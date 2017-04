Felrobbanhat az autógyártás Magyarországon

Düböröghet az autógyártás Magyarországon

Az autógyártók továbbra is érdemi beruházásokat hajtanak végre Magyarországon. Kiemelt példaként említik a Daimlert, a német luxusautó-gyártó Kecskeméten ugyanis 500 milliárd forintos beruházást hajt végre 2020-ig, amelynek keretében egy új üzem épül, ahol évi 150 ezer autó készülhet majd. Ezzel a Mercedes éves gyártókapacitás elérheti a 330 ezer darabot, hogyha a már meglévő kapacitásokat is figyelembe vesszük

Az elemzőház ugyan külön nem nevesíti, de a hazai termelés növekedésében a győri Audi-gyár két új modellje, a Q3-as (2018) és a most bejelentett Q4-es (2019) is fontos szerepet játszhat, ahogy az Esztergomban készülő Suzukik iránt mutatkozó nagyobb kereslet is.

A járműipari beszállítók is erősítik pozíciókat Magyarországon és nem csak arról beszélhetünk, hogy a már jelenlévő cégek hajtanak végre újabb beruházásokat, hanem új szereplők is érkeznek hazánkba

Mindez persze nem véletlen, a kormányzat kiemelt céljának tekinti a hazai járműipar erősítését, ezért különböző támogatásokkal és kedvezményekkel igyekszik megnyerni az egyes szereplőket

Fontos szerepet játszott az európai és az észak-amerikai autópiac jó teljesítménye is a hazai gyártás felfutásában és a várakozások szerint előbbi régió továbbra is jól szerepelhet, így kitarthat a növekedés

A szakképzett munkaerő hiánya, illetve a környező autógyártó országokkal folytatott egyre erősebb verseny a humán erőforrásért egyaránt negatívan hathat az iparág teljesítményére középtávon

A szakképzett munkaerő egyre magasabb bérköltsége pedig csökkentheti a magyar járműipar versenyképességét középtávon

A BMI Research friss elemzést publikált a magyar járműiparral kapcsolatban, amelyben megjegyzik, hogy a kormányzati szándékkal összhangban, az ágazat rendkívüli ütemben bővült az elmúlt években és a lendület kitarthat az előttünk álló időszakban is. Ennek köszönhetően idén már több mint 568 ezer autót gyárthatnak idehaza, amely 6 százalékos növekedést jelentene 2016-hoz képest. 2021 végére pedig meghaladhatja a Magyarországon előállított járművek száma a 692 ezer darabot, amely közel 30 százalékos növekedést jelentene a tavaly legyártott darabszámhoz képest. Az elemzők szerint a felfutást több fontos tényező is segítheti:A BMI Research ugyanakkor kitér olyan kockázatokra is, amelyek negatívan hathatnak a hazai autógyártás teljesítményére:

Pöröghet az új járművek értékesítése

Nem csak az autógyártóknak volt jó évük, 2016-ban több mint 96 ezer új autót adtak el Magyarországon, amely több mint 25 százalékos növekedést jelentett 2015-höz képest. A várakozások szerint az új autók iránti kereslet idén is erős lehet, így 2017-ben már több mint 104 ezer autót adhatnak el idehaza, amely 8 százalékos növekedést jelentene az előző év azonos időszakához képest. Ebben olyan tényezők játszhatnak meghatározó szerepet, mint a gazdaság erősödése, a kedvező finanszírozási környezet, az alacsonyabb adók, a növekvő bérek és a háztartások csökkenő hitelállománya.Azzal viszont számolni kell, hogyha a magyar gazdaság mégsem teljesít olyan jól, mint ahogy várják - az elemzőház 2,5 százalékos GDP-növekedésre számít 2017-ben - akkor az negatívan hathat majd az új járművek iránti kereslet alakulására.

A haszongépjárművek iránti kereslet is nőhet idén azt követően, hogy tavaly több mint 27 ezer darab fogyhatott az ilyen típusú járművekből Magyarországon, amely 14,7 százalékos növekedést jelentett 2015-höz képest. A kereslet élénkülését segítheti a kedvező finanszírozási környezet és az, hogy a társasági adót 9 százalékra csökkenti a kormány.