokban komoly lépéseket tett annak érdekében a Volkswagen, hogy lerázza magáról a dízelbotrányt és egy új korszak kezdődjön a cégcsoportnál. Tavaly októberben Charles Breyer szövetségi bíró elfogadta a Volkswagennel kötött előzetes megállapodásokat, amelynek értelmében a cégcsoport 10 milliárd dollárt költ arra, hogy visszavásárolja az ügyben érintett autókat és kompenzálja a gépkocsi-tulajdonosokat. Emellett a németek vállalták, hogy 4,7 milliárd dollárt fordítanak olyan programokra, amelyek visszafogják a túlzott károsanyag-kibocsátást és fejlesztik a zéró emissziós autók infrastruktúráját. Továbbá ígéretet tettek arra is, hogy 1,2 milliárd dollárt fizetnek annak a 652 amerikai márkakereskedőnek, akinek az eladásaira negatívan hatott az emissziós botrány. Az Amerikai Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumával, valamint Vám- és Határőrségével is sikerült egyezségre jutnia a Volkswagennek, 4,3 milliárd dolláros büntetőjogi és polgári jogi bírságot fizetnek majd ki a dízelbotrány miatt.Európában is jól alakultak a cégcsoport dolgai, december végén a német Szövetségi Közlekedési Hivatal (KBA) megadta a hivatalos jóváhagyást az ügyben érintett összes jármű átalakítására. Ennek köszönhetően pedig megkezdődhet az autótulajdonosok értesítése, a visszahívási és javítási akció lebonyolítása.A Volkswagen 2016-os eladási statisztikáin pedig nem látszódott meg a dízelbotrány hatása, globálisan 10,3 millió járművet értékesítettek a németek, amely közel 4 százalékos növekedést jelentett 2015-höz képest. Ezzel egyébként megszerezték a világ legnagyobb autógyártójának járó címet is a Toyotától, egy olyan év után, amiről a cégcsoport vezére, Matthias Müller úgy nyilatkozott, hogy a dízelbotrány miatt kifejezetten nehéz volt a számukra.De a jelek szerint annak ellenére, hogy a cégcsoport vezetése megállapodott az amerikai hatóságokkal, a KBA rábólintott az ügyben érintett járművek tervezett átalakítására és pörögtek az eladások 2016-ban, a Volkswagen még messze van attól, hogy maga mögött hagyja a dízelbotrányt.Európában ugyanis már tavaly felerősödtek azok a hangok, amelyek szerint az ügyben érintett amerikai ügyfelek látványosan jobban jártak, mint európai társaik, ezért el kell érni, hogy a cégcsoport hasonló kártérítést fizessen Európában is, illetve ne ússza meg a büntetéseket sem, amiért félrevezette a vásárlókat. Ezekre a követelésekre sokan csak legyintettek, mondván, a német autógyártóknak olyan erős a lobbiereje, hogy nem lesz semmi a Volkswagen elszámoltatásából a kontinensen.Ehhez képest Németországban már két olyan ítélet is született, amely kártérítésre kötelezte a Volkswagent amiatt, hogy szoftver segítségével manipulálta az emissziós tesztek eredményeit.Ráadásul a braunschweigi ügyészség is bekeményített és kiterjesztett az ügyben a nyomozását, múlt héten 28 otthonban és irodában végeztek házkutatást, illetve több tanút is kihallgattak. Ezt követően pedig a gyanúsítottak számát 21 főről 37 főre emelték. Köztük volt Martin Winternkorn is, a Volkswagen egykori vezére, aki a gyanú szerint már korábban tudott a szoftveres manipulációról, mint amiről korábban beszélt, illetve nemrég tanúvallomást is tett egy meghallgatáson.Álláspontjuk szerint ugyanis ekkora összeg járna nekik, miután a Volkswagen árfolyama néhány nap leforgása alatt gyakorlatilag összeomlott a dízelbotrány hatására.A tűzre a Berliner Zeitung öntött olajat, amely arról számolt be szombaton, hogy a német hatóságok felvetették annak a gyanúját, hogy a Volkswagen olyan prototípus-modelleket alkalmazott a szén-dioxid-kibocsátási teszteken, amelyek kedvezőbb mérési eredményeket produkáltak. A feltételezések szerint a tesztekre optimalizált modelleket ráadásul a dízelbotrány kirobbanása után alkalmazhatta a Volkswagen.A lap értesülései szerint 2015 novemberében a KBA arra szólította fel a Volkswagent, hogy a szén-dioxid-kibocsátási teszteket véletlenszerűen kiválasztott modelleken végezze el, illetve a tesztek elvégzésével egy külső szakértőt bízott meg, mert kétségei volt a Volkswagen által alkalmazott vizsgálati rendszer függetlenségét illetően. Továbbá a Volkswagennek nyilatkoznia kellett arról, hogy a sorozatgyártásban valóban azok a modellek kerülnek majd, amelyek részt vettek a teszteken és azokon semmilyen változtatást nem hajt végre majd a gyártó.Ami biztos, hogy a német autógyártó még 2015. november 3-án jelezte, hogy körülbelül 800 ezer autójánál eltérés van a hivatalos mérési eredmények és az általuk feltüntetett szén-dioxid-kibocsátási értékek között. Magyarul a többnyire Európában értékesített járművek károsabbak a környezetre és többet fogyasztanak, mint ahogy azt a cég állította.Döntően ezeknek az új fejleményeknek a hatására a Volkswagen árfolyama több mint 8 százalékot esett a múlt szerdai csúcsához képest, érdemi részvényerősödés pedig addig aligha várható, amíg ezek a kockázati faktorok nem árazódnak ki.