Alsó hangon 18 milliárd dollárjába fog kerülni a Volkswagennek a dízelbotrány

Mindezt figyelembe véve elmondható, hogy a Volkswagen-csoportnak eddig közel 18 milliárd dollárjába fog kerülni a dízelbotrány rendezése Észak-Amerikában.

Az Egyesült Államokban már októberben megszületett a megállapodás, amelynek értelmében a Volkswagen 10,033 milliárd dollárt költ arra, hogy visszavásárolja a dízelbotrányban érintett járműveket és kompenzálja a gépkocsi-tulajdonosokat. Emellett 4,7 milliárd dollárt fordít a túlzott károsanyag-kibocsátást visszafogó programokra és a zéró emissziós autók infrastruktúrájának fejlesztésére.A gyártó korábban azt is vállalta, hogy 1,21 milliárd dollárt fizet 652 amerikai márkakereskedőnek és 600 millió dollárt fordít 44 amerikai államnak bizonyos panaszok kezelésére.De nem csak a Volkswagent érinti a dízelbotrány, a Robert Boscht is beperelték a botrányban érintett járműtulajdonosok, az előrejelzések szerint pedig akár 300 millió dollárt is fizethetnek a németetek. A tulajdonosok vádjai szerint ugyanis tudtak arról, hogy a Volkswagen mire akarja felhasználni a Bosch által fejlesztett szoftvert, ennek ellenére elkészítették azt az autógyártó számára.